VIDEO ja BLOGI | Kiik koroonanumbrite kiirest kasvust: praegu ei ole võimalik jätta reageerimata

Terviseameti pressikonverents 17.02.2021

Küsimus: Tartu maraton. Kuidas suhtute sellesse? Härma: igasugused suurüritused on hetkel omade riskidega. Terviseameti Lõuna regiooni töötajad on andnud mitu nädalat endast kõik, et aidata ürituse korraldajal läbi mõelda kõik etapid, et riske maandada .Peame arvestama, et ühte regiooni üle Eesti kokku tulevad inimesed suurendavad riski. Inimesed käivad söömas ja jalutamas, ööbimiskohtades. Nendele peab mõtlema. Isegi kui see üritus ise, siis peab kõike muud ka arvestama. Üritused on hetkel riskidega, inimesed peavad sellega arvestama.

Küsimus: on tekkinud teavad probleemid testimisaegade saamisega. Kuressaares esimene aeg esmaspäevaks, Rakveres pühapäevaks. Kuidas lood? Aamisepp: Rakveres, tõsi, oleme surutud teatud ajaaknasse, ei alusta enne 16 testimist. Kuna ühel päeval tehti seireuuringut, tekkis ühepäevane kriis. Kuressaares on sisuliselt nüüd ka igaks päevaks ajad olemas.

Sule: Kui haiglas on kolle, siis see protent on suurem. Pärnus aga näiteks on see protsent kaduvväike.

Küsimus Sulele. Põlva haiglas on kolle, küsimus on, et kui suur osa nendest 507 haiglasse sattunust on sinna sattunud koroona pärast ja mitte lihtsalt haiglast nakkust saanud ja sestap statistikasse loetud? Sule: me tegime just eelmise nädala lõpus küsitluse, sest teistmoodi pole võimalik neid andmeid kätte saada. Küsisime et kui palju on haiglates patsiente, kes vajavad respiratoorset toetust. Teise gruppi, need kes ei vaja, sinna kuuluvad siis kas need patsiendid, kes on tervenemas või need, kes pole haiglasse toodud koroona tõttu. SUurusjärk on 30% umbes neid inimesi, kes ei vaja respiratoorset toetust.

Friedemann: kuna kiirus on oluline, siis on tehtud ümberkorraldusi. Järgmine nädal on koolivaheaeg ja siis on võimalik õpetajatele hästi vaktsineerimist korraldada.

Kiik: aga arvestades seda, et vaksineerimine on ajakriitiline, siis riigil on hea praegu olla see teenusepakkuja ja kutsuja.

Küsimus Delfist: haridustöötajate vaktsineerimine on korraldatud nii, et haridustöötajatele helistatakse ja nad peavad paari tunni jooksul kohale minema. See ju pole lollikindel süsteem. Millal tuleb selline toimiv konkreetne süsteem, kus inimene saab kellaaja ja päeva registreerida. Kiik: tõepoolest kasutame lahendust, kus riik on teenusepakkuja olnud ja ühendust võtnud. Õpetajate vaktsineerimisega tegelevad perearstikeskused ja haiglad. Saab kokku leppida, kas saab tulla vaktsineerima kooli või peab minema koha peale. Arendame digilahendusi, et saaks registreerida.

Aamisepa sõnul on tõusnud huvi reisimise vastu. Reeglina nõuab suur osa riikidest sertifikaati koroonaviiruse testi kohta. Väljastame sertifikaadi. Sertifikaatidega hangeldatakse, pakutakse althõlma inimestele, kes pole teinud PCR testi. See on kuritegu.

Aamisepp rääkis, et lapsed eelistavad kurguloputusvedelikuga testimist. Kuna kuristamine peab kestma kümmekond sekundit, siis lapsevanemad võiksid lastega harjutada kodus. See pole võimalik veel piiripunktides.

SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp: haigestumuse tõus on kajastanud ka mõnevõrra kõrgemas saatekirjadega testimisest, võrreldes aasta esimeste nädalatega.

Friedemann: järgmisest nädalast alustame lasteaiakasvatajate nimekirjadega.

Friedemann: Haridustöötajate vaktsineerimisega oleme alustanud. Hea on see, et Järvamaa õpetajad saab juba vaktsineeritud selleks reedeks. Nimekirjad on haigekassale edastatud üle 500 kooli poolt.

Friedemann: üle-eestilised vaktsineerimised saame käime lükata vaktsiinitarnete järel, perearstideni võivad jõuda need märtsikuu esimesel nädalal.

Friedemann: Lõpusirgel on hooldekodude elanike, apteekrite, hambaarstide vaktsineerimine ja oluline on ka tagada pärast esimest doosi, ka teine doos.

Kiik: lähinädalad, lähikuud on see periood, kus tuleb meil end kokku võtta.

Kiik: oleme õppinud eelneva nädala raskustest. oleme väga selgelt läbi käinud korraldusprotsessi. Laiendame sihtrühmi siis, kui on juba selge lootus riskirühm vaktsineeritud saada. Et ei tekiks olukord, et vaktsiin on laos.

Kiige sõnul on endiselt jõus plaan, et aprilli lõpuks on kõikidele riskirühmadele ja eesliinitöötajatele vaktsiini pakutud, mais saab juba ülejäänud elanikkond vaktsiini.

Kiik: Nädalavahetusel, tõsi, on oodata uut vaktsiinitarnet umbes samas suuruses.

Kiik: Eesti riiki jõudnud AstraZeneca 16 800 vaktsiinidoosi on viimase seisuga kõik Terviseameti laost kas välja saadetud või broneeritud. Ehk siis selle nädala lõpuks ei ole enam kahest tarnest tulnud vaktsiine enam ühtegi laos.

Kiik: AstraZenecal on tõesti natuke teistusugne otstarve. On olnud teatud viivitusi selle käivitamisel, seda ma tunnistan, see on probleem. Aga me oleme nendest raskustest üle saanud, nimekirjad on koostatud, logistika on kokku lepitud.

Kiik: me oleme saanud päris hästi töötama eakamate vaktsineerimise süsteemi läbi perearstide võrgu ja haiglate

Kiik: praegu ei ole võimalik jätta reageerimata. Järgmiste nädalate nakatumisnäitaja tõuseb igal juhul, olenemata mis piirangud kehtestama. Põhimõtteliselt võitleme praegu märtsikuu eest, et kevad tuleks kergem. Nii haiglate kui surmajuhtumite mõttes.

Kiik: jätkame piirangute osas debatti valitsusega homme.

Kiik: me näeme, et üheaegselt on kasvanud nakatunute kui ka haiglaravi vajavate inimeste arv. Haiglates on olnud koldeid.

Sule: kõige ideaalsem on ravida patsienti, kelle saab isoleerida kas koju või hoolekandeasutusse.

Sule: Tallinnas haiglate võimekust samamoodi tõsta, nagu Põlvas, kus saime nullilt voodikohalt tõsta 50 voodikohale, siis sellist võimekust Tallinnas praegu ei ole. Sellega katsume tegeleda, sest Harjumaa teeb väga murelikuks.

Sule: võimekus on 760 voodikohta haiglates üle Eesti.

Sule: viimase aja haigestumus hakkab tulema jälle siia Põhja regiooni, haiglavõrgu võimekuse koha pealt tähendab see seda, et kui nüüd Harjumaa jätkab tõusmist, siis see hakkab mõjutama negatiivselt haiglate toimimisvõimet.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule: intensiivravil on 35 inimest, see on eelnevate nädalatega sarnane. Aga mina isiklikult arvasin, et see 500 patsienti statsionaarsel ravil haiglates, selle numbrini jõuame nädala lõpuks.

13,6% kõigist haiglaravi vajavatest juhtumitest möödunud nädalal olid pärit hooldekodudest ja kolmandik surmajuhtumeid olid samuti hooldekodude juhtumid.

19 Inglismaa mutatsiooni on olnud siseriiklikud juhud, kes pole reisinud. Nende puhul on nakatumiskoht teadmata, mis tähendab, et Briti tüvi levib ka Eestis.

Tänaseks on tuvastatud Eestis 45 Inglismaa mutatsioonitüve ja üks Lõuna-Aafrika mutatsioonijuhtum. LAV mutatsioonijuhtum toodi sisse.

Enamus sissetoodud juhtumeid on seotud tööreisidega. Härma palus inimestel jätta reisid ära, kui vähegi võimalik.

Härma: tuleks vältida spordiüritusi, messe, kõiki üritusi. Koolivaheaeg läheneb - laste tegevused on mõistlik suunata õue. Lumelinnade ehitamised, kelgutamised.

72% lastest nakatuvad kas kodus või koolis, 60% vanemaealistest nakatub hoolekandeasutuses või on paik teadmata. Tööealised nakatuvad kas kodus, tööl või on nakatumispaik teadmata.

Härma: ei tohiks teha plaane suguvõsaga kohtuda, erinevad saunapeod ja tähistamised tuleks edasi lükata.

Härma: me peame säilitama kriitilist meelt ürituste suhtes. Kui midagi on lubatud korraldada, ei tähenda see tingimata, et peaks seda tegema.

Härma: see näitab, et Eestis on viiruse epideemiline levik ja viirust võib saada igalt poolt

Härma: Peamine nakkuskoht on kodu. Koju tuli nakkus peamiselt töölt, koolist, sõprade või huviringide kaudu või jäi see päritolu teadmata. Teadmata nakatumiskohaga juhtumite arvu kõrge osakaal on jätkuvalt meie peamine mure.

Härma: möödunud nädalal oli juhtumite juurdekasv 21% suurem kui ülemöödunud nädalal. Kõige rohkem kasvas näitaja Saaremaal, Hiiumaal, Põlva- ja Raplamaal. Nakatumiskordaja R on tänase seisuga üle 1.1 ja sedasi jätkates näeme märtsi alguses päevas juhtumite arve üle tuhande.

Pressikonverents algas.