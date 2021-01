VIDEO ja BLOGI | Mailis Reps Keskerakonna volikogul: kooseluseaduse osas me kokkuleppele ei jõudnud

Keskerakonna volikogu

Volikogu on lõppenud.

Keskkonnaministriks saab Tõnis Mölder, endine Pirita linnaosavanem ja Tallinna linnavalitsuse liige, nüüdne riigikogu liige.

Kultuuriministriks saab Anneli Ott.

Tervise- ja tööministriks saab sotsiaalministeeriumi poolitamise järel Tanel Kiik. Ratas kiidab tema panust koroona tõrjumisel, nimetab seda hindamatuks.

Siseministriks saab Kristjan Jaani - politseinik, riigiametnik. PPA põhja prefekt.

Jaak Aab jääb riigihalduse ministriks.

Majandusministriks jääb Taavi Aas, kes on peaminitri hinnangul teinud head tööd.

Välisministriks saab Eva-Maria Liimets, kes on praegu Tšehhi, Sloveenia ja Horvaatia suursaadik, on lõpetanud Tartu ülikooli ja EBS-i.

Nüüd ministrid.

Jätkab Ratas, Euroopa-otselülitus on läbi

Eks mul ole ka natuke kahju, et Jüri pidi tagasi astuma. Soovin Jürile jõudu, mis iganes ametid ees ootavad!

Räägib ootamatult hoopis eurovolinik Kadri Simson.

Nüüd kuuleme, kes saavad ministreiks. Räägib Ratas.

Reps teeb volikogule ettepaneku kinnitada koalitsioonilepe.

Arutasime pikalt peremudelite üle, otsustasime, et jääme traditsioonilise peremudeli juurde. Arutasime ka kooseluseadust aga ei leidnud konsensuslikku otsust. On konsensus, et kui parlamendisüleselt on võimalik, siis reformierakond võib leida lahendusi, me ei survesta erakonnaliikmeid mitte kumbagi pidi.

Tuleb kokku hoida, ei tohi laristada, aga riiki ei saa ka liiga õhukeseks viilida. Eelarvetasakaalu poole liigume, aga see ei tule tohutute kärbete hinnaga, vaid samm-sammult.

Teaduse arendus saab 1% riigieelarvest, märgiline samm.

Oleme oluliselt arendamas edasi hulka teenuseid: omastehooldus, pikaajaline hooldus on eesmärgid, millega edasi liikuda ja lahendusi pakkuda. Iga inimene, kui ta jõuab vanaduspõlve, peab saama väärikalt elada.

On oluline, et majandussektoreid reaalselt toetatakse, eelmise valitsuse meetmed - 400 miljonit eurot - lähevad edasi.

Eesmärk on tasakaalustatud kriisist väljatulek.

Me ei sulge ei vene lasteaedu ega koole.

On märgilisi asju, kus Reformierakond pidi astuma vähemalt 10 sammu tagasi.

Koalitsioon sündis keerulisel hetkel, kui olime saanud kahtlustuse.

Oleme kurvad, sest ei ole võimalik asendada nii head peaministrit kui Jüri Ratas, alustab ta.

Pulti astub Meilis Reps, et rääkida koalitsioonileppest.

Tahan eraldi teie ees pöörduda Mailis Repsi poole: Mailis tõi erakonna välja äärmiselt raskest olukorrast, mis võinuks päädida ka aastateks opositsiooni kukkumisega. Sõlmitud õiglane koalitsioonileping annab meile tugeva positsiooni kohalikeks ja järgmisteks riigikogu valimisteks. Armas MAilis, aitäh. Jõudu Keskerakonnale ja jõud Eestile!

Meil on parim linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart, ütleb Ratas ukse ees seisvate kohalike valimiste kohta.

Seisame lugupidava riigijuhtumise eest, mis toetab kõiki inimesi ja nende soovi ennast teostada. Lähtume Eesti riigi ja rahva ühisest huvist, valgustab Ratas koalitsioonilepet.

Muidu muutuvad kõik meie teod ja ideed mõttetuks.

Peame edaspidi käituma siiramalt ja läbipaistvamalt, sõnad "Keskerakond" ja "korruptsioon" ei tohi passida ühte lausesse.

Andsin erakonna juhatusele ülevaate rahaseisust, numbrid on mõtlemapanevad. Meie tegevust segavad aastatetagused mured, ent ka uued kahtlustused. esitasin eelnõu, milles sisaldusid erakordselt suured ja valusad, aga ka tulevikku vaatavad kärped. Kärbime ligi pool miljonit eurot, teeme raskeid personalitsosuseid. Tänan inimesi, kes on meie erakonna heaks palju tööd teinud.

Ratas tänab kõiki ametnikke, kodanikuühendusi, ajakirjandust.

Erakorraline pensionitõus ja lastega perede toetused jäävad ka uues valitsuses Keskerakonna vedada.

Ratas meenutab lahkuva valitsuse suurimaid saavutusi, kõneleb maksureformist ja pensionite erakorralisest tõstmisest.

Suur tänu kõigile Eestimaa inimestele! Ametisse astub 51. Vabariigi valitsus. Mul on olnud väga suur au kahe järjestikuse valitsuse juhina Eesti rahvast teenida. Aitäh. See on olnud väga liigutav.

Algab Jüri Ratase ettekanne.

Volikogu algas!

