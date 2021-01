VIDEO JA BLOGI | Riigikogu andis Kaja Kallasele volitused 70 poolthäälega, 30 saadikut oli vastu

Uue võimuliidu kinnitamine

"Tulemas on vaikiv ajastu," lõpetas Kalle Grünthal (EKRE) sõnavõtu.

EKRE saadikud käivad ühekaupa Riigikogu kõnepuldis ja ütlevad, et Eestis on läbi viidud riigipööre.

Kaja Kallas sai Riigikogult volituse moodustada valitsus 70 poolthäälega, vastu olid 30 saadikut.

Andres Metsoja (Isamaa) küsib, et riigikontroll on toonud välja, et Eesti jaguneb kaheks - Tallinnaks ja muuks. Metsoja küsis, kuidas seda lahendada. Kallas: See, et me suunaks ELi raha rohkem piirkondadesse, samamoodi ju ka taastefondid ja Euroopa programmid just ka regionaalsesse arengusse võimaldavad panustada. Ma arvan, et see on oluline.

Mart Helme küsis, kuidas teha Eesti elu korda, koalitsioonilepe on roosamanna. Lisaks mainis Helme, et tema arust ei sobi Kallas peaministriks, kuna tal pole teadmisi ega karismat. Kallas: Te olete olnud kaks aastat valitsuses. Kõik need etteheited ei saa tulla mulle, vaid need etteheited peaksid olema peegli ees endale.

Mart Helme küsib, mis on koalitsiooni plaan Ida-Virumaaga. Missuguste asutuste, ettevõtetega te väldite seda et lähiaastatel võib tekkida 10 000 uut töötut, kellele riik hakkab maksma eurorahadest mingit toetust, võtab neilt väärikuse. Kallase sõnul sellist hirmutamist ei ole mõistlik teha, riigikogu saalis kõneletakse ka rahvaga, kõikvõimalikud valed levivad väga lihtsasti, "aga ärge tehke seda," ütles Kallas. Meil on vaja, et Ida-Virumaa oleks endiselt Eesti osa ning mitmed ettevõtted on huvitatud Ida-Virumaale investeerimisest, ütles Kallas.

Rene Kokk (EKRE) küsis, kuidas suhtub Kallas Valga haigla juhi skandaali, kus viimane pakkus eliitklubi liikmetele vaktsiini. Kokk küsis ka, kas Kallasele endale pakuti vaktsiini. "See kaasus näitabki hästi, et meil on vaja väga selget vaktsineerimise korraldust," ütles Kallas. "Minu arust see oli väga inetu, mulle ei ole pakutud."

Isamaalane Raivo E. Tamm küsis, mida tähendab koalitsioonilepingust leitav väljend "põhiseaduse vaim". Mida mõtles koalitsioon sellega, kui kirjutas, et toetub põhiseaduse vaimule. Kallas ütles muiates, et see oli ilmselt kirjutaja hoogsam kujund ning koalitsioon toetub ikkagi selgelt põhiseadusele.

Ivari Padar küsis, milliseid konsolideerimisi on plaanis - Kredex, maaelu edendamise sihtasutus? Kallas vastas, et kokkutõmabmisest oli juttu ja midagi lepiti ka kokku, aga selle juurde tullakse veel tagasi. Ta nõustus, et struktuurid peaks olema selgemad just seal, kus toimub toetuste jagamine.

Urmas Espenberg (EKRE) küsis, kuidas suhtub uus valitsus Ungarisse ja Poolasse. Kallase sõnul on Eesti kaitsepoliitika põhimõte "mitte kunagi enam üksi". See tähendab, et liitlasi peaks olema võimalikult palju ja suhted head. Mõlemad nimetatud riigiga tuleb Kallase sõnul Euroopa Liidu kontekstis läbi rääkida ja arutelusid pidada. Küll aga ei jaga uus valitsus Poola ja Ungari valitsuse suundi, sõnas Kallas.

Isamaa saadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits küsis lõimumispunktide kohta. Ta märkis, et koalitsioonileppes pakutakse venekeelsele elanikkonnale eestikeelset õpet, aga ei räägita näiteks ukraina, valgevene, üldse muukeelsete elanike keeleõppest. Kallas tõdes, et tähelepanek on õige ning punkti eesmärk on ikkagi anda võimalus eesti keelt õppida kõigile, kes seda soovivad. Ladõnskaja teise küsimuse peale, mis puudutas õpetajate järelkasvu, vastas Kallas, et võluvitsa selleks ei ole. Ta loetles punktidena, kuidas õpetajate järelkasvu tagada, nende väärtustamise ühiskonnas, õpetajakoolituse ülevaatamise ning palgatõusu.

Isamaa saadik Tarmo Kruusimäe küsis, mis on sellised ideoloogilised MTÜ-d ja sihtasutused, mida tuleks luubi alla võtta ning miks soovib loodav koalitsioon suurendada bürokraatiat kolmandas sektoris. Kallas tõi näiteks apteegireformi arutelu. “Sul on igasugune rida apteekide ja proviisorite kodasid, aga sa ei tea, kas selle taga on üks hulgimüüja,” kirjeldas ta. Kallase sõnul on oluline teada, kes on ühe või teise MTÜ taga, mis mõjutavad poliitilisi protsesse ning raha liikumine sellistes organisatsioonides tuleb avalikuks teha.

Kallas leiab, et kooseluseaduse rakendusakte on vaja. Miks ei tulda sellega välja valitsuse tasandil? Kallas nendib, et pole valitsuse sees üksmeelt, kõik asjaosalised ei toeta. Seepärast loodetakse, et teema tõstatatakse riigikogus ja näiteks ka sotsid toetavad seda.

Kallas kommenteeris ka ERJK teemat. "Meil on väga konkreetsed sammud, et võrreldes sellega, mis neli aastat on tegemata jäetud, needsamad GRECO soovitused, mis on neli aastat olnud valitsuse laual, et nendega me läheme edasi."

Kert Kingo uurib, mis on Reformierakonna parem plaan koroonaga võitlemisel. Ta viitab, et tervishoiuvaldkonna eest vastutab ju ka uues valitsus sama minister ehk Tanel Kiik. Kallas rõhutab, et koroonakriisi puudutavaga hakatakse tegelema homsest. "Peamine on ikka vaktsineerimise korraldamine. Kuidas teha seda nii, et läbipaistev ja selge. Kuidas muuta efektiivsemaks. Mõtteid on, mida teadusnõukojaga arutada," märgib ta ja lisab, et eesmärgiks on hoida ühiskond võimalikult palju lahti, samas aga piirata viiruse levikut.

Nüüd küsitakse kultuurikiirendi kohta. Mida see tähendab? Kallas ütleb, et see on analoogne idufirmade kiirenditega. Mõte on kultuuri puhul sama teha - viia raha ja head ideed kokku.

Jaak Valge uurib, kas valitsusele on oluline, et eestlaste osakaal kodumaal ei langeks. Kallas ütleb, et siin võivad elada need, kes austavad meie kultuuri. Ta hindab, et osad sektorid vaevlevad tööjõupuuduse käes, mistap võib olla mõistlik ka välismaalasi kaasata.

Anti Poolamets hindab, et obstruktsiooni ja toonaste muudatusettepanekutega tegi Reformierakond Eesti rahvusvahelisele mainele paraja kahju. Kuidas seda kahju ravida? Kallas ütleb, et kogu teema on läinud lumi. NATOga liitumise te ise seadsite kahtluse alla, viitab ta EKRE seisukohtadele.

Õpetajate võimaliku palgatõusu kohta kordab ta jälle, et seda teemat arutatakse märtsis.

Ka mina oleks eelistanud korruptsioonivaba koalitsiooni, sõnab Kallas. Ta toob ka välja, et nad üritasid ka Seedriga rääkida koostööst, aga sellest ei tulnud midagi välja. "Meil on koalitsioonivalitsused ja selleks peab olema erakondade tahe."

Nüüd on juttu vanainimeste hoolduse kohta. Millal plaanib valitsus peale analüüsimise reaalseid samme, et hooldekodu koht oleks kättesaadav omaenese pensioni eest? Kallas viitab riigi keerukale rahaseisule. Ta ütleb, et tuleb mõelda, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused saavad koostööd teha.

Seeder uurib kodakondsuspoliitika kohta. Kallas sõnab, et teemat arutati pikalt. Teatakse mõlema partei seisukohti. Kokkuleppele pole jõutud. Reformierakond tahaks mitmikkodakondsust: Keskerakond tahaks nõuete leevendamist nn halli passi omanikele. Praegu mingeid reegleid muutma ei hakata.

Milline saab olema rohepööre kultuurivaldkonnas? Kallas ütleb, et etendusasutused - kas mängukavad peavad olema trükitud paberile? Ta toob näiteks ka, et pappnõusid pole vaja nii palju kasutada. Pole ühte suurt asja, aga palju väikeseid.

Mida valitsus peaks tegema soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks? Kallas rõhutab, et rahastust vastavatele ühingutele ei vähendata. Kallas ütleb, et otsuste puhul tuleb arvestada soolisi erinevusi.

Mis on väärinfo? Mis on avaliku inforuumi manipuleerimine? Kallas ütleb, et võib teha faktikontrolle ning anda sellele ametlikum vorm.

Kallas lubab, et eestikeelse hariduse nimel tehakse rohkem kui eelmine valitsus.

Jevgeni Ossinovski sõnab, et tal on hea meel, et nüüd teisel korral saab Kallas hakkama ülesandega valitsus moodustada. Ta ütleb, et nüüd ei pea enam muretsema, mida lolli on mõni minister öelnud.Mida planeerib valitsus integratsioonipoliitikas? Kallas rõhutab, et Eestis on oluline osata eesti keelt. Et lapsed saaksid varakult eestikeelse hariduse, on suund selles, et käivitada eestikeelse hariduse tegevuskava. Seda tehakse peagi. Alguses on rõhk alusharidusel.

Kallas: Ja nüüd lõpetuseks. Mis on minu oluliseks eeliseks eelkäija Jüri Ratase ees? Ei , mitte see, et ma olen naine. Ega ka see, et pooled ministrid on naised. Eeliseks on see, et mul on parem koalitsioonipartner ja selle võrra jääb mulle enam aega ja energiat pühenduda riigi hoidmisele. Ma tean, et see ei ole üksnes suur au, vaid see on ka vastutus ja usaldus, mille vääriline peab peaminister olema. Ma tean, et peaministri ametisse astumine ei ole veel saavutus. See vaid annab mulle võimaluse tõestada, et valitsus, mille juhiks kandideerin, suudab Eesti riiki hoida ja edendada parimal võimalikul viisil. Annan oma parima! Eesti tuleb tagasi!

Kallas: kuues kriis on tõekriis. Elame ajastul, kus valed levivad kiiresti ja kaugele. Winston Churchill ütles juba II maailmasõja ajal, et vale on poolel teel ümber maailma, enne kui tõde püksid jalga saab. Tänapäevases infoühiskonnas on valesid avaldada kordades lihtsam ja nende levikut takistada peaaegu võimatu. Hirmutamise eesmärki teenivate valedega on juba jõutud üle ujutada ka alles ametisse astuva valitsuse kavatsused. Valed maksude tõusust, immigrantide massilisest sissevoolust, riiklikust homondusest, jne.

Kallas: Viies kriis, mis pidurdab Eesti arengut, on Eesti rahvusvahelise maine kriis. See ei ole kellegi pahatahtlik väljamõeldis ega kujutelm. Inimesed, kes esindavad meie riiki välismaal, on seda viimastel aastatel igapäevaselt kogenud. Muide, vaevalt oli informatsioon valitsuse kukkumisest Eestist välja läinud, kui hakkasin saama sõnumeid meie liitlaste juhtidelt lootusega, et Eesti on tagasi. Ametisse astuva valitsuse suurimaid väljakutseid ongi taastada usalduslikud suhted liitlastega. Eestil on jõudu tõusta taas oma piiridest suuremaks riigiks, mida hinnatakse avatuse ja uuendusliku tehnoloogiapoliitika poolest. Me tahame elada tulevikku vaatavas riigis, millega arvestatakse nii Euroopas kui maailma areenil. See oli ju ka meie ühine eesmärk nii iseseisvumisel kui ka iseseisvumise taastamisel – jääda eestlasteks, aga olla ka eurooplased.

Kallas: olen seisukohal, et pikaajaline riigi sekkumine pärsib majanduse arengut, lühiajaliselt tuleb seda paraku teha – et majandust taastada. Riigi raha jagamine toetusteks peab siiski lõppema nii pea kui võimalik, et mitte lämmatada erainitsiatiivi ja konkurentsi. Ja mis on eriti oluline - riigi raha jagamine peab olema ilma eranditeta läbipaistev, selge. See toob mind neljanda kriisini, kuhu oleme sattunud ja mis kahjuks ei luba ka uuel koalitsioonil puhta põllega alustada. Jutt on korruptsioonikriisist. Ma olen elukutselt advokaat. Minu tõekspidamised ja minu maailmavaade on seotud usuga õigusriiki. Seetõttu ma nii kirglikult selle eest võitlengi. Kokkulepitud reeglitest tuleb kinni pidada. Õigusriigis ei tohi otsused sündida salaraha mõjutusel. Kui selles vallas järele anda, hävitaks see mitte ainult ühe erakonna või valitsuse, vaid kogu riigi usaldusväärsuse tema kodanike silmis.

Kallas: inimeste hirmu kaotada töökoht võtab maha ainult see teadmine, et töökoht säilib. Seetõttu teeb uus valitsus pingutusi majanduse maksimaalseks võimalikuks käigus hoidmiseks ja piirangute alla jäänud sektorite taas käivitamiseks. Siin on abiks Euroopa Liidu toetused, kuid me peame neid väga targalt kasutama. Raha ärakulutamine ei saa olla eesmärgiks omaette.

Kallas: kolmas kriis, milles me oleme, on süvenev majanduskriis ja sellest tulenev vaimse tervise kriis. Inimesed on ärevil ja hirmul. Iga päev näeme me haigestunute numbreid, mis on kordades suuremad kui kevadel. Oleme kevadega võrreldes kehvemas seisus, sest inimeste vastupanuvõime viirusele on otseses sõltuvuses nende vaimsest tervisest, nende enesetundest. Paljud inimesed on kaotanud töö ja paljud elavad hirmus töö kaotada.

Kallas: Kõige halvem, mida ühe valitsuse liige võib Eestile teha, on ise provotseerida ja eskaleerida konflikte. Uus valitsuskabinet seda kindlasti ei tee. Me ei jaga ühiskonda põhimõttel „meie“ ja „nemad“. Ka „nemad“ on meie inimesed. Me ei hakka pidama Ümera lahingut Eesti inimeste vastu. Arutu oleks säärast lahingut pidada, sest isegi kui koostöö ühe või teise erakonnapoliitikuga on keeruline või lausa võimatu, siis ühegi elanikegrupi suhtes ei saa valitsus olla hoolimatu. On aeg loobuda juhtmõttest, et võitja võtab kõik ja kaotajale ei jää midagi. Head mõtted Eesti elu edendamiseks ei saa tulla ainult valitsuselt ja koalitsioonilt. Opositsioon on samuti saanud rahvalt mandaadi oma ideede esitamiseks ja kaitsmiseks – peame õppima teineteist kuulama. Vaielda tuleb ka, aga ma usun, et suudame seda teha üksteist respekteerides ning et suuremeelsust jätkub nii koalitsioonil kui opositsioonil. Väiklus ei tee ühtki väikeriiki suureks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ei kavatse Riigikogus anda oma heakskiitu Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile ja valitsusele. EKRE esimehe Martin Helme sõnul ei ole EKRE-l võimalik toetada valitsust, mis tuleb võimule uurimisorganite koordineeritud operatsiooni tagajärjel. Helme sõnul ei ole EKRE-l võimalik toetada valitsust, mis kavatseb riigikogu menetlusest välja võtta immigratsiooni piiramise eelnõu ning näidata rohelist tuld hea elu otsijatele Aafrika ja slaavi riikidest. "Samuti ei anna me oma toetust valitsusele, mis kavatseb edasi liikuda homoabielu seadustamisega ja jätkata raha külvamist LGBT+ ja sooneutraalsuse ideoloogiat edendavatele mittetulundusühingutele. Peame eriti ohtlikuks selle ideoloogia jõudmist haridusasutustesse," ütles Helme.

Kallas: teine kriis, millega seisame silmitsi, on väärtuste kriis. Eesti iseseisvuse eest seistes oli meil üks, väga selge eesmärk. Samuti oli meil ühine eesmärk iseseisvumise taastamisel. Kui aga vabadus ja iseseisvus olid kätte võidetud, selgus, et meil on sellest, kuidas ühiskonnaelu peaks olema korraldatud, erinevad vaated ja arusaamad. Mis ju ongi demokraatliku ühiskonna täiesti normaalne seisund! Poliitika on vaidlus selle üle, kuidas me oma ühiskonnaelu korraldame ja ressursse jagame. Kuid miks me peame oma vaateid esitades teist inimest solvama, mõnitama? Miks meil on nii palju viha üksteise vastu? Kuhu on kadunud väärikus?

Sotsiaaldemokraadid hääletavad täna riigikogus Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks volituste andmise poolt. SDE esimehe Indrek Saare sõnul asendab uus valitsus eelmist, mis läheb ajalukku kui ühiskonda lõhestav ja Eestile kõige enam kahju teinud valitsus. "Koroonakriisis ei saa Eesti lubada endale võimuvaakumit, mistõttu on uue valitsuse kiire ametisse astumine oluline. Sotsiaaldemokraatide jaoks ei ole sugugi vähetähtis, et valitsus on sooliselt tasakaalus," märkis Saar.

Ma tahan kriisi lahendamisel tunnustada ka meie eelmist valitsust. Jah, on palju asju, mida meie oleks teinud teistmoodi ja millele me oleme opositsioonist tähelepanu juhtinud. Ent suures plaanis on Eesti läinud õiget teed. Ma arvan, et tänaseks on kõik poliitilised jõud aru saanud, et sellest kriisist ei juhi meid välja poliitilised viroloogid, vaid ikka päris teadlased. Peame nendega koos analüüsima, mida oleks Eesti võinud teha teisiti ja paremini. Praeguses olukorras on ka tagantjärele tarkusel suur väärtus. Ka küsimus, miks Eestis on haigestumisnäitajad ligi kümme korda kõrgemad kui Soomes, vajab vastust.

Kallas: COVID-19 teine laine on absoluutselt esimene asi, millega uus valitsus koheselt tegelema hakkab. Viimased nakatumisnäitajad on küll stabiliseerunud, aga oht ei ole sugugi kadunud. Kui te mind toetate, siis saavad juba homme kokku valitsuse kriisikomisjon ja teadusnõukogu. Meie eesmärgiks on hoida Eesti nii lahti kui võimalik, et inimesed saaksid käia tööl, lapsed koolis ja jätkuks ka majandustegevus. Teisest küljest on selge, et kriisi ületamiseks peame viiruse leviku saama piisava kontrolli alla. Valitsus on siin nagu kuristiku kohal köielkõndija, kes peab pidevalt jälgima tasakaalu. Ühele poole kaldudes kaotame viiruse üle kontrolli ja sel juhul läheb nagu mõnes meie naaberriigis, kus igal kuul sureb tavapärasest palju rohkem inimesi. Kaldud teisele poole, kaotavad inimesed töö ja kasvab ühiskonnas nähtamatute ohvrite arv. Sellel peenikesel köiel balansseerides peame edasi liikuma, et jõuda üle kuristiku tagasi normaalsusse.

Kallas: minu jaoks ei ole valikut, mida teha. Tahan anda endast kõik, et Eestis oleks inimestel hea elada. Hea mõelda, hea töötada, hea õppida, hea lapsi kasvatada, hea nautida meie kaunist loodust. Tahan näha Eestit taas naeratamas, mitte kulm kipras ja rusikas taskus nurka tõmbumas. Tahan näha Eestit, mis on valla uutele ideedele ja huvitavatele arvamustele. Eestit, mis liigub tulevikku julge, avara ja targa pilguga. Jah, see on COVID-19, mis on praegu pea kõikide valitsuste – kus maailma otsas nad ka ei asuks – prioriteediks. Tervisekriis. Isegi kõige suletumad riigid pole pääsenud surmavast viirusest. Tervisekriis on andnud valusa löögi nii majandusele kui ühiskonnale tervikuna. Ka Eestis. Siit meie väljakutsed algavadki.

Kallas: seisan siin kõnepuldis teie ees teist korda Eesti Vabariigi peaministri kandidaadina. Olen kahe aasta jagu vanem ja elukogenum. Aga veel rohkem on selle kahe aasta jooksul muutunud maailm minu ja meie kõigi ümber, muutunud on ka Eesti. Tusasemaks, endasse tõmbunumaks. See ei ole ainult COVID-19, mis on inimeste heaolule ja enesetundele laastavalt mõjunud. See on ka globaalse kurjuse viirus, mis juba enne koroonat oli asunud ühtsustunnet ja koostööd rahvaste vahel ja rahvaste sees nõrgestama. Ent kui ei ole koostööd, ei ole varsti enam ka tööd. Ja kui ei ole tööd, mis tooks leiva lauale, ei ole enam inimväärset elu.

Kaja Kallas peab ettekande.

Algas riigikogu istung.

Kuhu esimene välisvisiit? Kallas ütleb, et ilmselt mõni lähiriik. Ta ise eelistaks Soomet.

Kas tänavuse eelarve juures on oodata kärpimisi? Kallas kordab, et riigieelarve strateegiat vaadatakse märtsis. Ta arvab, et kokkuhoiukohti peaks otsima. "Me ei saa lõputult üle jõu elada."

Kallas toonitab, et investeeringud viimase miili internetti on regionaalselt olulised, et kõikjal oleks inimväärne elu.

Ta ütleb, et ei saa viimast kahte aastat ära kustutada, positiivseid asju tasub kaasa võtta.

Ratas sõnab, et kahe aastaga maailma ümber ei ehita, aga on mitmeid uusi ja huvitavaid mõtteid.

Koalitsioonileping paistab üldsõnaline, ent Kallas sellega ei nõustu. Ta viitab, et on mitmeid ideid, mis rakendada tahetakse. Ta rõhutab, et astutakse ametisse jaanuaris, kui käesoleva aasta eelarve on juba paigas.

Kooseluseaduse rakendusaktide tegemiseks otsitakse Kallase sõnutsi riigikogus laiapõhjalisemat toetust.

Kas õpetajate palk tõuseb? Kallas märgib, et ka seda arutatakse kevadel.

Millal eelarve jõuab tasakaalu? Kallas sõnab, et selle suunas liigutakse, aga konkreetsemaks minnakse otsuste osas kevadel.

Küsitakse, mis saab võimalikust Estonia katastroofi uuest uurimisest? Kallas ütleb, et sellega minnakse edasi. Ratas sõnab, et selgust on vaja.

Ratase sõnutsi on vaja pingutada, et tööhõive taas tõuseks.

Ratas soovib tulevasele peaministrile Kallasele jõudu. Ka tema toonitab, et esmatähtis on koroonaga tegelemine.

Kallas loodab, et koostöö tuleb valitsus hea. Siiamaani on tema hinnangul kõik sujunud hästi.

Iga kriis võib olla tuleviku väetis, märgib Kallas.

Kallas rõhutab, et esmajoones hakatakse tegelema tervisekriisiga.

"Nii palju lehti," muigab Kallas lepingut allkirjastades.

Kallas sõnab, et üldjuhul kirjutavad koalitsioonilepingule alla ka fraktsioonide liikmed, ent koroonaolukorra tõttu annavad praegu allkirja vaid tema ja Ratas. Ülejäänud allkirjastavad digitaalselt.

