VIDEO ja BLOGI | Tallinna juhid annavad aru: miks on kõnniteed nii lumised? Kas eakad peavad tõesti taksoga sõitma?

Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Kommunikatsioon võiks olla lihtne, kui eeskirja on rikutud, maksa trahvi ja vabanda.

Mina ütlen, et tuleb käituda vastavalt liikluseeskirjale. On juhtunud ka mul, eks siis seda tuleb tunnistada.

Kas abilinnapea, kes rikub ka liikluseeskirju, pildistab sõitvast autost, saab ikka ametis olla? Liikluseeskirjade rikkumine ei ole lubatud, muidugi, vastab Kõlvart.

Tõepoolest, kontekst ei olnud asjakohane. Tõepoolest, see tekitas emotsioone, polnuks vaja just sellisel visiil seda sõnastada, aga ma olen kindel, et mu hea kolleeg ei tahtnud keda rünnata või halvustada.

Kindlasti peab abilinnapea olema linlastele eeskujuks? Nüüd, muidugi epab olema eeskujuks. Eile õhtul pealkirju vaadates olin hämmastunud, et kuidas minu hea kolleeg nii räägib. Mina olen valmis vabandama, aga on õiglane ära kuulata ka Kalle Klandorf.

Et kõik kõnniteed saaks korda, peaks riik muutma seadust - et see olekski KOV ülesanne.

Kõlvart: loomulikult ma saan aru, et inimeste emotsioonid on laes, ega nad ei saa aru, kes peaks kõnniteid koristama.

Küsimus Kõlvartile: kas Tallinna abilinnapea peaks olema eeskujuks linnakodanikele?

KAs erakinnistuomanikke peaks siis karistama? Selle jaanuari seisuga on alustatud üle 400 menetluse, neist 300 tuuris lumetõrje suhtes.

Kui me koristaks kõiki teid, läheks see maksma 20 miljonit aastas.

Klandorf: meil on teenus, et koristame ise, aga seda peetakse kalliks. Meil on ainult kuus kinnistut, kes seda teenust tellivad.

Miks linn ei lähe appi, kui erakinnistute omanikud on lumekoristusega hädas?

Eesti kultuuris on sees, et lapsed ja lapselapsed aitavad vanemaid, meil on ka sotsiaalvaldkonnas teenused olemas.

Mida öelda inimestele, kellel on lumesupis ebamugav kõndida, ent kel pole puuet? Kes ei saa taksot tellida?

Rahuldavas seisus, vastab Klandorf, ainult erakinnistud on halvas olukorras.

Millise hinnangu annaksite Tallinan kõnniteede puhtusele?

Kui Kanal2 tuli minuga rääkima, läksid asjad äraspidiselt. Ma ütlesin tõesti, et inimene võiks taksoga sõita, ja et lapsed võiks aidata. Aga mind ei viidud kurssi asjaoludega.

Härra Klandorf, te saate vast aru, et teie sõnad solvasid, ka neli erakonda soovivad teie tagasiastumist. Kas astute tagasi?

Algavad küsimused.

Kui on probleeme lume või jääga, tuleks helistada 14410 Mupo liinile.

Oleme umbes 2500 autokoormatäit lund linnast välja vedanud, peatänavad ja sõiduteed on valdavalt soolamärjad, kergliiklusteedel töötavad sahad, bussipeatustest käsitööbrigaadid. Töös on kokku üle 70 inimese.

Tallinna hooldepartnerid töötavad 24/7 et seda lumeuputust lahendada, olukord on raske, lund sajab aina juurde.

Tõepoolest, ma soovitasin sõita taksoga. Tallinn pakub puudega inimestele taksoteenust, seda ma pidasingi silmas, arvates, et see kõnealune inimene on puudega, ratastoolis.

Räägib Kalle Klandorf: vabandame nende linnakodanike eest, kes ei puhastanud oma kõnniteed.

Linnapea Mihhail Kõlvart räägib kaasavast eelarvest.

Olukord Tallinnas on stabiliseerunud, näha on isegi õrna langustrendi. Siiski ei saa järele anda üheski kokkulepitud meetmes.

Pressikonverents algas, räägitakse koroona levikust Tallinnas.

