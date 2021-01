VIDEO ja BLOGI | Kuhu jõudsid võimukõnelejad täna? Uus valitsusliit lubab vähendada raiesurvet riigimetsale

Valitsuskõnelused

Pressikonverents on läbi.

Küsimus Kaja Kallasele: kas Mailis Reps võiks olla minister, hoolimata tema häbiga tagasiastumisest hiljutises hüveskandaalis? Kallas vastab,e t portfellidest veel ei räägita.

Räägitakse ERJK-st - algul tahtsite lõpetada, nüüd loobusite sellest. Reps: olukord on märkimisväärselt muutunud.

Võimuliit läheb edasi algse psühhiaatrilise abi seaduse eelnõuga, mitte vahepeale koalitsiooni kokku lepitud kompromissvariandiga.

Reps: meil ei olndu erakondlikke erimeelsusi. MMetsa teemal on mitmetel väga aktiivsetel ühiskondlikel gruppidel väga palju väga erinevaid arvamusi. Õlitehase rahastamisotsuse tagasi keeramiseks oleks meil vaja rohkem infot. See tõe hetk peaks varsti saabuma.

Metsanduse arengukava on topanud alusandmete erinevuse tõttu.

Küsitakse lageraiete vähendamise kohta. Kallas: me vähendame raiesurvet, et RMK ei peaks nii palju raiuma.

Algavad küsimused.

Kui meil on ambitsioon põlevkivist väljuda, siis millised on need alternatiivid, mida me saame Ida-Virule pakkuda.

Vaatasime terviklahendusi, salvestuseks, energeetilise turvalise tarbeks.

Mailis Reps: markeerin vaid mõnda hoiakut. Ambitsiooni tase on äärmiselt kõrge.

Pensionitega toimuv on seotud rahaga, mida arutatakse hiljem.

Oluline on ära märkida perelepitus, mis on samuti laste vaimse tervisega seotud. Katkised pered on omavahel nii suures tülis, et lapsed kannatavad. Enne kohut võiks olla laste huvidele keskendunud lepitussüsteem.

Tervishoius ja sotsiaalis on oluline võtmesõna vaimne tervis. Me näeme, et see on järjest suurema löögi all, me saame vaimse tervise teenustele tagada parema liguipääsu, et ka noored pääseksid psühhiaatri juurde. On plaanis teha tervishoiusüsteemi refrom, et inimesed saaksid päriselt abi.

Kliimapoliitikas on oluline, et Eesti on osake maailmast ja Euroopast, kus on kokku lepitud ambitsioonikad kliimaeesmärgid. Nende saavutamiseks eraldatakse palju raha, meil tuleb mõelda, mida sellega teha. Murekoht on Ida-Virumaa, sinna uue sotsiaalmajandusliku mudeli tekitamine, et tekiks neile inimestele sinna uus tööstus. Selle jaoks kasutame õiglase ülemineku fondi.

Oleme teadlikud, et metsanduse arengukava on topanud, püüame selle siiski kokku saada, ehkki mõistame, et see on keeruline. Riik saab vähendada raiesurvet riigimetsale, et RMK tegevuses kaalutaks looduslikke, sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi. Kiirendame taastuvenergiale üleminekut, lõpetame täeiendavad investeeringud fossiilsetesse kütustesse. Meretuuleparkide asjus läheme samuti edasi, nendega, mis on takerdunud planeeringutesse.

Kaja Kallas: arutasime loodust, keskkonda, energeetikat puudutavat. Olulisemad asjad looduse poolt: loomulikult küsimus metsandusest.

Pressikonverents algab.

Pressikonverents algab kell 19.

https://epl.delfi.ee/artikkel/92296435/paeva-teema-lennart-kaamer-kaja-kallas-on-valitsuskonelustel-naidanud-end-norga-ja-jareleandliku-juhina