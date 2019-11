VIDEO ja BLOGI | Peaminister lasi lahti nii maaeluminister Mart Järviku kui ka kantsler Illar Lemetti

Eelmisel reedel teatas Lemetti peaministrile, et kui ta korruptsioonist teatamise tõttu ametist vabastatakse, pöördub ta kohtusse. Jüri Ratas soovis Lemettile pressikonverentsil selleks edu.

Valitsus arutas erakorraliselt Mart Järviku saatust

Kaja Kallas: valitsus muutis korruptsioonist teatamise karistatavaks Maaeluministeeriumi kantsleri ametist vabastamine näitab, et valitsus karistab neid, kes on ausad, seaduskuulekad ja teevad oma tööd südametunnistusega. Peaminister ise tellis riigisekretärilt raporti, mis kinnitas, et kantsler Lemetti rääkis tõtt. Ometi saab tõe eest seisnud riigiteenistuja tänase valitsuse otsusega karistada veel enne, kui ametist on kõrvaldatud korruptsiooniskandaali sattunud minister Järvik. Mitmete rikkumiste eest lahkuma sunnitud Mart Järvikule kingib valitsus poliitilise kokkuleppe tulemusena veel üle 30 000 euro preemiaraha olukorras, kus kõikjalt mujalt otsitakse kärpekohti. Eriti häbiväärne on asjaolu, et tõerääkijast tehakse poliitiline kaup selleks, et hoida EKRE valitsuses ja püsida ise võimul. Tänane päev on märgiline, sest see annab hirmutava signaali teistele riigiteenistujatele - kui sa lähed riigivargusest teatama, siis sa kaotad töö. EKRE-l on tänasest Keskerakonna ja Isamaa poliitiline katus, et rünnata veelgi tugevamalt õigusriiki ja ausa valitsemise põhimõtteid. Head Keskerakonna ja Isamaa esindajad mõelge palun, kas õigusriigi põhimõtete ohverdamine selle nimel, et püsida iga hinna eest võimul, on ikka see suund kuhu te Eestit viia tahate?

Kes võiks olla järgmine minister? Ratas kinnitab, et ei tea.

Kas maaeluministeeriumi asekantsler Kevvai koondatakse? Ratas ütleb, et maaeluministeeriumi juhtimisskeemi pole muudetud, ent lõpuks sõltub kõik uuest ministrist.

Kas Lemetti läks ametist, kuna maaeluminsteerium jääb edaspidigi EKRE kätte? Ratas ei vasta taas, räägib juhtimiskriisist.

Kas Lemetti pidanuks Järviku "vigaste otsustega" koostööd tegema, küsib Joosep Tiks Päevalehest. Ratas ei vasta otseselt, räägib taas "juhtimiskriisist"

Ratas: mul ei ole Lemettile ühtegi konkreetset etteheidet, vabastasime ta selleks, et tekiks joon vahele, et juhtimiskriis lõpeks.

Kas Ratasel on täielik ülevaade listeeriaskandaalist? Ratas möönab, et täielikku ülevaadet ei ole.

KAs EKRE seadis Lemetti lahkumise tingimuseks? Ratas ei vasta otsesõnu "ei" ega "jah".

Lahkuv minister saab kompensatsiooni, kinnitab Ratas. Saab ka ametist vabastatud kantsler, mõlemale on ette nähtud kuue kuu palk.

Järvik keeldus veel täna hommikulgi vabatahtlikul lahkumast.

Aga miks ei saanuks Lemetti uue ministriga jätkata? Ratas vastab, et see oli vajalik juhtimiskriisi lahendamiseks. Ta lisas, et Lemetti võib jätkata ametnikna mõnel muul positsioonil.

Me ei näinud muud võimalust, kui mõlema tippjuhi vabastamine, põhjendas Ratas Lemetti lahti laskmist.

Eesti on õigusriik, Lemettil on võimalus oma vabastamine kohtus vaidlustada, kinnitas Ratas.

Vabastati ka kantsler Illar Lemetti, kellel tõepoolest ei olnud Mart Järvuikuga usalduslikku suhet.

Esitasin ettepaneku Järvik vabastada. Nüüd tuleb EKREL pakkuda välja uus ja väärikas kandidaat.

Järvikul pole võimalik tõhusal moel kohtustusi täita.

Jüri Ratas: Mart Järvik on oma sõnade, tegude ja mõnel juhul ka tegevusetusega põhjustanud probleeme.

Delfile teadaolevalt Järvik vabatahtlikult ametist ei lahku.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare hinnangul näitab maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti vallandamine seda, et valitsus on asunud EKRE taktikepi all Eesti ametnikkonda poliitiliselt survestama. „Kantsleri tagandanud Jüri Ratase valitsus saatis signaali Eesti ametnikkonnale: kui te näete hämaraid ja ebaseaduslikke tegusid, siis olge vait. Muidu lendavad teie pead. See otsus tähistab ametnike suurkorvistamise ja politiseerimise algust,“ ütles Saar. „Kahjuks jätkab peaminister Ratas sedasama rida, mis algas EKRE valitsusse laskmisega: Eesti aina kaugeneb senisest väärtusruumist ja ka õigusriigist.“ Ühtlasi näitas EKRE diktaadile allunud Jüri Ratas Saare sõnul taaskord, et talle on peaministritool armsam põhimõtetest. Saar tunnustas Illar Lemettit ja soovis talle edu algavas kohtuvaidluses. „Lemetti on sirge seljaga mees, kes ei vaadanud minister Mart Järviku korruptsioonimaigulisele sahkerdamisele läbi sõrmede. Eesti vajab just selliseid ametnikke, inimesi, kes on lojaalsed oma riigile, kes seisavad avalike huvide eest ega paindu, kui neilt nõutakse tõe väänamist,“ sõnas Saar.

Riigikogu liige, EKRElane Urmas Reitelmann väljendab heameelt Lemetti lahtilaskmise üle.

Mart Järviku nõunik Mart Ummelas ei soovinud asja kommenteerida.

Teada on, et Järviku kantsler Illar Lemetti vabastati ametist. Lemetti pöördus aga reedel peaministri poole ja teatas, et kui tema vabastatakse ametist seetõttu, et teatas võimalikust korruptsioonist, kaebab ta otsuse kohtusse.

Peaminister Jüri Ratas annab kell 10.40 pressikonverentsi, kus teatab, kas Järvik vabastatakse ametist või mitte. Kui vabastatakse, on küsimus - millisel viisil? Kas saab see olema peaministri ettepanekul, mis tooks Järvikule 30 000 eurose hüvitise, või on suudetud Järvik veenda ise lahkumisavaldus kirjutama.