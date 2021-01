VIDEO ja BLOGI | Lahkuva valitsuse üks viimaseid etteasteid: pressikonverentsil Ratas, Helme, Kiik ja Reinsalu

Valitsuse pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Ratas: millal me otsustasime: eile õhtul oli meil juhatuse koosolek. Kas oli mingi mäng, et kas vana kolaitsiooniga jätkata? See oli juhatuse enamuse otsus, mitte mäng.

Samas saan aru psühholoogilisest survest Keskerakonnale, Porto Franco kahtlustuse pealt oli vaja tähelepanu eemale juhtida.

Reinslau: oli teatav optiliselt petlik mulje, justkui oleks eile arutatud veel selle üle, kas vana koalitsioon võiks jätkata.

Helme eilsest päevast veel: üks teooria on, et EKRE ja Isamaaga flirtis Keskerakond hommikul selleks, et Reformierakonda õiges suunas karjatada.

Kiik: kahtluse all pole valitsuse otsus, vaid Krachti tegevus.

Ratas: mina ei ole ka Kersti Krachti osas midagi märganud.

Reinsalu: see süsteem tuleb üle vaadata.

Porto Franco tingimused polnud teistest soodsamad. Ei saaks öelda, et eriline huvi oli. Ma teadsin, et ta on kohtunud Tederiga. Ka tagantjärele ei tunne ma kärsahaisu.

Kõigi nende laenutahtjate puhul on toimunud suhtlus ka poliitikutega.

Helme: ei olnud tunda erakordset huvi. Meie vestlused nõunikega, meie erakonna positsioon oli lihtne: laenu tuleb anda nii paljudele, nii soodsalt ja nii palju kui võimalik.

Kui selle Porto Franco laenu üle arutati, siis kas oli tunda mingit tavapäratut huvi Kersti Krachtil selle laenuotsuse kohta?

Ratas: valitsus astus tagasi kahtlustuse pärast.

Ratas: me oleme omavahel inimestena hästi läbi saanud.

Pinged olid koalitsioonis olemas, eelkõige Keskerakonna ja EKRE vahel, lisab Reinsalu.

Reinsalu: see on väga loogiline. See, mis on tegelikkus, on võimalik.

Helme: petetud mees saab viimasena teada küla pealt, et teda on petetud. Meiega võib-olla oli rakse koos töötada, maailmavaatelised erinevused ja poliitiline kultuur, aga mulle on selge, et põhjus ei ole korruptsioon, see on ajend. Põhjus oli, et Keskerakond ei tahtnud abielureformi hääletust.

Kuidas siis nüüd nii, et kahtlustuse sai Keskerakond, aga valitsusest lendavad Isamaa ja EKRE?

Alates maikust peaks iga eesti inimene saama lasta ennast tasuta vaktsineerida. Tempo võib muidugi muutuda mõlemas suunas.

Hiljemalt aprilli lõpuks saavad riskirühmade liikmed vaktsineeritud.

Vaktsineerimisega liigume tõusvas tempos edasi.

Kiik: tahan tunnustada Jüri Ratast. Pole olnud sellist peaministrit, kes oleks pidanud tegelema nii mitme kriisiga.

Reinsalu: Jürgen Ligi ütleb, et Isamaa lükkas tagasi ettepaneku tulla koalitsiooni. Ta valetab, et psühholoogiliselt libestada Reformierakonna teekonda koos Keskerakonnaga.

Homme hakkab Eestisse pääsema teistmoodi – enne Eestisse tulemist tuleb anda koroonaproov.

Reinsalu räägib Porto Franco asjus uurimiskomisjoni moodustamisest, loodab selgust täies mahus.

Martinil libises kohe terve elu silme eest läbi, muigab Reinsalu.

Nii head partnerit kui EKRE te jääte veel taga nutma! Ei mingit lekitamist, ussitamist, meedia kaudu kritiseerimist. Kui on maailmavaatelised vaidlused, siis need vaidleme ära.

Õigusabileping ameeriklastega liigub hästi, viitab ta vastuolulise USA advokaadi Louis Freeh' palkamisele.

Peatasin ebaseaduslikud hasartmängumaksu väljamaksed, meenutab Helme veel. Ta viitab hasartmängumaksust raha liikumisele LGBT projektide toetuseks.

Helme meenutab ka teise samba reformi.

Helme loeb ette oma suurimad saavutused rahandusministrina: makse langetati.

Martin Helme tänab samuti partnereid koostöö eest. Eestil on olnud parim valitsus viimase 30 aasta jooksul.

Narva haiglas koroonasse surnud arsti perekonna toetuseks on valitsus otsustanud eraldada 50 000 eurot.

Teisi piiranguid on pikendatud kahe nädala võrra kuni 1. veebruarini.

Koolid lähevad kontaktõppele alates 25. jaanuarist.

Olen väga tänulik Martinile ja Urmasele ja Helir-Valdor Seedrile, alustab lahkuv peaminister Jüri Ratas.

Pressikonverents on algamas.