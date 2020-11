VIDEO ja BLOGI | Sotsiaalminister koroonaviiruse levikust: jõulupeod ja suured kogunemised tuleb ära jätta

Terviseameti pressikonverents

Millal saab valmis esimene TÜ seireuuring varjatud leviku kaardistamiseks? Kiik vastas, et ametlik rahastamise otsus tuleb homme. Tavaliselt võtab uuring kaks nädalat aega, millele järgneb veel aeg andmete analüüsimiseks. Ta pakkus, et optimistliku prognoosi järgi saab uuringu tulemused teada novembri keskpaigas.

Küsimus ööpäevainfo täpsustamiseks - kas Tallinnas on lähikontaksete arv väiksem, kui teada. Härma vastas, et kui uus statistika avalikustatakse, siis ei ole terviseamet jõudnud veel kõiki nakatunuid kaardistada. Seepärast on sama päeva andmed natuke riskatsed tõlgendada, sõnas ta. Härma aga nentis, et Tallinnas on rohkem neid, kellel ei ole lähikontaktseid, mistõttu tekib uusi koldeid rohkem.

Kiik kõneles järgmisena reisipiirangutest, kui Balti riigid oma piirid sulgevad. Läti ega Leedu ei ole Kiige sõnul rääkinud plaanist oma piire Eestile sulgeda. Ta lisas, et omavahelise piiri sulgemine nakkuse tõrje mõttes suurt efekti ei anna.

Küsimus Delfist: mis piiranguid valitsus kaalub, et viiruse levikut tõkestada? Kiik ütles, et Eestis kehtib rida piiranguid, näiteks alkoholimüügi keeld, reisipiirangud, meetmed avalikele üritustele jt. Ta märkis, et eilse seisuga valitsus ei otsustanud ühtegi uut karmi piirangut, aga jätkatakse uue seireuuringuga. Homme koguneb valitsus taas ja kasvanud numbrite valguses tuleb piirangud üle vaadata, kas on vaja muuta distantsi hoidmise meetmeid, maskikandmise kohustust, avalike ürituste piiranguid, sõnas ta.

Minister rõhutas üle, et praegu on oluline vastutustundlikult käituda ja teha koostööd riigi ja terviseametiga, et viiruse levik Eestis kontrolli all püsiks. See õnnestub ainult siis, kui kõik sellesse panustavad.

Kiige sõnul tasub koroonaviirust puudutavat infot uurida ametlikest teaduspõhistest allikatest. Sümptomite puhul saab vajalikku nõu perearstilt.

Ministri sõnul tasuks teha tööd, mida on võimalik kaugtööna teha, teha distantsilt. Ta lisas ka, et suured kogunemised, peod, jõulude tähistamine, tuleks ära jätta ja kohtuda vaid pereringis.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles samuti, et oluline on igaühel anda oma panus, et hoida ennast ja teisi. On see isikukaitsevahendite kasutamine, pidude ja kogunemiste ära jätmine või muu, mis aitab olukorda stabiilsena hoida.

Härma rõhutas, et terviseameti üleskutse on kanda maski ja näidata sellega eeskuju.

Kiik nentis, et olukord Eestis on praegu ülitõsine. Ta lisas, et viiruse leviku tempo juures jõuame peagi olukorda, kus on vaja rangemaid piiranguid valitsusel kehtestada, sest terviseamet ei jõua lähikontakseid tuvastada.

Hospitaliseeritute surmade trend ei kasva nii kiiresti kui kevadel, aga Härma sõnul ei tasu loota, et see nii püsib. Härma paneb südamele, et tuleb hoida ennast ja teisi.

Kerges kasvutrendis on nii Eestis kui ka Euroopas koroonaviirusesse haigestunud inimeste hospitaliseerimine.

Härma soovitab inimestel üle vaadata, kas nendel ja nende lähedastel on maskid olemas. Oluline on kanda maski rahvarohketes kohtades, näiteks ühistranspordis ja poes.

Härma ütles, et 60% juhtudest, mis lisandusid, olid nakatunute lähikontaksed. See tähendab, et nad olid juba isolatsiooni ja osutusid ise nakatunuteks.

Suurim hulk juhtusid tulid Harjumaale ja Ida-Virumaale, mis peegeldab ka senist trendi, et nendes regioonides nakatumine kasvab. Kolded on enamasti alanud töökohtadest või koosviibimistelt. Härma sõnul tuleb tähelepanu pöörata kindlasti ka hooldekodudele.

Härma nentis alustuseks, et täna lisandus rekordiline arv nakatunuid - 208. Ta ütles, et see on küll kõige kõrgem number Eestis mõistes, aga Euroopa vaates oleme veel stabiilses seisus.

Koroonaviiruse levikust Eestis annavad täna ülevaate terviseametist Mari-Anne Härma ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

