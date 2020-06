VIDEO JA BLOGI | Mailis Reps: prokuratuuri otsus oli ootuspärane

Kell 11.45 algavast selgitusettekandest teeb otseülekande ka Delfi. Sündmusi on võimalik jälgida ka otseblogist.

Tuvastamaks Keskerakonnale annetatud 50 000 euro päritolu ja annetuse tegemise motiive, alustati Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kuriteoteates kajastatud info alusel kriminaalmenetlust, teatas riigiprokuratuur täna.

Keskerakonna varjatud rahastusest on palju kirjutanud nii Delfi kui Eesti Ekspress. Möödunud laupäeval Ekspressis ilmunud artikli järel otsustaski Keskerakond salapärase annetuse tagastada.

Keskerakondlased jagavad selgitusi annetuse teemal

Pressikonverents on lõppenud.

Reps: kui prokuratuuris tuleb esile midagi, et büroo tegi midagi valesti, siis tuleb selgelt vastutus võtta.Korb: Oleme Juhastega arutanud küsimust, miks tema ei anna ajakirjandusele ammendavaid vastuseid. Tema vastus oli selge: kohe, kui see lugu ilmus päevavalgele, suhtles ta oma advokaadiga, kes ütles, et kuni uurimine ei ole lõpetatud, ei soovita ta kommentaare anda.

Reps: peale seda, kui ma prouaga Zoom-is rääkisin, on minu süda rahul. Kas Korb oleks pidanud koheselt reageerima? Ma ei oska seda hinnangut anda. Kindlasti me juhatuses arutame seda.

Küsitakse, kes peaks vastutuse võtma?Korb: Kui on tehtud midagi valesti, siis tuleb vastutus võtta. Kui hinnatakse, et mu eksimus on see, et maei võtnud isikuga piisavalt kiiresti ühendust, siis nii peab olema. Juhatus otsustab. Aga võtan selle süü omaks.

Küsitakse, et annetusi dokumenteerides pidi finantsjuht ju nägema seesugust annetust seesuguselt inimeselt. Korb: Suhtusin sellesse erilise tähelepanuga ja olin üllatunud. Sellist praktikat varem ei olnud. Kontrollime, mis on annetuse taust ja kas vastba seadustele. Erinevate annetuste taga on erinevad situatsioonid. Mõned inimesed annetavad niisama.

Reps: Tegemist oli äärmiselt emotsionaalse ja alaealist last puudutava detailidega.

Reps: Me ei pea küsima, millised on tal suhted oma eksmehega.

Joosep Tiks Delfist küsib, miks ei andnud häirekella, kui Juhaste ütles, et tema annetus ei pärine temalt. Et ta on justkui vahendaja.Reps: ta ei olnud vahendaja. Vahendamine tähendab muul eesmärgil edasikandmist. Selle kohta meil info puudub.

Korbilt küsitakse, kas ta teadis annetusest jaanuaris-veebruaris? Korb ütles, et edaspidi konsulteerivad annetuste teemal maksuametiga.

Reps ütles, et ka linnajuhtidel polnud teadmisi annetuse tagamaadest. Kaasa-arvatud Mihhail Kõlvartil.

Reps keerutab küsimuse osas, miks ta Riisaluga rääkinud pole: Riisalu pole teinud annetust.

Reps rõhutab, et ta ei saa detailidest rääkida, kuna see puudutab ka alaealist last.

Äripäev küsib Repsilt: kas olete Riisalult uurinud, mis oli tema kohtumise sisu Martin Künnapiga?Reps: ei ole

Korb: Kas arvate, et minu tagasiastumine toob asjale selgust? Ma arvan, et kui juhatus mind usaldab, töötan edasi.

Küsitakse, kas ei olnud kahtlane, et tundmatu isik sellise suure annetuse teeb? Korb: inimene kinnitas meile selget soovi toetada Keskerakonda. Mina jätkuvalt usun seda inimest.

Korb: Neid inimesi on palju, kellega me kohe ühendust ei võta peale annetust. On inimesi, kes teevad 10 000, 100 000 annetusi.

Korb: Sellest, et ta soovib ühineda, saime teada maikuu jooksul.

Ekspress küsib, miks Juhastet vastu ei võetud erakonda esialgu. Pärast 13. mai koosolekut tekkis arutelu Juhaste sisseastumise teemal ja avaldus pandi kõrvale. Reps: ma ei tea sellest midag. Korb: esimene kord tõesti arutati tema avaldust. Arutelu käis elektrooniliselt. Nii võetakse vastu isikud juhul, kui kõik on poolt ja toetavad. Teda ei võetud kohe vastu, sest oli üks soovitaja ja tekkis teatud diskussioon. Isikuga kohtuti. Järgmisel koosolekul võeti ta vastu. Ekspress: Kas olite kursis, et inimene soovis erakonda astuda? Korb: Jah. Ekspress: miks siis nii kaua läks aega, et annetuse tagamaid selgitada?

Äripäev küsib Repsilt - millal saite esimest korda teada, et on annetus tehtud. Reps: Mul läks väga kaua aega mõtlemaks, mil oli see täpne kuupäev. 27. mail oli videovestlus. Loetud päevad enne seda.

Korb: minu tagasiastumine selgust olukorda juurde ei too.

Kanal 2 küsib Korbilt, kas ta kavatseb peasekretärina jätkata. Korb: olen sellele küsimusele mõelnud, vastus on selline: ei saa väita, et me ei ole midagi teinud. Meil seaduse järgi on pandud kriteeriumid, missugune peab annetus olema. Kõigile neile see vastas. Töötan edasi kuni mind usaldab juhatus.

Reps: jääme igakülgset koostööd tegema prokuratuuriga. Mineviku kriminaalasjad on aastatetagused. On murettekitav, et oleme sattunud selle keerisesse nüüd. Kas oli Juhastel mingit lisa-ajendit, selgitab välja prokuratuur. Meil pole ühtegi teadmist, mida erakonnana veel saame teha. Seaduse järgi meil mingit muud tegevust teha ei ole kontrolliumaks annetust, kui inimese sõna meile.

Reps: lisamotivatsiooni meile ei ole teada selle annetuse taustal. Meil pole sellist informatsiooni. Olen korduvalt annetajaga suhelnud. Ka nüüd, kui ülekanne talle tagasi tehti. Inimene on korduvalt jäänud oma loo juurde, et see oli tema isiklik soov. Tal ei olnud mingit muud ajendit kui toetada Keskerakonda. Edaspidiseks me lõime eraldi finantsorgani, kus kõik üle 3000 eurosed annetused tuuakse eraldi juhatuse lauale.

Reps: Prokuratuuri poolt ootuspärane otsus. Mul on hea meel, erakond on pandud äärmiselt keerulisse olukorda, oleme enam kui 4 aastat tagasi teinud rahastamise läbipaistvamaks. Oleme pannud kodulehele välja, milliseid annetusi vastu ei võta. Erakonnal ei ole õigust inimeste üle teha jälitustegevust, selleks on õiguskaitseorganid.

Mihhail Korb: Saime teada mõned minutid tagasi menetluse algatamisest, et selgitada välja raha päritolu tõesus ja kas isik tegi annetuse oma südamest. Täiesti mõistame prokuratuuri otsust selles küsimuses. Samamoodi soovime teha prokuratuuriga igasugust koostööd, meil pole midagi varjata. Lähtume teadmisest, mis meil on. Oleme vastavalt sellele tegutsenud. Sõltuvalt sellest, kuidas asjad arenevad, teeme ka omapoolsed otsused. Arvan, et uurimine toob kindlasti päevavalgele kogu loo tagamaad ja vastab kõikidele küsimustele. Olen kindel, et midagi pahatahtlikku seal pole.

Peategelased saabuvad. Mailis Reps nimetab pressikonverentsi pidulikuks.

Otseülekanne algas. Kel veel video laeb, soovitame lehte uuendada.

Keskerakond läkitas pressiteate: Keskerakond hakkab suuri annetusi tähelepanelikumalt hindama Keskerakond on teinud käesolevast juhtumist omad järeldused ja edaspidi hakkavad suuremaid annetusi hindama erakonna finantskomisjoni liikmed, et kõrvaldada kõik vähegi võimalikud kahtlused nende läbipaistvuses, ütles Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb. „Prokuratuuri otsus menetluse alustamiseks oli pärast avalikkuses tõstatunud küsimusi ootuspärane ning me teeme juhtumi kiireks lahendamiseks nendega igakülgset koostööd. Kahtluste uurimine ja erakondade rahastamise läbipaistvuse tagamine on nii Keskerakonna, kõigi teiste erakondade kui ka avalikkuse huvides,“ ütles Mihhail Korb. „Kinnitan jätkuvalt, et Keskerakond võtab vastu ainult maailmavaatelistel eesmärkidel tehtud ja seaduslikke annetusi. Erakonna rahaasjad peavad olema selged ja läbipaistvad ning asjaajamine ei pea mitte ainult olema juriidiliselt korrektne, vaid sellena ka näima.“

Algatatud menetluse osas jagavadki täna selgitusi Korb ja Reps. Nad korraldavad pressiürituse värskes õhus. 15 minutit peale selle algust algab valitsuse pressikonverents, kus tõenäoliselt oma selgitused jagab ka peaminister Jüri Ratas.

Kriminaalmenetlus on alustatud uurimaks, kas Jana–Helen Juhaste on Keskerakonnale teadlikult teinud keelatud annetuse. "Esialgsetel andmetel annab J-Juhastet puudutav teave – sh teave tema ametlike sissetulekute kohta – põhjuse raha päritolus kahelda. Vaid kriminaalmenetlusega saab selgitada, kas J-H. Juhaste annetas Keskerakonnale enda või kellegi teise raha ning milline on annetatud raha täpne päritolu," teatas prokuratuur pressiteate vahendusel. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul kellelegi kahtlustust esitatud ei ole. Me kontrollime kriminaalmenetlusega, kas Jana-Helen Juhaste annetas teadlikult Keskerakonnale kellegi teise raha. Kui uurimisega selgub, et see nii oli, tuleb menetlejatel välja selgitada ka see, kas erakond oli teadlik raha tegelikust päritolust ning kas ka erakonda on alus kahtlustada kuriteos - keelatud annetuse vastuvõtmises.