VIDEO JA BLOGI | Kaitseväe juhataja: kuuest terrorirünnakus haavata saanud Eesti sõdurist kolm on tagasi üksuses

Herem kinnitas, et Eesti sõdurid raskeid vigastusi ei saanud, neil olid killuhaavad ja põrutused.

Herem tõi välja, et kui terrorirünnakutes saab tavapäraselt tunduvalt rohkem inimesi kannatada ja hukkub, siis tagasid prantslaste baasi turvalisus- ja julgestusmeetmed, et eile nii ei läinud. Herem pidas seetõttu kaitset õnnestunuks.

Rünnaku eest ei ole Heremi teada seni keegi vastutust võtnud. Tema sõnul tegutseb piirkonnas kaks islamirühmitust - Al-Qaeda-meelne ja kohalik Daesh - ning viimasel on tõenäoliselt kõige parem võimekus selliseid rünnakuid korraldada.

Rünnak Malis

Prantsuse sõjaväebaasi sissepääsu juures Malis Gaos plahvatas eile enesetaputerroristide juhitud auto, mis oli teadaolevalt värvitud ÜRO värvidesse. Vigastada said lisaks kuuele eestlasele ka prantslased ja kohalikud.

Herem ütles pressikonverentsil, et ei saa kinnitada, kas auto oli ÜRO värvidega maskeeritud või mitte. "Kuna ma pole ise fotosid näinud, ei saa seda praegu kinnitada," selgitas ta.

Auto pidi baasini jõudmiseks sõitma siksakitades, kuid täpset kirjeldust baasi väravatest ja sissepääsuteedest Herem jagada ei saanud. Pole veel selge, kes õhkis autopommi.

Heremi sõnul ei ole Gaos sel ajal, kui Eesti sõdurid on Malis rahuvalvemissioonil viibinud, nii raskeid rünnakuid olnud. "Küll aga on sarnaseid rünnakuid olnud Afganistanis," ütles ta.

Herem ütles lõpetuseks, et suurim võit on, et Mali Gao piirkonna elanikud saavad elada oma kodus tänu sellele, et sõdurid seal nende rahu valvavad. Eestlased on Malis kuuendat aastat.

"Eelkõige tõuseb tähelepanu ja valmisolek. Julgestus- ja turvameetmed tagasid selle, et hukkunuid ei ole," vastas kaitseväe juhataja küsimusele, kas pärast rünnakut võetakse kasutusele tugevamad turvameetmed.

Heremi sõnul ei ole Gao vastu nii rasket rünnakut olnud selle aja jooksul, kui eestlased seal olnud on.

Psühholoogiline abi on sõduritele tagatud. Eesti psühholoog on sinna peagi minemas, prantslaste poole pealt on abi seni igati olemas.

Kaitseväe juhataja sõnul on omastele teada antud, kes Eesti sõduritest viga said, aga seda avalikkusele ei öelda.

Herem lisas, et terrorirünnak oli suunatud Barkhane operatsiooni mitte kindla riigi vastu. Operatsioonis osalevad lisaks eestlastele ja prantslastele ka britid.

Millal sõdurid koju saavad sõltub nende paranemisest, ütles Herem.

Herem kinnitas, et terrorirünnak ei olnud kindlasti eestlaste vastu suunatud, vaid nad pidasid pääsla juures vahetustega valvet. Kui palju neid seal oli, kaitseväe juhataja ei avalda.

Herem tõi välja, et tavaliselt on selliste rünnakute puhul tunduvalt rohkem kannatanuid ja hukkunuid. Õnneks nii Malis ei läinud.

Herem kinnitas, et arstiabi vajas kuus Eesti sõdurit. Eile teatas kaitsevägi, et kannatanuid oli viis, algsetel andmetel aga kolm.

Rünnak baasi vastu on ilming sellest, et nad on sealsest tegevusest häiritud. Ilmselt korraldas rünnaku kohalik Daesh, kuid see on spekulatsioon.

Kaitseväe juhataja Martin Heremi sõnul said rünnaku käigus haavata nii eesti kui ka prantsuse sõdurid. Raskeid haavu Eesti sõduritel ei ole - tegu on killuhaavade ja põrutustega.

Kolm sõdurit on arsti järelvalve all, kolm on tagasi oma üksuses. Kolm sõdurit saadetakse koju, sest nende missioon saab augusti alguses niikuinii läbi ja nad ei jõua nii kiiresti paraneda.