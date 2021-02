VIDEO ja BLOGI | Koolid jäävad kaugõppele kuni märtsi lõpuni, kaubakeskused lubavad vältida noorte kogunemisi

Valitsuse pressikonverents

Kui piirangud karmistuvad, siis kas hakatakse ka nende täitmist rangemalt kontrollima? Kaja Kallas: jah, kui reegleist kinni ei peeta, siis peab need kohad kinni panema. Aga kuskil ei saa politsei lõpuni järgi käia, inimesed ise peavad tegelema.

Kui varasemalt oli kaasamüük, tekkis ka tunglemine söögikohtade uste taga, selleks jäävad ka restoranid lahti.

Miks lähevad praegu kinni kultuuriasutused, aga söögikohad jäävad avatuks? Soov on vähendada kontakte suurtes hulkades ja seda, et inimesed kindlaks kellaajaks kindlasse kohta liiguvad.

Kompensatsioonide aruatamine jäi aja taha, jätkame.

Kas valitsuses on erimeelsusi piirangute osas? Kui kaugel on mõtted ettevõtete toetamise alal?

Kõik need, kes ei taha piiranguist kinni pidada, peaksid mõistma, et sellega lükkavad nad Eesti avamist lihtsalt edasi.

Tuleb võtta ennast kokku, viimane mõni kuu on vaja ära kannatada.

Kõik, mida saab ära jätta, tuleks praegu ära jätta - perekondlikud kogunemised, ilma otsese vajaduseta kontoris käimine. Mõtleme kõik läbi, kus saaks video ja e-kirja teel hakkama.

Piirangud tähendavad lisaprobleeme ettevõtetele, me saame sellest aru. Arutame hüvitiste üle.

Kõigi piirangute puhul vaatame, kuidas hoida ära laialdast töötuse kasvu.

Eesti tervishoiu ressurss on suhteliselt õhuke.

Muu plaanilise ravi lahti hoidmine läheb järjest keerulisemaks.

Tanel Kiik: meil polnud mingit valikut. Numbrid on kahjuks rekordiliselt kõrged. Trend on halvenev.

Õpetajad on kurnatud ja üle töötanud, seda üritamegi selle tugiliiniga lahendada.

Avame õpetajatele tugiliini, mis töötab kuni 20 õhtul. Sealt vastavad kutsetunnistusega koolipsühholoogid.

Üle 200 noore on valmis minema koolidesse õpetajatele appi. Umbes 80 kooli on avaldanud valmisolekut võtta lisajõudu abiks.

Lõpuklasside - 9. ja 12. asjus me kokkuleppele ei jõunud. Sel aastal, otsustasime, põhikooli lõpueksamid toimuvad, aga nende tulemus on seotud lahti 9. klassi lõpetamisest.

See puudutab kokku 190 000 noort.

Liina Kersna: kaugõppel on kõik, v.a 1.-4. klass. Kutsekoolide praktiline õpe tohib toimuda.

Oleme leppinu kokku, et teeme ettepaneku töötukassa nõukogule, et kaaluda palgatoetust, eriti neis sektorites, kus on tugevamalt pihta saadud.

Kui vaatame laiemat pilti, siis väga loodaem, et vaktsiini tuleb ikka piisavas koguses, et see aitab võtta maha survet haiglatele.

Teadusnõukoda soovitas, et mingiks ajaks tuleb otsustavalt vähendada kontakte, seda me nüüd teemegi.

Jaak Aab: ei ole neid otsuseid kerge teha.

Ma panen kõigile südamele, et need kes saavad, teeksid kaugtööd, omavahelisi kontakte tuleks samuti vähendada.

Meil tuleb pingutada rohkem, kui oleme seni teinud.

Seeläbi võivad suurpoed praegu lahti jääda.

Kaubakeskused on lubanud võtta tööle täiendavad turvamehed, eemaldada pingid, kus niisama istuda ja keerata kinni avaliku WIFI.

Kõrtsid tuleb sulgeda kell 18.

Valitsus peatab avalike ürituste korraldamise siseruumides: kino. teater, kontsert, konverents. Individuaalne sport on lubatud.

Kolide puhul räägime kaugõppe pikendamisest märtsi lõpuni.

Tööl levib see nakkus väga palju - kes saab minna distantstööle, palun minge.

Uute piirangute kehtestamine on möödapääsmatu, aa tahame teha selliseid piiranguid, mis tooks ka nakatumiskõverat alla.

Kaja Kallas: toimus kabinetinõupidamine, olime järjekordselt sunnitud arutama Eestis kehtivaid koroonapiiranguid. Me peame murdma need nakatumisahelda ja kehtestama uusi piiranguid.

Pressikonverents algab!

