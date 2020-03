VIDEO JA BLOGI | Tallinna linnavalitsuse erakorraline pressikonverents. Kõlvart: kaupa jätkub poodides kõigile

Tallinna linnavalitsuse erakorraline pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Kõlvart: püütakse paljudele küsimustele vastuseid anda. Missugused üritused ära jäävad? Ainult avaliku sektori omad? Mis on üritus? Millised sporditreeningud ära jäävad?

Toit on kindlasti olemas. Isegi, kui delikatess-sinki, mida muidu ostaks, on puudu, siis teistsugust sinki on ikka poes.

Peil: sotsiaalmeedias levivad sageli pildid kauplustest, kus on tühjad riiulid. Sain ka ise eile ühe sellise. Siis selgus, et see polnud üldse mitte aktuaalne video, vaid paar kuud tagasi tehtud, kui kaupluses oligi tühjendus.

Kõlvart: konservid ei ole kõige tervislikum toit. Aga kui rääkida tõsiselt, siis selge sõnum on see: kaupa ja toitu on piisavalt, et igapäevast vajadust suudetakse varustada.

Nädalaks või kaheks võiks toiduvaru kodus olla. Aga ei tasu arvata, et kui täna kaupa ära ei osta, siis homme seda poes ei ole.

Paljud ettevõtted on oma töötajad koju jätnud. Näiteks turismisektoris. Poed on huvitatud nende ajutisest palkamisest, sest töökäsi on puudu.

Pressikonverentsil ajakirjanikele mikrofoni kätte ei anta. Igaks juhuks.

Probleemide osas pigem saata mõni tuttav tavapoodi.

E-poodide järjekorrad: kullereid ja kaubaautosid pole nii palju. Tellimused kasvanud 2-3 korda, aga inimesi ja autosid sellises tempos kasvanud pole.

Inimestele juba on nii suured varud kogunenud, et nädala pärast on tõenäoliselt kõik juba normaalne.

Kui varem toodi kaupa poodidesse kord päevas, siis nüüd püütakse 2-3 korda päevas.

Eile olid tühjad riiulid, kuna inimesed ostsid kaupa kiiremini, kui riiulile uut panna jõuti.

Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil: nõupidamisel olid kõik suuremad poeketid. Nii 80% kogu Eesti kaubandusest: Selver, Rimi, Coop jne.

Munitsipaalpolitsei ja kaubanduskeskused teevad koostööd, et noored ostukeskustesse jõlkuma ei koguneks.

Järjekord e-poodides pole mitte kauba, vaid inimeste puudujäägi tõttu. Ei suudeta nii kiiresti teenindada.

Mõne konkreetse kaubaga ehk läheb rohkem aega.

Kõlvartile kinnitati, et kauplused on valmis kõik vajalikud kaubareservid taastama.

Piirikontroll kauba toomist ei takista.

Varusid on piisavalt ja kaupa saab väljastpoolt Eestit tuua.

Kõlvart: muretsemiseks pole põhjust.

Kõlvart ütleb, et intriigi ei ole. Kaupa jätkub kõigile.