VIDEO ja BLOGI | Mis saab jõuludest? Terviseamet ja sotsiaalminister annavad ülevaate koroona levikust

Terviseameti pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Kus on haigestunud kõige rohkem medtisiinitöötajaid? Härma: kõige rohkem on nakatunuid Põhja regioonis.

Algab küsimuste esitamine.

Kevad ja suvi peaksid viiruse taanduma sundima, seda nii ilma soojenemise kui ka vaktsineeritute arvu suurenemise pärast. Siht on selline, et järgmine aasta poleks enam samasugune.

Eesti on vaktsineerimiseks valmis, saame kohe tarned vastu võtta ja alustada. Järgmised kuud on siiski mõistlik jätkata viiruse tõkestamise harjumustega.

Tänavu on üheperejõulud – kui suudame sellest kinni pidada, võib jõulu ajal tulla heas mõttes murdepunkt.

Käitumisharjumused on muutunud, maske kantakse rohkem.

Hoidke distansti ja püsige terved!

Tanel Kiik: Viimaste nädalate nakatumistrend näitab õrna positiivset signaali.

Kui plaanime minna jõuludeks lähedastele külla, siis tuleks juba praegu vähendada kontakte, mitte käia pidudel, et mitte viia võimalikku nakkust laiali. Poeski käige vähem rahvarohketel aegadel.

Suremus kasvab terves Euroopas. Eestis ja Põhjamaades pole siiski liigsuremust veel täheldatud, küll aga Lõuna-Euroopas.

Kahe nädala jooksul on haigestunud 200 meditsiinitöötajat, pooled neist õed.

Koroonaga on haiglas 324 inimest, 61% voodikohti on täis. Natuke on veel ruumi, aasta lõpuks luuakse veel lisakohti, et kokku oleks 659 voodikohta. Need tulevad plaanilise ravi kohtade arvelt.

Proovivõtusüsteem töötab endiselt täisvõimsusel ka pühade ajal. Kui mõni perearstikeskus ongi kinni, siis telefoninumbrilt 1220 aidatakse ja suunatakse edasi, kuhu vaja.

Välismaalt toodud juhtude arv on stabiilselt väike, 2% piires, peamiselt tuleb neid Venemaalt, Rootsist ja Soomest.

Eelmise nädala nakatunuist 51% olid varem nakatunute lähikontaktsed. Haigestus 13% kõigist lähikontaktseist.

Eelmise nädala haigestunud on peamiselt tööealised inimesed, laste ja vanemaealiste seas on nakatumus isegi vähenenud.

Näeme praegu siiski stailiseerumise märke, haigestunute juurdekasv ikkagi väheneb.

Viirus on jõudnud juba ka Lääne-Eestisse, meil on üle riigi suure intensiivsusega levik.

Iga teine-kolmas sümptomitega inimene on COVID positiivne, minge ikka proovi andma ja soovitage lähedastel seda teha.

Mari-Anne Härma: meie haigestumine kasvab praegu, lisandus 590 positiivset testi, 100 000 inimese kohta on näitaja 470.

Pressikonverents algab.

