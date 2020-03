VIDEO JA BLOGI | Jüri Ratas riigikogu ees: oleme jõudnud hädaolukorda, kuid saame sellest igaühe kaasabil üle

„Kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine senisest rohkem ja fokusseeritumat tähelepanu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eelkõige on oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega ja rahvatervisega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. Samuti on vajalik koordineerida asutuste koostööd ning kanda hoolt selle eest, et viiruse levikuga kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed. Nende ülesannete täitmiseks sobib hästi valitsuskomisjoni vorm.“ Moodustatava komisjoni ülesanne on tagada viiruse levikuga seotud olukordade lahendamine ning korraldada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste sellealast koostööd ja koordineerida ressursside ja võimete kasutamist. Komisjonil on õigus anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt teavet ülesannete täitmise kohta. Komisjon saab ülesandeid anda selles ulatuses, mis ei sekku asutustele seadusega pandud pädevustesse.

Peaminister esineb poliitilise avaldusega

Lõpetame hetkel aktiivsema ülekande blogimise. Jätame ülekande otsepildi jooksma.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/miks-ei-naidanud-etv-juri-ratase-poordumist?id=89203823

Kert Kingo: Miks Rahvusringhääling ei kajasta praegust teemat televisioonis otseülekandena?Ratas: Arvasin, et ERR teeb selle ülekande. Ei hakka ka mina neile helistama, peetakse ehk sekkumiseks. Kurb, kui see nii on.

Kaja Kallas: Kas tehakse ka mingi kriisiplaan eraettevõtjatega? E-poed on kinni jooksnud. Kust peaksid karantiinis olevad inimesed saama kätte toidukauba?Ratas: Kui see tõepoolest nii on, siis ehk paluda abi lähedastelt, naabritelt või kohalikelt omavalitsustelt. Teeme kõik, et need süsteemid saaksid taas tööle.

Vahepeal lisame ka Jüri Ratase poliitilise avalduse täismahus:Austatud Riigikogu aseesimees, austatud Riigikogu liikmed, head Eesti inimesed! Eestis on tänahommikuse seisuga tehtud 464 COVID-19 viiruse testi ning teadaolevalt on meil hetkel 16 viirusesse nakatunut. Terviseamet on nendega tihedas suhtluses ning nakatunute olukord on asjaolusid arvestades hea. Senised viirusjuhtumid on olnud seotud peamiselt riskipiirkondades reisimisega ning alles eilne päev tõi teateid nakatunutest kontakti tõttu Eestimaa pinnal. Terviseamet hindab praegu koroonaviiruse üksikjuhtumite Eestisse sissetoomise riski väga kõrgeks, haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosust keskmiseks kuni kõrgeks ning haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosust endiselt madalaks. Samas peame me oleme valmis olukorra kiireks muutumiseks ning viiruse laiemaks levikuks.Maailma Terviseorganisatsioon WHO hindas eile koroonaviiruse COVID-19 olukorra pandeemiaks ehk ülemaailmseks epideemiaks. Hinnangu juures väljendasid nad oma muret haiguse tõsiduse ja kiire leviku pärast ning selle peatamiseks on organisatsiooni hinnangul vaja otsustavalt rahvusvahelist koostööd. Meie Terviseamet on juba tõstnud tervisesüsteemi valmisoleku tasemele number 1, et olla valmis negatiivseteks arenguteks. Valmisoleku taseme tõstmine tähendab, et kiirabi ja haiglad on asunud täiendama varusid ja laiendama koroonaviiruse testimise võimekust.Tervishoiusüsteemi ja ametkondade valmisoleku kõrval on endiselt väga oluline iga inimese enda personaalne panus. Nakatumise ennetamiseks tuleb järgida tavapäraseid hügieenireegleid, pesta käsi ja vältida kontakti hingamisteede haiguse sümptomitega inimestega. Eriti peaksime hoidma oma eakaid lähedasi ja hoiduma hingamisteede haigusi põdedes nende külastamisest. Pärast haiguse leviku riskipiirkonnast naasmist tuleb oma tervist 14 päeva jooksul jälgida ning palaviku, köha või hingamisraskuste esinemisel võtta koheselt ühendust arstiga, küsida nõu perearsti nõuandeliinilt ja vajadusel kutsuda kiirabi. Koroonaviirusesse nakatumise kahtlus võib olla põhjendatud, kui inimene viibinud hiljuti haiguse leviku piirkonnas ning tal esinevad ka haigusele iseloomulikud sümptomid. Juhin tähelepanu, austatud Riigikogu, ka sellele, et need ja teised Terviseameti soovitused on hoolikaks täitmiseks. 14 päeva tuleb tõepoolest veeta kodus ja vältida kaupluses käimist, kinos ja teatrietendusi või kohtumisi sõpradega. Seda tuleb vajadusel tuletada meelde ka oma lastele või vanematele, ametikaaslastele, naabritele või sõpradele. Siin pole kohta eestlaslikule tagasihoidlikkusele. Teiste riikide kogemus näitab, et ajutine eraldumine aitab pidurdada viiruse levimist kõige tõhusamalt.Terviseameti riskihinnangu kohaselt on koroonaviiruse riski piirkonnad praegu Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Sellele lisaks on Välisministeerium andnud soovituse vältida võimalusel reisimist Jaapanisse, Singapuri, Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniasse, Egiptusesse ja Iisraeli. Samas püsib oht sattuda karantiini või liikumiskeeldude mõjualadele ka teistes riikides.Kõikidele haiglatele on antud juhised COVID-19 nakkuskahtlusega patsientidega tegelemiseks. Terviseamet on kaardistanud haiglate ja kiirabipidajate isikukaitsevahendite varud, sõlmitud on hankelepingud respiraatorite varu täiendamiseks Eesti tootjatelt ning samuti osaleme 20 Euroopa Liidu liikmesriigi isikukaitsevahendite ühishankes. Oleme hinnanud voodikohtade, sealhulgas intensiivravi voodikohtade arvu haiglates hetkel – ma rõhutan: hetkel – piisavaks, et koroonaviiruse võimaliku laiema levikuga elanikkonnas toime tulla. Kui haigete hulk suureneb, siis on võimalik rakendada valmisoleku järgmist taset, mis võimaldab piirata plaanilise abi kättesaadavust ja sellega haiglate võimekust suurendada. Lisaks on Ravimiamet saanud ülesande kaardistada koostöös Terviseameti ja Eesti Haigekassaga kriitiliste ravimite vajadused ning esitada ettepanekud täiendavate varude loomiseks.Valitsus on veebruaris ja märtsis tegelenud intensiivselt koroonaviiruse levikust tingitud olukorra jälgimise ning sellele vajaliku reageerimisega. Samas, see olukord võib muutuda alati tundidega, mitte päevadega. Meie jaoks on olnud esmane ja kõige tähtsam ülesanne tegeleda meie inimeste tervise ja heaolu kaitsmisega. Selleks on Vabariigi Valitsus seadnud kuus eesmärki. Esiteks, tõkestada viiruse edasist levikut Eestis. Teiseks, tõkestada viiruse kohapealset levikut Eestis. Kolmandaks, tagada tervishoiusüsteemi suutlikkus viiruse tõrjeks ja sellest põhjustatud haiguse raviks. Neljas, tõsta inimeste teadlikkust viiruse leviku tõkestamisel ja sellest põhjustatud haiguse ravil. Viiendaks, tagada elanikkonna toimetulek viirusest tulenevate kaudsete mõjudega. Ja kuuendaks, tagada Eesti majanduse võimalikult normaalne toimimine.Mõne nädala eest rääkisime hädaolukorra ohust. Väga austatud Riigikogu! Arvestades praegust maailma epidemioloogist olukorda ja koroonaviiruse levikut Euroopas, kasvavaid ohte Eesti majandusele, ettevõtlussektori tarneahelate raskusi, sise- ja välispoliitilisi väljakutseid ning erinevate riigiasutuste senisest operatiivsema juhtimisstruktuuri vajadust, võib minu hinnangul selgelt öelda, et oleme tegelikult jõudnud hädaolukorda, aga me saame sellest ühiskonnana ja igaühe kaasabil üle.Täna hommikul otsustas Vabariigi Valitsus moodustada valitsuskomisjoni, mis juhib COVID-19 viiruse olukorraga tegelemist ning sellest tulenevatele rahvatervise ja majandusprobleemidele lahenduste leidmist. Komisjoni ülesanne on tagada viiruse levikuga seotud olukordade lahendamine, riigi ja kohaliku omavalitsuste sellealase koostöö korraldamine ning meie ressursside ja võimete koordineeritud kasutamine, võttes arvesse eelpool loetletud eesmärke. Komisjoni koosseisu kuuluvad haridus- ja teadusminister, justiitsminister, kaitseminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister ja välisminister, lisaks riigisekretär, ja seda komisjoni juhib peaminister. Komisjoni töö korraldamise tagab Riigikantselei.Pärast valitsuse istungit toimus ka kabinetinõupidamine, kus otsustasime täiendavate meetmetena, mis kindlasti ei ole lõplik, lükata kruiisilaevade vastuvõttu edasi kuni 1. maini, lähtuda riigiasutuste töötajate, kohalike omavalitsuste, aga ka era- ja mittetulundussektori lähetuste ja sissetulevate visiitide korraldamisel Välisministeeriumi soovitusest, anda soovitus lükata enam kui 100 osalejaga avalikud üritused edasi, anda Terviseametile avaliku ürituse loa kooskõlastamise kohustus enam kui 100 osalejaga ürituse puhul ning ülesanne hinnata ka juba väljastatud lubade juhistele vastavust, lükata alates tänasest edasi kõik riigiasutustes planeeritud ekskursioonid (ma tean, et seda on ka teinud Riigikogu) ja avada 16. märtsist hiljemalt koroonaviiruse kriisitelefon numbriga 1247.Kindlasti oleme valmis vastavalt olukorra muutustele ja ohuhinnangutele ka edaspidi pidevalt reageerima ning vajadusel uusi meetmeid kehtestama. Oleme leppinud kokku, et esimene Vabariigi Valitsuse komisjoni istung, mis sai äsja moodustatud, toimub täna kell 14.00.Selle kõige juures on kindlasti väga oluline jälgida, et püsiks tasakaal meie inimeste vabaduste, ühiskonna üldise toimimise ja viiruse ohjeldamiseks vajalike sammude vahel. Tervisekriisil on oht paisuda laiemaks kriisiks, mis puudutab meie majandust, puudutab meie heaolu ja inimeste töökohtasid. Nende küsimustega tegelemiseks toimub tihe koordinatsioon ja infovahetus ka Euroopa Liidu liikmesriikide ning institutsioonide vahel. Samuti tegin täna hommikul eraldi ettepaneku oma Läti, Leedu, Soome ja Rootsi ametikaaslastele, et luua meie büroode vahel koordineeriv mehhanism, mille kaudu vahetada informatsiooni riikide meetmetest viiruse leviku tõrjumisel. Teisipäeval osalesin ka videokonverentsi kaudu Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide arutelul, mida juhtis ülemkogu eesistuja Charles Michel.Ohuhinnangud ja viiruse levikut piiravad meetmed võivad liikmeriikides küll erineda, kuid on palju asju, mille kohta saame üksteiselt õppida ning ühiselt ära teha. Kindlasti on väga tähtis suunata rohkem ressursse tervishoidu ja teadustöösse, et kiirendada vajalike ravimite ja vaktsiinide väljatöötamist. Sellele on Euroopa Komisjon juba oma õla alla pannud. Samuti ei tohi me unustada Euroopa Liidu ning ka teiste riikide omavahelist solidaarsust ning peame hoiduma – ja ma rõhutan siin –, peame hoiduma meditsiinivahendite ekspordipiirangutest, mis võiksid teha kahju parasjagu kõige raskemas olukorras olevatele riikidele.Väga austatud Riigikogu liikmed, head kuulajad! COVID-19 viiruse levik ning samaaegne nafta hinna langus on tõsiselt mõjutamas maailma ja Euroopa majandusolukorda. Seetõttu on ka Eesti jaoks olemas mitmeid ohumärke. Senised majandusprognoosid enam ei kehti, aga uute ja kindlate ennustuste tegemine on praeguses olukorras ülimalt keeruline. Seetõttu peame olema valmis ka võimalikuks majanduskeskkonna oluliseks halvenemiseks ning isegi languseks.Valitsus teeb koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide institutsioonidega endast kõik, et suurem majandusolukorra halvenemine õnnestuks ära hoida. Näeme, et praeguseks on koroonaviiruse levikust tingituna mitmed peamiselt turismiga seonduvad majandussektorid juba kahjusid kandnud, näiteks transport või reiside ning ürituste korraldamine. Samuti võivad ilmenda eratarbimise või välisnõudluse vähendamisest tingitud mõjud. Seepärast tuleb meil olukorda kaaluda ning tegeleda viisidega, kuidas juba kantud kahjusid pehmendada ning majanduskasvu toetada.Selleks on nii Eestil kui Euroopa Liidul mitmeid erinevaid tööriistu, mida saame kasutada. Olgu nendeks siis kahju kannatanud sektorite fiskaalmeetmete kaudu toetamine või võimalike riiklike investeeringute suurendamine. Eelkõige vajame me kiire mõjuga ja hästi sihitud samme, mis loomulikult tuleb hoolikalt läbi mõelda. Riigi rahanduslikus mõttes Eesti hätta ei jää, sest meil on piisavad finantsvahendid ja vajadusel teistest riikidest oluliselt suurem võimekus ka laenata. Pean võimalikul olukorra halvenemisel esmajoones oluliseks keskenduda Eesti majanduse toetamisele ning elavdamisele, mitte selle kärpimisele.Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on öelnud, et nad on samuti valmis kasutama kõiki vahendeid, et Euroopa majanduse praegused tagasilöögid edukalt üle elaks. Euroopa Liit annab liikmesriikidele seoses haiguspuhanguga rohkem struktuurivahendite raha ette kätte, et liikmesriigid saaksid kiirendada tuge terviseabile, aga samuti panustada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ning tööturu toetamist. Teisipäevase videokonverentsi arutelu käigus jäi samuti kõlama, et vajalik on otsustav tegutsemine ettevõtetele kindluse andmisel. Seda näiteks riigiabi meetmetega ning stabiilsuse ja kasvu paktis lubatud paindlikkuse kaudu, et tagada ettevõtete konkurentsivõime ja kindlus tööturul ning vältida pikaajalist negatiivset mõju meie majandusele. Sellised sammud ning otsused on kindlasti Eesti huvides.Austatud eestimaalased! Välisministeerium jälgib meie välisesinduste kaudu teistes riikides kehtestatud meetmeid, uuendab reisihoiatusi ja tagab esinduste toimepidevust kriisipiirkondades. Lisaks uurime võimalusi, tõstatamaks koroonaviiruse leviku küsimusi ka ÜRO Julgeolekunõukogus.Välisministeeriumi reisisoovitused pole seejuures antud kergekäeliselt, vaid need tuginevad kahele põhimõttele. Kodanikke informeeritakse riskipiirkondadest, kus viirusega nakatumise oht on kõrge, samuti hoiatatakse võimalikest reisitõketest, mis on seotud nakkuspiirkondades liikumiskeeldude kehtestamisega. Me kõik peame suhtuma neisse reisisoovitustesse tähelepanu ja vastutustundega. See puudutab lisaks puhkusreisidele ka töölähetusi. Oleme ka Riigikantseleis otsustanud kõik peaministri lähimal ajal planeeritavad välislähetused edasi lükata või ära jätta. Ainsana on veel märtsi lõpus toimuv Euroopa Ülemkogu kohtumine plaanis, kus arutatakse muu hulgas kindlasti ka meetmeid koroonaviiruse tõkestamiseks.Vältimatute reiside puhul on oluline need Välisministeeriumi kanalite kaudu registreerida, et riik saaks vajadusel pakkuda tõhusat konsulaarabi ning osutada ootamatuste korral oma abi ja toetust. Viirusepuhangu algusest saati on olnud üks Eesti kodaniku evakueerimine, kui nakkuse algkoldest Hiinast aidati koju seal viibinud inimene. Meie saatkonnad on vajaliku abi pakkumiseks pidevas valmisolekus.Väga austatud rahvasaadikud! Ma tuletaksin siinkohal meelde oma hea ametikaaslase ning endise tervise- ja tööministri Riina Sikkuti eilseid sõnu Riigikogu infotunnis, et liigume praegu nii tervishoius kui ka majanduses eemale sellisest tavapärasest toimimisest, pigem olukordade poole, kus rakendatakse erakorralisi meetmeid. Ja sellises olukorras on infol, parimal teadmisel ja ekspertide kaasamisel veel tähtsam roll, et riskid maandada, abi osutada ning paanikat, mis tegelikult võimendab kahjusid, ära hoida. See ei ole kindlasti aeg poliitiliste lahingute pidamiseks, vaid koostööks, ühiste prioriteetide seadmiseks ja teadmistepõhiseks otsustamiseks. Seepärast pöördun ka kõigi teie poole, väga austatud Riigikogu liikmed. Haigused käivad ikka mööda inimesi, mitte mööda kive või kände, nagu teadis kõneleda vanarahvas. Seepärast ei sõltu ka nende vastu ühiskonna võitlemine erakondade liikmelisusest või erakondade maailmavaatest. Ma tänan teid, et te olete andnud oma kommunikatsioonis läbimõeldud ja tasakaalukaid ning riiki ja ametkondi seni astutud sammudes toetanud. Olen veendunud, et ka kõik teie olete kaalunud neidsamu küsimusi ning vaaginud üsna sarnaseid lahendusi, mis ka valitsuse aruteludes on päevakorral olnud, ning analüüsinud nende asju ja asjakohasust. Ma kutsungi teid kõiki ülesse praeguses olukorras kaasa mõtlema ja lahendusi pakkuma. Seda nii parlamendi, komisjonide, fraktsioonide kui ka üksikliikmete poolt. Kindlasti on oma ettepanekud ja mõeldavad lahendused võimalik sõnastada ka Riigikogu vanematekogu tasandil, mis oleks kujunenud olukorrale vastuseismisel oluline ja vajalik panus. Ma tänan teid ka juba kõlanud mõtete eest, nagu oli näiteks Kaja Kallase eilne üleskutse.Lõpetuseks olen ma väga tänulik kõigile Eestimaa inimestele, ametkondadele, kes on seni koroonaviiruse leviku jälgimise ning sellele vajalikel viisidel reageerimisega tegelenud, loomulikult kõigile tervishoiutöötajatele ja Politsei- ja Piirivalveametile, kes on olnud selles võitluses esiliinil. Samuti panen meile kõigile südamele, et hoiaksime iseenda ja oma lähedaste tervist ning mõtleksime oma käitumise läbi ka enda ümbritsevate inimeste osas, seda eriti riskigruppidesse kuuluvate eakamate inimeste või teiste nõrgema tervisega kaasmaalaste osas. Ma kinnitan teile siit auväärsest Riigikogu kõnetoolist, et kui tegutseme kõik koos ja igaüks eraldi pingutades, rahulikult mõeldes ning kainelt kaalutledes, üksteisest lugu pidades ning ühiskonnana panustades, siis saame ka praegusest keerulisest olukorrast üle. Soovin siiralt jõudu ja tervist Eestimaa inimestele ja Eestile! Aitäh!

Liina Kersna: võrus on mitmed inimesed hospidaliseeritud, sh võrkpallitreenerid, kes on lastega kokku puutunud. Ka mulle on tulnud teateid inimestelt, kes on sümptomitega, aga mitte riskipiirkonnas viibinud. Kas peaks riskipiirkondade loetelu laiendama?Ratas: Olen nõus. Aga kui teeme testi esimestel päevadel, ei pruugi negatiivne tulemus tähendada, et mõne tunni või päeva pärast see negatiivset tulemust tähendab.

Ratas: Võtan kaasas selle.

Annely Akkermann: Üks pärnakas käis reisil, läbis mitmeid lennujaamu ja jäi haigeks, aga teda ei ole testitud. EMO on öelnud telefonis, et tegemist on tavalise respiratoorse haigestumisega. Kui te kel 2 kogunete, pöörake tähelepanu, et inimesed, kes on käinud reisil ja on haiged, saaksid testitud, et nende lähedased oleksid painest vabad.

Ratas: Võtan teie ütluse siit saalist kaasa ja kui me kell 2 koguneme, on teie positsioon samuti seal laual. Ühega ma olen nõus - prioriteet nr 1 peaks olema Eesti inimene. Meie inimesed on meie jaoks kõige tähtsamad. Need otsused tähendavad teatavaid negatiivseid mõjusid.

Kalle Grünthal: Saaremaa võistluse toimumine ei olnud kõige parem mõte - sisuliselt terendab silmapiiril Itaalia sündroom. Esitan palve: võtke kätte ja kuulutage välja eriolukord. Ma ei näe teist võimalust praegu kaitsta pisikest Eesti riiki.

Ratas: Kui haigestunuid tuleb mingisse kollektiivi, tuleb mõelda, kuidas käituda. Mida saab teha - on kasutada elektroonilisi vahendeid.

Anti Poolamets: Ametnikud on lati alt läbi jooksnud. Saaremaa puhul konsulteeriti terviseametiga ja need lasid asja läbi. Nüüd on see äpardus otsapidi Võrus. Ülereageerimisest kordades halvem on alareageerimine. Pevkur ütleb, et vaatab 8. päeval, kui sümptomeid ei ilmne, on kõik korras .Teistele soovitatakse 14 peäva reeglit. Ma arvan, et riigikogu liikmed peaksid seda distsipliini järgima. Ratas: Kahjuks pole võimalust aega tagasi kerida. Olen nõus, etkui saaksime võrkpallimängu kerida tagasi 5 minutit enne meeskonna ületulekut Eesti piirilt, teeks me kõik seda, et seda sammu poleks astutud. Kes on süüdi, kes kaasa aitas, kes lobeeris - see hetkel ei anna kahjuks tulemust.

Ratas: Ajakirjandus ja Eesti meedia on väga adekvaatselt ja tasakaalukalt seda pilti edasi andnud, mis praegune olukord on. Kuid ka siin saab koostööd tihendada.

Lisaks eile õhtul teada antud kahele saarlasele ja ühele tallinlasele lisandus viimaste analüüsidega nakatunu Tartust. Nakatunu saabus 07. märtsil Milano-Riia lennuga ning liikus isikliku transpordiga Tartusse. Terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega.

Vahepeal on tulnud teade, et Eestis on kokku avastatud 17 nakatunut.

Heidy Purga: Kui hea on meie testimise võimekus? Paljud ei ole saanud testi teha, sest nad ei ole riskipiirkonnast tulnud. Ratas: Kui räägime testimise võimekusest, siis see on täna väga suur. Hetkel ei jää testide tegemise taha küll mitte. Sadu proove saab teha päevas üle Eesti. Minu teada kõik, kellel on sümptomid olemas, ka testi teha saavad

Andres Metsoja: Elutähtsad teenused - milline olukord meil selles osas valitseb. Kas on vastu võetud mingisuguseid meetmeid, et tagada komandode toimimine. Ratas: Loomulikult jälgitakse seda pidevalt. Siseminister on alati olnud kaasatud, kui räägime PPA-st ja PÄA-st. Oleme saanud Saaremaalt ja Võrumaalt tõsised õppetunnid, et lisaprobleemi kaasnemisel teame, et side võib kaduda ja autonoomseid tanklaid on liiga vähe. Need otsused sai langetatud kuskil nädal tagasi, et aasta kuni kahega olgu mobiili tugimastidest tuhat autonoomsed.

Urmas Kruuse: Kui räägime koolide sulgemisest, siis tähelepanuta on jäänud huviringides osalemine. Mis mõte on sellisel juhul kooli sulgeda, kas seda olete arutanud? Ratas: Loomulikult oleme arutanud.

Jürgen Ligi: Mis arutelud täpsemalt valitsusel on olnud. Oleme saanud aru, et osad ministrid on tahtnud eriolukorraga pihta hakata. Kirjeldage valitsuse hoiakuid ja juriidilisi võimalusi. Enne eriolukorda on ka hädaolukorra formaat. Ratas: Mis on arvamused valitsuse liikmete osas - ühtne arvamus on see, kuidas teha kõik leviku tõkestamiseks. Kui see ei ole õnnestunud, siis kuidas tõkestada, et Eesti pinnal see ei leviks. Samas eilne päev tõi teateid, et nakatumine toimus Eesti pinnal. Kui eriolukord kehtestada, tuleb kaaluda, kas see annaks lisavõimalusi levikutõkestamiseks.

Ruuben Kaalep: Kas valitsuses on üksmeel tingimuste osas, millal on vaja välja kuulutada eriolukord. Ratas: Ei ole näinud ühtegi valitsuse liiget, kes ütleks, et ei ole viiruse laienemise korral eriolukorra arutelu juurde tulla.

Ratas: Selleks peavad olema teatud tingimused täidetud - hädaolukord ei ole lahendatav eriolukorra korraldusteta. Või tuleb tarvidusele võtta eriolukorra meetmed Meetmed eriolukordades: Kehtestada liikumiskeeld Avalike ürituste korraldamise piirangud Riigieelarve seaduse muutmise ajalised piirangud ei kehti Kulude katmiseks saab stabiliseerimisreservi vahendeid kasutada Õigus anda korraldusi epideemia hädaolukorra lahendamiseks TÖökohustus füüsilisele isikule, kui vabatahtlikud ei saa seda teha. Vallasasja sundvõõrandamine Asja sundkasutus Valduses eriolukorra töödetegemine Ettekirjutus ja haldussunnivahendi korraldamine Kaitseväe ja kaitseliidu kasutamine.

Rataselt küsitakse, kas ei peaks mõtlema samm edasi - kuulutada välja eriolukord. Kas see oleks liiga ebaproportsionaalne? Ratas: Täna kell 10.52 öelda - hetkel ei ole valitsus selles vaidluses, et olukord välja kuulutada. See ei tähenda, et lähimas tulevikus ei pruugis ee nii minna.

Kristen Michal: Mida teha üritusega, mis on juba homme - Filipp Kirkorovi kontserdile tuleb 7500 inimest. Kas riik suudab anda sõnumi, et sellistele üritustele saaks ka hetkel joone alla? Ratas: Kõik üritused, mis on rahvusvahelised ja kuhu väliskülalised tulevad, tuleb teise poolaastasse lükata. See kontsert on väga suur üksikjuhtum. Usun, et selle osas ka täna püüame arutelu peale lõunat avada. Selge on see, et see üritus viiruse tõkestamisele midagi kaasa ei aita, vastupidi - soodustab. Ennatlik on öelda, kas see üritus jääb ära või mitte, aga tuleb tõsiselt suhtuda. Tuleb teha vastavad otsused täna peale lõunat.

Lauri Läänemets: Inimesed, kes 14 päeva kodus peavad olema, neil on oluline mõju palga osas. Kuidas riik neid aitab? Ratas: Majanduslikus mõttes on meetmed valusad. Riigi eesmärk on tagada inimesele tervis ja elu. Saan ka täna öelda, et kõigil haigestunutel ja lähikontaktsetel on õigus haiguslehte taotleda ja hüvitist saada. Riskipiirkondadest lähtutakse juhtumipõhiselt.

Urve Tiidus: USA kuulutas eurooplastele piirid kinni. Kas meil on kindlus, et kõik Eestisse sisenejad on kuidagi kontrollitud? Ratas: Ka mina olen mures piiride osas. Termokaamerad kindlasti ei ole mingi imerohi. Valitsuse komisjon annab palju rohkem selgust juhtimistasandis ja võtab ka vastutuse. Piiridest rääkides tuleb astuda järgmisi samme. Tuleks täielikult hakata arutama, mis võimalused on niinimetatud piirikontrolli ajutiseks rakendamiseks kui seda on vaja. Teame, et Rootsis on palju nakatunuid, meil on aga Tallinn-Stockholm laevaliin. Kuidas siis neid võimalikke ohukoldeid piirata nii palju kui võimalik, tuleb arutada. Kindlasti kõiki meetmeid hetkel ei ole rakendatud, nõuab see teatud juriidilisi samme.

Jüri Jaanson palub materjalid ka vaegkuuljate liidule ja puuetega inimeste kojale saata. Ratas nõustub.

Ratas: Kindlasti on mingid kohad, kus vastused täienevad pidevatl. Kuidas lähetusi vältida? Avalikus sektoris on seda kerge täita. Erasektoris aga.. Kui terviseamet on palunud rahvusvahelised üritused teise poolaastasse lükata, siis näiteks Tallinn Music Week tegi ruttu otsuse edasi lükata oma üritus. Energeetikasektoris on suur rahvusvaheline nõupidamine edasi lükatud. Erasektor on tõsiselt võtnud soovitusi juba praegu. Konkreetseid käske ja määrusi saab aga teha alles eriolukorras. Ei saa öelda, et me ka ühel hetkel sinnani välja ei jõuaks. 100 inimesega üritused - kõik kes tulevad avaliku ürituse luba taotlema, seda luba peaks lisaks PPA-le ja Päästeametile andma ka terviseamet.

Aivar Sõerd: Soovin valitsusele jõudu ja ratsionaalset meelt. Kindlasti on mõistlik need ebamugavused ja piirangud ja väiksemad kahjud ära kannatada, et ära hoida palju suurem kahju. Küsiksin konkreetselt - mõned piirangud, külastuste piirang või kruiisilaevade sisenemine. Aga kuidas tagada teiste soovituste või piirangutest kinnipidamised. Näiteks lähetused erasektoris või üle 100 inimesega ürituste korraldamisi. Kuidas tagada nendest soovitustest ja meetmetest kinnipidamine?

Ratas: Üldiselt öeldes - tugi on igakülgne. Oleme andnud välja e-kirjad kui ka otseposti, mis peaks kohe inimesteni jõudma. KOV-id peavad sotsiaalhooolekannet ja tuge pakkuma. Neil on kõige täpsemalt teada oma omavalitsuse abivajajad. Valitsus nende meetmete rakendamisel ei saa arvestada sellega, et me ei peaks ühel hetkel rahalisi eraldusi tegema.

Signe Kivi küsib, kuidas valitsus pakub KOV-idele tuge, et ka eakamatele abi pakkuda, kel ei pruugi olla piisavalt reserve, et karantiini ajal toime tulla.

Ratas: Eile õhtul oli juttu Saaremaa vallavanemaga, kes täna on teinud otsuse 14 kooli ja kaks lasteaeda sulgeda kaheks päevaks. Võime öelda ,et meie kaunis ja kõige suurem saar on mõnes mõttes isoleeritud ja seal võib nakkuse ja paanikaoht olla päris suur. See oli väga õige samm tal. Kindlasti toetan seda, et kui näeme rohkem juhtumeid koolides, on mõistlik kaaluda kõikide haridusasutuste sulgemist kaheks nädalaks.

Tarmo Kruusimäe küsib, kas haridusasutuste sulgemine tuleks kõne alla. Ratas: hetkel on olnud proportsionaalne, et Kristiine kool on suletud. Tunnetus on, et kui neid juhtumeid peaks tulema rohkem, siis minu arvates on proportsionaalne minna täieliku sulgemise peale haridusasutustes.

Ratas: kutsun kõiki riigikogu liikmeid kaasa mõtlema. Praegu pole aega poliitilisteks lahinguteks

Ratas: Oleme otsustanud peaministri välislähetused ära jätte või edasi lükata. Ainsana on plaanis Euroopa Nõukogu ülemkohtumine, kus arutatakse koroonaviiruse tõkestamise variante

Ratas: välisministeeriumi reisisoovitused pole antud kergekäeliselt. Kodanikke informeeritakse riskipiirkondadest, kus viirusega nakatumise oht on kõrge.

Paistab, et tehnilise võimekuse poolest on meil kriisiolukordades puudujääke

Otseülekanne katkes

Arvestades praegust olukorda kasvavad oht Eesti majandusele, ettevõtlussektorile ja riigiasutuste senisest. Võib öelda, et oleme jõudnud hädaolukorda, aga saame sellest ühiskonna kaasabil üle. Otsustasime moodustada valitsuskomisjoni, mis tegeleb viiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega

Valitsus on seadnud kuus eesmärki: Tõkestada levikut Eestis, Kohapealset levikut Eestis, tõsta inimeste teadlikkust viiruse leviku tõkestamiseks, tagada elanikkonna toimetulek kaudsete mõjudega, tagada majanduse toimimine

Valitsus on Ratase sõnul aktiivselt koroonaviiruse jälgimisega tegelenud.

Ratas: kui haigete hulk suureneb, on võimalik rakendada valmisoleku järgmist taset

Ratas: Juhin tähelepanu, et terviseameti soovitused on hoolikaks täitmiseks. 14 päeva tuleb sümptomite ilmnemisel tõepoolest veeta kodus ja vältida tuleb üritusi ja kohtumisi sõpradega. Siin pole kohta eestlaslikule tagasihoidlikkusele. AJutine eraldumine aitab viiruse levimist takistada tõhusalt.

Ratas tuletab meelde tavapärased hügieeninõuded

Ratas: On vaja rahvusvahelist koostööd. Kiirabid on asunud laiendama varusid ja laiendama testimise võimekust.

Ratas: Teadaolevalt on hetkel 16 viirusesse nakatunut. Nakatunute olukord on asjaolusi arvestades hea. WHO hindas eile koroonaviiruse COVID-19 leviku pandeemiaks ehk ülemaailmseks epideemiaks.

Ratas alustab

Peaminister hakkab juhtima koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegelevat valitsuskomisjoni Valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Vajaduse korral kaasab komisjon oma töösse täiendavaid liikmeid. „Kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine senisest rohkem ja fokusseeritumat tähelepanu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eelkõige on oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega ja rahvatervisega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. Samuti on vajalik koordineerida asutuste koostööd ning kanda hoolt selle eest, et viiruse levikuga kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed. Nende ülesannete täitmiseks sobib hästi valitsuskomisjoni vorm.“ Moodustatava komisjoni ülesanne on tagada viiruse levikuga seotud olukordade lahendamine ning korraldada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste sellealast koostööd ja koordineerida ressursside ja võimete kasutamist. Komisjonil on õigus anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt teavet ülesannete täitmise kohta. Komisjon saab ülesandeid anda selles ulatuses, mis ei sekku asutustele seadusega pandud pädevustesse.

Indrek Saar: Olukorras, kus tuleb tegutseda kiiresti ja otsustavalt, annab SDE üle eelnõu, mis võimaldab töötajatel rahulikult kodus karantiinis olla. Nõnda saaks töötaja haigushüvitist esimesest päevast.

Istung algab siis eelnõude ja arupärimiste algatamise soovidega.

Istungit juhatab nähtavasti Siim Kallas

Vahelduseks paar olulist mõtet, kuidas peaks praeguses olukorras käituma. Üks äärmiselt ohtlik asi on eakate külastamine - vanemate/vanavanemate küllasõidud võiks mõneks ajaks edasi lükata. Lähemalt siin: https://www.facebook.com/groups/217138416115830/permalink/245906119905726/

Oluline lugemine. Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas üleeile: Viirusesse ei tasu suhtuda kergemeelselt. Rakendada on mõtet abinõusid, mis viiruse sissetoomise ja siin levimise vastu päriselt aitavad. Liigne karmus annaks vastulöögi: inimesed hakkaksid haigust varjama, karantiini alalt haiged-terved läbisegi põgenema jne. Olgem mõistlikud! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ulle-madise-eesti-saab-koroonaviiruse-levikule-pohiseadusparaselt-piiri-panna?id=89187811

Kiire ülevaade eilsest olukorrasthttps://epl.delfi.ee/eesti/valitsus-kaalub-koroonaohu-vahendamiseks-eriolukorda?id=89198829

Viroloogid, spetsialistid ja terviseamet on endiselt olnud seisukohal, et kohalikku levikut ei ole. Isegi eilne uudis, et kaks saarlast said nakkuse Eestis olles, ei paista neid ümber veennud olevat.

Eile tekitas peaminister paksu segadust, kui ütles riigikogu puldis, et kõik üle 100 inimesega üritused üle Eesti peaksid ära jääma. Teatritegijad olid kindlad, et asi puudutab ka neid ja etendused jäävad ära. Viroloog Irja Lutsar aga pakkus, et järsku on see mõeldud üksnes rahvusvaheliste ürituste kohta, et viirust mitte sisse tuua.

Otseülekanne riigikogust peaks algama siis kell 10. Seni toimub valitsuse istung.