VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik: 70 protsenti tervishoiutöötajatest on praegu vaktsineeritud

Terviseameti pressikonverents

Õhtuleht: kas see tõus praegu Eestis on ainult inimeste käitumisest tingitud või me näeme ka uute tüvede levikut Eestis? Lanno: tänaste andmete põhjal ei ole Irja Lutsar mulle kordagi öeldud, et see võiks olla seotud moondunud tüvedega, vaid ikkagi meie inimeste endi käitumine.

Õhtuleht: kuidas on Eestis lood sekveneerimisvõimekusega? Et me ei teaks ainult, kuidas Eestis viirus levib, vaid ka mis viirus levib. Lanno: võimekus on Tartu ülikooli juures täitsa olemas, laborid iga päev tegelevad. UK tüvi ja Lõuna-Aafrika tüvi on ka meediast läbi jooksnud, aga neid on teisigi leitud. See töö on konstantne.

ERR: millal tuleb Maardusse testimispunkt? Lanno: Minu teada on seal mobiilne testimispunkt olemas ja töötab. Kiik: tõepoolest eile oli buss, täna on buss. praegu arutatakse, kas üle päeva teha Maardus ja Kundas buss. Samal ajal järgib terviseameti partner ka seda, kus on järjekord piisav.

ERR: Seireuuring näitab, et pooled positiivsete testide andnutest on jääkpositiivsed. Kas sellises olukorras on masstestimine vajalik või tuleks testimise korda muuta? Kiik: teiste riikide kogemus näitab, et masstestimine on olnud üks efektiivsemaid viise viiruse kaardistamiseks. Isegi kui pooled positiivsetest on jääkpositiivsed, mis ei ole küll väga usutav, sest nagu viitas ka Karmen Joller, inimesed ikkagi lähevad testima sümptomitega. Kui me võtame kasvõi tänase näitaja, 1200, siis pool neist oleks ikka nakkusohtlikud, 600. Need inimesed, kes pöörduvad perearsti poole, neil on mured - on nad lähikontaktsed olnud, sümptomitega. Peame tagama kiire testimisvõimaluse kõigile, kes on perearstide poole suunatud.

Postimees: miks kodus vaktsineerida ei saa? Kiik: logistikalepingud on tehtud selleks, et terviseameti laost jõuaks vaktsiinid tervishoiuteenuste asutustesse. Koju transportimisel on iga vaktsiini puhul selged transporditingimused, logistika arendamine selleks, et kedagi saaks kodus vaktsineerida, on keerukas. Aga sellega tegeletakse.

Lanno: ka vaimse väsimusega võitlemine spordiga on oluline. Kaubanduskeskuste dilemma oli meil ka enne jõule, toonane argument oli ka kevadine argument, et ka siis eriolukorras olid toidupoed ja apteegid lahti, teatud teenused olid sees lahti. Kui võtta juurde seda, et sealt on kinni keeratud muud vajadused, kui et minna kaubanduskeskusesse midagi ostma. Kui piirarvu järgitakse, siis need on need argumendid, mis on laual olnud.

Kanal 2: mis uuringutele te tuginete, mis ütlevad, et kaubanduskeskustes ja spordiklubides on kuidagi parem see olukord ja nakatumine individuaalspordi aladel, millest jõusaalis tegelikult ju rääkida ei saa, kas te olete valmis kuu lõpus pikendama piiranguid teistele sektoritele puhtalt sellepärast, et kaubanduskeskused ja spordiklubid olid lahti? Kiik: Kõigi nende piirangute kohta on loomulikult all teadusuuring. Tõsi, tihti käivad uuringud ka üksteisele vastu. Eks riigiti on need uuringutulemused ka erinevad, ühiskonnad on käitumiselt erinevad.

Kanal 2: miks ei võtnud valitsus kuulda teadusnõukoja soovitust panna kinni ka spordiklubid ja kaubanduskeskused? Aga panna kinni teatrid-muuseumid. Kiik: Tõsi on see, et meil oli neli erinevat alternatiivi laual, millega minna. Meil olid leebemad, olid teadusnõukoja omad, olid rangemad. Isiklikult toetasin kõige rangemat paketti, mis hõlmas kaubanduskeskuste sulgemist ja toitlustusasutuste viimist kaasamüügi peale. Spordiklubide ja huvitegevuste puhul jäi pea iga paketi puhul kokkulepe, et individuaaltegevus on lubatud.

Delfi: kui suur protsent tervishoiutöötajatest on praeguseks vaktsineeritud? Kiik: eks see protsent muutub iga päev, aga suurusjärgus 70% juures on praegu. Perearstide seas on protsent kõrgem, 80% juures, õdede-hooldajate seas on madalam ja tugiteenuste puhul ei pruugi ka nii kõrge olla. Aga statistikast jäävad ju välja ka haiguse juba läbipõdenud.

Delfi küsimus: millal hakatakse vaktsineerima lasteaiaõpetajaid, õppejõude kõrgkoolides? Kiik: Praegu lasteaiaõpetajate nimekirjade koostamine käib, kokku sihtrühmas üle 10 000. Praegu on end väidetavalt kirja pannud tuhanded, aga töö käib nende nimekirjade täpsustamisel. Hetkel keskendume peamiselt kolmele eesliini valdkonnale - sotsiaalvaldkond, haridusvaldkond ja siseturvalisusvaldkond. Neis liigutakse praegu Astrazenecaga edasi, ülejäänud Pfizer ja Moderna lähevad jätkuvalt riskirühmade vaktsineerimiseks. Kõrghariduse juurde jõuame hiljem, kuna seal on võimalik teha distantseerumiseks õppejõududel rohkem kui näiteks lasteaiakasvatajatel.

Lanno: helistage numbril 1247, seal räägitakse lähikontaktsetele mõeldud juhistest.

Lanno: täna on olukord, kus me ei suuda isegi helistada läbi haigeid, saadame sõnumi.

Lanno: kõigepealt kui te olete saanud positiivse proovi, teie ainsana teate seda. Esimene asi on HOIA rakenduses ära märkida, et olete koroonapositiivne. Teine asi on helistada kõigile oma tuttavatele, kes olid teiega koos viimase 2-3 päeva, anda neile teada, et olete positiivse proovi saanud. Tööandja on kokku leppimas ja avalikuks tegema seda vormi, kuhu saab koguda kõigi lähikontaktsete andmed, keda on vaja haigusega seoses ära kirja panna ja need saab edastada terviseametile.

Lanno: tegelikkuses tänaste numbrite foonil saate ise väga hästi aru, et mida suuremaks läheb haigete arv keda peaks kätte saama, siis 3-4 korda tõuseb lähikontaktsete arv. See tähendab tegelikult ka seda, et me peame ise hakkama rohkem lähikontaktseid läbi helistama. Tundma muret tööandja ja koolipidajana.

Küsimuste küsimise aeg. Vikerraadio küsib Põhja regiooni otsuse kohta lõpetada lähikontaktsete jälgimine ja kaardistamine Terviseameti poolt.

Joller: võtame end kokku ja teeme ära selle, mida kevadel juba suutsime. Oleme eraldi, aga hoiame kokku.

Joller: perearstid on valmis vaktsineerima oluliselt suuremas mahus kui praegu on tehtud. Mitte küll kõik, aga suuremad perearstikeskused. Meil on loodud süsteem, kus me aitame üksteist. Meie prioriteet on vaktsineerida lühikese ajaga palju inimesi. Me vaktsineerime ka õhtusel ajal ja nädalavahetusel.

Joller: toimiva vaktsiiniga inimene ei pea jääma koju, kui ta on olnud lähikontaktne, säilib normaalne tööelu. Neid õigusi, mida saavad vaktsineeritud inimesed, ilmselt neid tuleb juurdegi. Ma ei tea muidugi, see on ühiskondliku kokkuleppe küsimus.

Joller: kõikide vaktsiinide kõrvaltoimed on alati väga sarnased - nii on olnud gripivaktsiinil või teetanusevaktsiinil. Halb enesetunne, palavik, süstekoha valu. Palavik võib kesta üks päev, mõnikord ka kolm päeva, aga see läheb mööda. Haigus ise pole nii etteaimatav.

Joller: kui me teid juba kutsume vaktsineerima, siis palun haarake sellest võimalusest kinni. Kõik Eesti turul olevad vaktsiinid kaitsevad pea sajaprotsendiliselt selle eest, mida me kardame enim selle haiguse juures, nad kaitsevad selle eest, et me oleme pikalt ja raskelt haiged. Et me satume haiglasse või sureme.

Joller: me teame, et Hispaania gripp kestis 4 aastat. Vaktsiini polnud, ainsaks lahenduseks oli distants ja mask. Tänapäeval on vaktsiin.

Joller: praegu on see aeg, kus me peaksime tegema eelmist kevadet. Nägema tühje tänavaid. Oleme koos perega. Sõprade-sugulaste külastamine peaks jääma tulevikku.

Joller: Perearstid ei saada kunagi testi tegema inimest, kel pole sümptomeid. Enamuse testidest teevad perearstid. päriselt ka on haigust praegu rohkem. Kui osa inimesi arvab, et testimiste hulk ei näita midagi, seda rohkem on tõepoolest seda haigust.

Kiik: 80+ elanikkonnast on meil üle 21% vaktsineeritud

Eile tehti Kiige sõnul vaktsineerimise rekord - üle 6000 doosi.

Kiik: Täna hommikul arutas töötukassa nõukogu ja valitsus toetusi. Kindlasti toetame piirangutest enam puudutatud asutusi.

Kiik: Valitsuse piirangutest - kindlasti on seal ebaõiglust, alati on subjektiivsust. Aga need on tehtud selge eesmärgiga vähendada inimeste liikumist. Ka siis, kui me täpselt ei tea, kas seal üritusel just viirus levib.

Kiik: kui me soovime, et plaaniline ravi täielikult taastuks, et suremise numbrid jääksid madalaks, siis tuleb meil tõsiselt praegu pingutada.

Kiik: need numbrid hakkavad veel kahjuks tõusma. Seetõttu oleme hoiatanud haiglaid, et nad jõuaks tõsta oma võimekust. Meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega vähe tervishoiutöötajaid ja mis seal salata, vähe raha.

Kiik: Praegused numbrid kajastuvad haiglaravi numbrites alles märtsi alguses. Covid-19 kriisi lahendamine tähendab teiste tervishoiu teenuste piiramist. Vaba ressurssi lihtsalt enam pole.

Lanno: meil on kokkuvõtmise hetk, meil on eestimaalastena enesetõestamise hetk. Olles täna suremises Euroopas üks kõige paremini hakkama saanud riik, ei jõua me seda positsiooni säilitada, kui me täna ei mõtle selle peale.

Lanno: tahan avaldada ka kiitust ühe eile toimunud reidi kohta. Lõuna prefektuur ja terviseameti rühm käisid Lõuna-Eestis maakonnaliinides ja avastasid ainult seitse inimest, kes ei kandnud maski. Peale nendega vestlemist olid need inimesed arusaajad ja soovisid kaasa aidata nakkuse pidurdamisele ja panid maskid ette.

Lanno: eilsed piirangud ilmselt tekitavad ikka inimestes mõtteid, et nutikate lahendustega on võimalik ikkagi piirangutest mööda minna. Skeemitamiseks ei ole meil enam reserve.

Lanno: kutsun kõiki riigiasutusi ja eraettevõtteid terviseameti eeskuju järgima kaugtööle minnes.

Lanno: puhkusereisilt tagasi tulijad - jääge nädalaks kodukontorisse. Lastega on kergem, sest koolid on nagunii distantsõppel.

Lanno: asju, mida me saame tuhandetes nakkusnäitaja suhtes ära teha, on nii palju. Ligi 90% on kõiki neid tegevusi, mida me saame teha ise, et nakkust alla saada. Kasvõi näiteks, et grupid, kellega koos käime, on kuni kuueliikmelised.

Lanno: vaktsiinid on terviseameti laos nullis. AstraZeneca ladu on 0. Pfizerit on 1% ja Modernat on seal mõned tuhanded doosid ainult. Ei ole terviseametilt midagi juurde saada rohkem, kui see mis üle piiri tuleb. Ei ole mõtet tekitada kommunikatsioonis tunnet, et vaktsiinid on kuskil kinni. Kindlasti nad terviseametis kinni ei ole.

Lanno: kui vaadata seda, et reovees trend on kolm nädalat olnud ainult halvenemise suunas. Ma ei näe, et samalaadselt jätkates patsiendid enam nädalate pärast haiglatesse ära mahuvad.

Lanno: haiglavõrku tänase käskkirjaga ma tõstan juurde covid-haigete jaoks, see tekitab 852 üldvoodikohta kokku. Intensiivravisse tekib 74 kohta, kokku siis 926 ainult COVID-19 patsientidele mõeldud kohta.

Lanno: Haigestumise trend viimase kahe nädalaga liikunud jõudsalt Põhja regiooni, sealt on 71% kõigist haigusjuhtudest, mis haiglas on ja see ei pidrudu.

Lanno: numbrid panevad mõtlema, kas me pole tõesti midagi aastaga õppinud.

Lanno: Muret tekitab taas Saaremaa, 100 000 elaniku kohta 1500. Näeme intensiivset kasvu Lääne-Virumaal, aga ka Harjumaa number ja Ida-Virumaa number üle tuhande.

Lanno: Kõige kurvastavam on see, et positiivsete testide osakaal kõigist tehtud testidest on 18%.

Üllar Lanno: olukord on ülikriitiline.

Pressikonverents algas.