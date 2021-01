VIDEO ja BLOGI | Peaminister: uute koroonapiirangute osas pole veel otsust, need nõuavad pikemat arutelu

Valitsus ei võtnud hommikusel istungil vastu otsuseid, mis puudutaks koroonaviirusest tingitud piiranguid ja vaktsineerimist. Peaminister Kaja Kallase sõnul on tegemist keerulise teema, mille üle jätkub nõupidamine pärastlõunal.

Töö- ja terviseminister Tanel Kiik lisas, et piirangute väljatöötamisel arvestatakse majanduslikku ja õiguslikku poolt, kuid kuulatakse ka teadusnõukoja soovitusi. "Teiste riikide praktika on näidanud, et ühiskonna järsk avamine on viinud uue laineni. Meie eesmärk on leida kuldne kestee."

Samas lisas ta, et Eesti nakatumisnäitaja ei jäta kuigi suurt mänguruumi.

Pressikonverentsil osalesid peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, justiitsminister Maris Lauri ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Valitsuse pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud.

Lauri: nõunikud tegelevad tihtipeale seadusloome kujundamisega. Seetõttu on oluline teada, mis agendaga minister tegeleb, kui nõunik saab seda mõjutada. Minul hetkel ühtegi nõunikku ei ole.

Küsimus peaministrile: miks peavad nõunikud oma huvisid deklareerima hakkama?Kallas: nõunik on see, kes valmistab ette materjale ja paneb kokku päevakava. Seepärast oleks hea teada, kas nõunikul on mingid huvid, mis võiksid teda kallutada ühele või teisele poole. Mina isiklikult pole veel oma nõunikega rääkinud sellest.

Kiik: teatud erisusi paratamatult tuleb ette, kuid need peavad olema põhjendatud.

Kallas: jaanuari teise nädala seisuga soovib ennast vaktsineerida 63% Eesti elanikest, kindlasti ei soovi seda teha 15%.

Kiik: võin kinnitada, et 99% vaktsiine on läinud täpselt sinna, kuhu need peavad minema.

Küsimus Kallasele ja Kiigele: kas ongi saanud normiks, et meil on eliitvaktsineeritud, ja kantsler peaks tagasi astuma? Kallas: me räägime nõupidamisel kindlasti ka vaktsineerimisest. Kõik need juhtumid näitavad seda, et võib-olla peame selle vaktsineerimise korralduse üle vaatama, et seda muuta paremaks ja efektiivsemaks. Kiik: antud juhul oli küsimus eeskätt järjekorras, nõukogu liikmeteni oleks pidanud see jõudma hiljem. Neid juhtumeid ei saa panna samale kaalukausile. Valga haigla juures tehti mingeid kummalisi pakkumisi. Mina isiklikult ei oleks seda pakkumist vastu võtnud, kuid see ei olnud väärtegu, et ta seda haigla nõukogu liikmena tegi. See on koht, kus on temal ja haiglatel õppida. Haiglaga seotud inimeste vaktsineerimises pole tegelikult midagi valet.

Küsimus peaministrile: milline on uue valitsuse seisukoht Estonia vraki uurimise kohta? Kallas: riigikantselei on valmistanud ette taustamaterjalid ja selle, et tehnilise uurimisega minnakse edasi. Mul on lähiajal telefonikõne Rootsi peaministriga, kus see teema jutuks tuleb.

Kiik: me ei hakka laussulgema mingeid regioone ja valdkondi.

Kiik: Eesti nakatumisnäitaja jätab väga vähe mänguruumi.

Tanel Kiik: piirangute puhul hindame majanduslikku ja õiguslikku poolt ja kuulame teadusnõukogu soovitusi. Välisriikide näitel on näha, et liiga kiire piirangute leevendamine toob kaasa uue laine. Seda tuleb vältida.

Maris Lauri: riigikokku saadetakse eelnõu, millega tahame kehtestada ministrite nõunikele majanduslike huvide deklareerimise kohustuse. Plaanis on veel meetmeid välja töötada korruptsiooniga võitlemiseks.

Eelarve prognoos on praegu kehvem kui sügisel. Eesmärk on liikuda tasakaalus eelarve poole. Kuidas seda teha, lepitakse kokku kevadel.

Aab: maakondlik tasuta ühistransport jääb omavalitsuste enda otsustada. Valitsus jätkab samal määral maakonnakeskuste rahastamist.

COVID-19 piiranguid ja vaktsineerimise küsimusi arutatakse edasi pärast pressikonverentsi. Kallas: see on keeruline teema ja nõuab pikemat käsitlemist.

Ministri nõunikele pannakse majanduslike huvide deklareerimise kohustus.

Paika pandi valitsuse saja päeva plaan.

Kallas: toetame reisimisel ühtseid piiranguid. Pole hea, kui igal riigil on omad reeglid.

Kaja Kallas: valitsuse istungil kiideti heaks 14 punkti.

Algab pressikonverents.

Eile õhtul kirjutas Eesti Päevaleht, et sotsiaalministeeriumi kantsler ja regionaalhaigla nõukogu liige Marika Priske sai koroonavaktsiini juba jaanuari alguses. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo nentis, et asi ilus ei paista.https://www.delfi.ee/article.php?id=92391287

Alles äsja selgus, et Rakvere haigla juhtkond pakkus oma nõukogu liikmetele vaktsineerimist ning neli inimest nõustus. Nüüd selgub, et eliitvaktsineerituid on veel. https://www.delfi.ee/article.php?id=92388867