VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik: Eestis jätkatakse AstraZenecaga vaktsineerimist

Küsimus Briti tüve kohta. Kui domineeriv see uute juhtumite puhul on? Hanna Sepp: umbes 70 protsenti (eelmise nädala seisuga).

Ekspressis kajastatud plaani taustal sõnab Kiik, et üldiselt on siiani säärased ideed olnud liigagi lennukad. Et teha laiemalt koostööd, aidata teadusuuringute puhul kaasa - see kõik läbiräägitav ja mõeldav, märgib ta siiski.

Kui suurt liigsuremust Eestis nähakse, kas seda saab seostada koroonaviirusega? Kiik sõnab, et suremuse näitajad on olnud tavapärasest kõrgemad. Esialgse info põhjal koroonaviirus paraku on Eestis liigsuremust põhjustanud.

Kiik ütleb AstraZeneca osas, et tuleb vaadata ka riikide erinevat positsiooni. Meil, kus nakatumine ülikõrge, on kõik abimeetmed vajalikud, vaktsineerimine on osa sellest.

AstraZeneca kohta leiab Irs sarnaselt Kiigele, et hetkel pole põhjust selle kasutamist lõpetada.

Surmajuhtumi kohta leiab täpsemat infot ravimiameti kodulehelt. "63-aastase naise surmast kõrge palaviku foonil minestamisest tingitud kukkumise ja peatrauma tõttu. Patsiendil olid kaasuvalt südame-veresoonkonna haigused. Vaktsiinist tingitud palavik, tasakaaluhäired ja minestamine on tõenäolised kukkumise põhjused.Kõrge palavik ja pearinglus suurendavad kukkumise ja vigastuste riski. Seetõttu on selliste kõrvaltoimete puhul vaja olla väga ettevaatlik, eriti eakatel." Antud naisele oli manustatud AstraZeneca vaktsiini.

Irsi sõnum on, et kuna osa vaktsineerimisreaktsioone väga raskesti talutavad. Kui tekivad, siis oluline rahulikult neid põdeda.

Kahjuks on teade surmajuhtumist, mille põhjustas kukkumine ja peatrauma. Need tekkisid kõrge palaviku ja tasakaaluhäire foonil. Põhjuseks peetakse vaktsiini.

Ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs räägib vaktsineerimise kõrvalmõjudest. Möödunud nädalal sai amet vaktsiinide kohta 530 kõrvaltoimeteatist. Valdav enamus oli AstraZeneca kohta. Näiteks 66-aastasel naisel tekkis vaktsiinidoosi päeval näonärvi äge paralüüs.

Ta ütleb, et teatud riskirühmade puhul seda vaktsiini ei kasutata, aga muul juhul küll. Kiik: ülejäänud elanikkonna puhul me näeme, et see vaktsineerimisega jätkamine kaalub üles need võimalikud hüpoteetilised riskid. Peame arvestama, et vaktsineerimine Eestis päästnud juba kümneid elusid, pikemas perspektiivis päästab sadu.

Kiik ütleb, et AstraZenecaga vaktsineerimist hetkel jätkatakse. Ta rõhutab, et ühelgi riigil pole tõendeid, et vaktsiin oleks seotud traagiliste juhtumitega, ent selliseid juhtumeid tuleb alati uurida.

Ta ütleb, et kui meil tekib probleeme, siis vajadusel saavad naaberriigid aidata, ent praegu peaks ennekõike töötama selle nimel, et nii kriitiline olukord ei tekikski.

Tanel Kiik ütleb, et kriis on jõudnud haigla vaates haripunkti. Ta loodab, et oodata on stabiliseerumist.

Suurbritannia mutatsiooniga viirusetüve levik on Eestis laialdane ja see viirusetüvi on muutunud dominantseks. Selle osakaal on pidevalt kasvanud.

Sissetoodud juhtude osakaal on püsinud sarnasel tasemel, nii ka eelmisel nädalal (1,1 protsenti). Enim toodi haigust sisse Hispaaniast, Rootsist, Egiptusest, Venemaalt ja Soomest.

Hoolekandeasutustes on nakatunute arv nädalast nädalasse vähenenud.

Enim nakatuti pereringis. Iga kolmas haigestunu ei teadnud, kust viiruse sai.

Pea kõigis vanusegruppides on uute juhtude juurdekasv pidurdunud. Kõige rohkem on uusi juhte juurde tulnud lasteaialaste hulgas. Seal oli juurdekasv suisa 102 protsenti. Üle 80aastaste hulgas on haigete arv langenud, sellele oli oma mõju ka vaktsineerimisel.

Haigestumus on kasvanud Harjumaal ja Lääne-Virumaal.

Hanna Sepp ütleb, et haigestunute juurdekasv on mõnevõrra aeglustunud. Samas märgib ta siiski, et haigestumise intensiivsus on üle Eesti kõrge. Paari nädala pärast võib näha, et päevas lisandub circa 2000 uut nakatunut.



Tea, kas suurest plaanist saab asja? Seda on tutvustatud ka peaminister Kaja Kallasele.

Rootsi otsustas täna, et ajutiselt aitab selle vaktsiini kasutamisest.