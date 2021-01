VIDEO ja BLOGI | Reinsalu: Keskerakonna korruptsioonijuhud on muutunud küll harvemaks, ent väljapressitavad summad on läinud suuremaks

Valitsuse pressikonverents

Kanal 2 küsib vabakutseliste kohta, kellele liiga palju raha ei anta. Lukas: vabakutseliste puhul tuleb koostööd teha loomeliitudega. On mitmel elualal selgunud, et enamus valdkonnaga tegelevad inimesed ei kuulu loomeliitudesse. Probleemiga tegeletakse. See on selle aasta ministeeriumi plaanides üks võtmeteemasid.

Reinsalu võtab "sõltumatu poliitikaanalüütikuna" samuti sõna: kui võrrelda kvantiteeti ja kvaliteeti - kvantiteedi mõttes on edasiliikumine. Keskerakonna korruptsioonijuhud on muutunud harvemaks. Kvaliteedi osas on kindlasti tagasiliikumine ehk väljapressitavad summad on läinud suuremaks.

Ratas: meil on ka kaks menetlust kohtus varasemast. Erakond soovib oma positsioone kaitsta.

Delfi küsib peaministrilt - lähtudes Porto Franco rahaskandaalist, kas teie olete erakonnajuhina olete välja uurinud, mis on erakonnas mäda, et taas on erakond uurimise all? Ratas: Tõnis Lukase soovitust võtan tõsiselt. Kuidas erakonda muuta ja teha avatumaks, et korruptsioonid jääksid meist seljataha - olen jätkuvalt seda meelt ja ma arvan, et oleme õigel teel. Oleme sissevaadanud, igapäevaselt käib see töö. Väga suured muudatused viimaste päevade jooksul, eelarve on vastu võetud, koondamised jne.

Reinsalu: Soome võimalike täiendavate piirangute osas - pendelrändajate osas on oluline, et faktiline liikumisvõimalus säiliks. See on suur hulk inimesi ja see tooks kaasa tõsise humanitaarkriisi, kui seda ei võimaldataks.

Piiri ületamisel on küsimus, mis on see dokument, mis seda tõendada võiks.

TV3 küsib peaministrilt - Pärnus olevat epideemiline levik, kasvunumbrid lähevad üles. Kas valitsus on Pärnumaale piiranguid arutanud? Teine küsimus - valitsuse laual kas on plaan vaktsineeritute reisimisvõimalused? Ratas: Piirangud vajavad lisaarvutust, kompensatsiooni arvutust. Sellega saab järgmine valitsus edasi tegeleda. Fookuseks on olnud 13 maakonda. Teine küsimus on pähkel, see ei ole ainult Eesti-sisene küsimus. Euroopa tasandil sellist otsust pole. Vaktsineerime inimesi seetõttu, et see annab kaitse. Mina arvan, et läbipõdenud ja vaktsineeritud peaksid saama piirangute osas palju vabama liikumise, mitte ainult üle piiri, vaid ka näiteks hooldekudes lähedasi külastades. See peaks võimalusi juurde pakkuma, avama ühiskonda.

Ratas: kuna EKRE viis ministrit ei saanud tulla, seetõttu neid siin pole. Teine küsimus - ma lähen riigikogusse. Pean riigikogu tööd väga oluliseks. Keskerakonna esimehe küsimus ei ole hetkel juhatuse või volikogu laual olnud.

Kanal 2 küsib, miks tänasel pressikonverentsil ei osale EKRE esindajaid ja mida peaminister ise edasi teeb?

Lukas: jõudu sulle võimalikust korruptsioonist lahtisaamiseks ja selle väljajuurimiseks, Jüri!

Lukas: algatasin ka ajakirjanike liidule loomeliidu staatuse andmise, et ka ajakirjanikud saaksid garantiisid, eeliseid, võimalusi.

Lukas: oleme protsesse praegu juhtinud hästi

Lukas: kui suvine kompensatsioonipakett oli 2,5 mln eurot, siis talvise maht on juba suurenenud 10 miljoni euroni. See on piisav, kui arvestada kehtivaid piiranguid.

Lukas: vajalikul tasemel kultuuri toetamine, selleks on piisavad toetused ette nähtud. Peab arvestama, et kulutada raha mõistusega, on vaja kahte asja: mõistust ja raha.

Lukas: oleme püüdnud kultuurielu lahti hoida. Kõigi kitsenduste kiuste oleme suutnud võimalikult lahti hoida.

Lukas: oli pöörane aasta ka kultuurivaldkonnas. Selle juhtimisel olukorrad vaheldusid kaunis kiiresti, infot tuli palju. Asutuste tasandil tuli vaadata üksikisikute, vabakutse tasandilt, ka riigi tasandilt. Oleme päris hästi toime tulnud terviku hõlmamisel.

Lukas: sümboolne on teha kokkuvõte ka Eesti kultuurielust.

Sõna saab nüüd kultuuriminister Tõnis Lukas

Reinsalu: muidugi suur tänu kallile-kallile eesti rahvale!

Reinsalu: aitäh kõigile riigiametnikele, Eesti meedia esindajatele, koalitsioonipartneritele

Reinsalu: kindlasti on teemaks ka võitlus korruptsiooniga. Raivo Aeg tõstis täna lauale teema, kahjuks partnerite toetust see ei leidnud. Loodan, et uus valitsus täiendavad sammud ses teemas astub.

Reinsalu annab nõu ka uuele valitsusele: -soovitaksin mitte laualt maha võtta selle valitsuse otsustatud riigi tegevuskulude reformi.-pensionireformiga tekib oluline hulk vabu vahendeid. Miljardi lahkumisel tähendab see ühekordset tulumaksu tulu ligi veerand miljardit, püsikoormuse vähenemist ca 75 mln eurot. Suunata ehk need vahendid riigi üldvõlakoormuse vähendamiseks?-Erastamised - kui vaadata turgudel optimismi, mõistan et Enefit Greeni erastamine oli mõistlik edasi lükata. Praeguses olukorras võiks sel aastal aeg olla küps. - järgmised 2 kuud on rasked, uus valitsus kindlasti venitusteta võtab asjad üle, kindlasti on oluline siin opositsiooni toetus. Isamaa lubab olla konstruktiivne, rõõmsameelne opositsioon. Tervise huvides on, et uus valitsus neis küsimustes rakenduks kiiresti. Aitame ja toetame igati.

Reinsalu: Isamaa on kahe aasta puhul selle valitsuse võitja. Pensionireform, emapensioni lisa, lasterikaste perede maksuvabastus. Isamaa ettepanek oli ka maksurahu kehtestamine. Saavutasime hoopis rea tarbimismaksude langemise.

Reinsalu: Kersti Kaljulaidi ettepanek OECD juhiks kandideerida oli minu ettepanek. Eestlased võiksid rohkemgi maailmas kõrgetele kohtadele kandideerida.

Reinsalu: Välispoliitika vallas viimased kaks aastat - Eesti diplomaatia käekiri on olnud julge ja sihiseadev. Eesti diplomaatia on olnud aktiivne ja oma huvisid selgelt määratlev.

Reinsalu räägib, et andis teeneteristi Soome ja Leedu ametikaaslastele, Paavo Nõgesele ja Irja Lutsarile. Samuti ka Jüri Ratasele.

Reinsalu soovib samuti jõudu Joe Bidenile.

Urmas Reinsalu võtab sõna

Ratas tänab ka sotsiaaldemokraate esimese valitsuse eest ja ajakirjanikke. Ühtlasi tänab ta veelkord kõiki Eesti inimesi.

Ratas: Suured tänusõnad EKRE-le!

Ratas tänab Isamaa erakonda nelja aasta eest. "See on olnud minu arvates väga hea, sisuline, tõsine koostöö."

Ratas räägib valitsuse välitsuspoliitika aktiivsest hoiakust.

Ratas meenutab nüüd oma aega peaministrina - eesistumine, ID-kaardi kriis, kaks valitsust. "Olen siiralt uhke ka oma teise valitsuse osas," ütles Ratas.

Ratas: Kuna see on viimane pressikonverents sellele vaitsusele, siis suur tänu Eesti inimestele nelja aasta eest. On suur au olnud, suur vastutus. Väga motiveeriv on olnud igal hommikul mõelda, mis on see küsimus, mis võiks saada lahenduse, et Eesti elu läheks paremaks. Olen lähtunud põhimõttest, et peaminister saab olla kõigi Eesti inimeste peaminister vaatamata kriitikast.

Riigisekretär juhib ka komisjoni, mis uurib Porto Franco laenu asja. Komisjoni kuuluvad ka majandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi kantslerid.

Ratas: toetame ka ettevõtteid, kes kannatasid kahju. Käsitleti ka Estonia huku küsimust, igakülgse uurimise läbiviimist valitsust toetab. Peab olema sõltumatu, läbipaistev. Kaasatud ka omaste esindusorganisatsioonid

Ratas: testimine on märgatavalt tõusnud, rohkem testimist nõuab rohkem lisaraha. Harju- ja Ida-Virumaa pikemate piirangute seoses on haridus- ja kultuurivaldkonna toetuseks raha eraldatud.

Ratas: teeme jätkuvalt otsuseid, et seda küsimust lahendada. Valitsus eraldas 15,6 miljonit terviseametile vaktsiinide soetamiseks, logistikaks vaktsiinide osas jne. Samas on raha ka üle 11 miljoni koroonaviiruse testimiseks.

Vaktsineeritud on viimase 24 tunni jooksul 1510 inimese, kokku üle 20 000. Tänasel istungil olid aruteluks taas mitmed covid19-ga seotud punktid.

Põhiteema on Ratase jaoks see, kuidas toimub vaktsineerimine, kui kiiresti suudetakse teha ja kui palju lisadoose saadakse. Ratas ei ole rahul Pfizeri poolt dooside vähendamisega.

Ratas soovib kogu südamest Eesti valitsuse poolt õnne, jõudu ja edu USA presidendile Joe Bidenile!

Reinsalu tervitab kõiki poisse ja tüdrukuid.

EKRE esindajaid kahjuks vist täna pressikonverentsile oodata ei ole. Aga nende tegemistest kirjutas täna Eesti Päevaleht!https://epl.delfi.ee/artikkel/92316719/tagatuba-kas-ekre-st-valitsuses-jai-ka-midagi-plusspoolele-jai-kull

