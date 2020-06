VIDEO JA BLOGI | Jüri Ratas reformierakondlastele: prokuratuur on ennegi annetusi menetlenud, näiteks ämma kappide kaasust

RIIGIKOGU INFOTUND

Urmas Kruuse: Schengeni piirid on lahti, kõrghooaeg marjakasvatuses on kätte jõudnud ja Eesti töötud ei ole sinna tööle jõudnud. Millal Eesti maasikakasvatajad saavad selle tööjõu kätte? Mis takistab täna nende inimeste sissetoomist, kelle eest on ka riigilõivud makstud? Mart Helme: Euroopa Liidu tasandil on otsustatud, et Euroopa Liidu välispiir on avatud alates 1. juulist. Kogu selle käputäie suuremate maasikakasvatajate energia ei oleks pidanud minema suure meediasõja peale, vaid tööjõu otsimisele.

Liina Kersna: Psühhiaatrilise abi eelnõu ei toeta kindlasti EKRE ja kindlasti ka Isamaa. Kuidas teie suhtute sellesse, et kas alaealised võiksid iseseisvalt pöörduda psühhiaatri poole? Ratas: Hetkel ei ole poliitilist toetust riigikogus, aga teema on aktuaalne. Siin tuleb leida lahendus, et siit edasi minna. Tuleb leida parim lahendus. Siin tuleks leida parem lahendus.

Urmas Kruuse: Kas te siin vastuolu ei näe, et kui teie siin praegu ütlete seda, et loomulikult peaks riigikontroll saama justkui kõike kontrollida, ja teie koalitsioonikaaslane ütleb, et ei-ei, nad ei peaks oma nina kuhugi toppima? Tegemist ei ole mingi varjuteatriga. Kuidas te seda siis saate ellu viia sellisena, et kõik muutub läbinähtavamaks, läbipaistvamaks ja avalikkusele selgemini mõistetavaks? Ratas: Mlle tundub, et selle varjuteatriga tegelete teie, et te panete kokku erinevate infotunnis osalejate vastused, seote osavasti ERJK, riigikontrolli. Küsimus on ju mandaadis. Siseminister rääkis tänase olukorra mandaadist. Mina rääkisin sellest mandaadist, kui riigikogu otsustab, et see läheb riigkontrollile, mis peaks see mandaat minu arvates olema. Ja ma ütlesin siin just härra Krossile vastates, et see mandaat ei saa olla väiksem, seda mandaati ei saa olla vähem, ta peab olema konkreetne, selge ja kui ma ütlen, et see on uus tase, siis või kvaliteedi tõus, siis ma seda ju usun, et ta on siis teise kvaliteediga, kindlasti teise ressursiga. Kindlasti see võimekus on suurem, nii et minu meelest te sidusite nüüd osavalt kokku kaks erinevat vastust, aga kahe erineva kehandi osas – üks on ERJK ja teine on riigikontroll. Neid ei saa nii võrrelda, nagu te selle küsimuse osavalt püstitasite.

Kross: Kui riigikontroll on ette nähtud põhiseaduse järgi siiski nagu riiklike avalike vahendite kasutamise kontrolliks - see tuleneb põhiseadusest -, võib möönda, et seda osa erakondade rahastamisest, vahendeid, mis tulevad riigieelarvest, võiks kontrollida riigikontroll. Aga ma näen tõsist probleemi, kui riigikontroll hakkab kontrollima eraisikutelt laekunud raha kasutamist eraõigusliku ühenduse ehk erakonna poolt. Sellega me tekitame olukorra – kui see eelnõu niimoodi jõustub –, kus riik hakkab ikkagi vabaühenduste tegevusse hoopis uuel moel sekkuma. Kas see on teie arvates õigusfilosoofiliselt õige õigusriigis ja Eestis? Ratas: Kui tervikpilti ei ole õigus erakondade rahastamise järelevalvet tegeval instantsil või organisatsioonil kontrollida, siis pole seda mõtet sinna anda. See on ainult sellisel juhul mõistlik, kui ta saab ikkagi kontrollida tervikpilti, tervikskaalat – nii inimeste annetusi kui ka avaliku sektori rahastust. Ma arvan, et neid õigusi saab kindlasti riigikontrollile anda. Kui ka tegelikult 2011. aastal see arutelu alla tuli – ütleme, et enne seda ei olnud üldse sellist kontrollimehhanismi –, siis ju ka toonane õiguskantsler tõi välja selle, et tegelikult seda erakondade rahastamise järelevalvet võiks hoopiski teha riigikontroll. Sellest on räägitud päris palju, et tegelikult riigikontroll võiks selle pädevuse võtta. Mina ei näe selles küll probleemi, kui riigikontrollile see antakse. Aga igal juhul, mis on oluline, on see, et antakse tervikpildi kontrollimine, mitte nii, et öeldakse, et ei, eraisiku annetust ei ole riigikontrollil õigust kontrollida. Siis see oleks tasemelt tagasi minek. See oleks kvaliteedi langus, mitte kvaliteedi tõus.

Eerik-Niiles Kross: Ma saan aru, et homme on valitsusel see päevakorras, kus valitsus võtab seisukoha selle eelnõu suhtes. Minu arvates on sellel eelnõul sellisel kujul, nagu ta siin ühel korral oli meie ees, on kolm sellist õiguslikku probleemi. Esimene neist on õigusjärgluse küsimus. Praegusest eelnõust ei tulene selgelt, et ERJK funktsioonid lähevad üle riigikontrollile sellisel moel, et riigikontroll osutub ka edaspidi siis menetluse osaliseks pooleliolevates asjades. Tekib olukord, kus riigikontroll saab valida, kas ta on õigusjärglane või ei ole. Kas teie arvates õigusriiklik ei oleks siiski see, et üheselt pooleliolevad asjad jätkuvad? Teine teema on aegumiste teema, et praegu tekib olukord, kus tagasiulatuvalt saab hakata rakendama aegumist, mis üldiselt ei ole õigusriigis ka kohane. See käib ka siis pooleliolevate asjade kohta. Kas teie arvates peaks olema niimoodi, et asjad, mis praegu on menetluses kuskil, mida ERJK on algatanud, lähevad lõpuni? Et need ei rauge selle eelnõu tõttu? Ratas: Ma olen vastanud alates eelnõu sisseandmisest siin, et jah, minu meelest ei ole muud võimalust, kui et kindlasti peavad jätkuma. Nii et ei saa olla nii, et kui ühel hetkel, kui riigikogu nii otsustab, et riigikontroll hakkab erakondade järelevalve või erakondade rahastamise järelevalvega tegelema, et siis öeldakse, et nendega me ei tegele, siin mingit õigusjärglust ei ole, see meie asi ei ole, et me vaatame nüüd kõike puhtalt lehelt. Ei, et ma arvan, et kõik mis on ikkagi menetluses, tuleb üle võtta ja tuleb siis uus instants, kui riigikogu seda näeb, peab sellele peale vaatama ja otsustama, mis ta teeb nendega, et igal juhul ei saa sellist asja olla, et neid siis pannakse kuskile paberihunti ja öeldakse, et nüüd on sellega kõik. Teine küsimus aegumise osas. ma arvan, et see põhimõte, et me ei muuda õiguslikult poolel teel regulatsiooni ja ei ütle, et tekib aegumistähtaeg, Ma arvan, et need peavad minema lõpuni selle reeglistikuga, mis täna on. Tavaliselt see on hea õigusloome, õiguspraktika, et need asjad menetletakse lõpuni nende reeglitega, mis sel hetkel on kehtinud. Aga kui te küsite üleüldiselt, kas peaks olema seal mingi uute kaasuste osas mingisugune aegumistähtaeg, siis ma arvan, et seda võiks arutada küll, et kas see on kolm aastat, mis on hetkel, kas see on pikem, pigem, ma arvan, et lühem ta ei peaks olema, et kui, siis igal juhul pikem. Mõned on öelnud, et ta võiks olla üks riigikogu koosseis, mõned on öelnud kaks koosseisu, kas neli või kaheksa aastat. Minu meelest selle üle võiks täielikult arutelu pidada ja seda kolme aastat pikendada.

Taavi Rõivas: Üks väga oluline informatiivne osa, lisaks sellele põhjusele, miks ERJK tegelikult laiali saadeti, pärineb samuti siseministri vastusest, kus ta ütles üsna otse, et Eesti Vabariigi siseminister ei usu peaministri erakonna ametlikku versiooni sellest, kust see 50 000 pärineb, sest ei ole mitte Jana-Helen Juhaste seda avalikkusele vahendanud, vaid just nimelt peaministri erakond on öelnud, et nii see tõepoolest oli. Ütle palun, kuidas siis ikkagi oli! Kas sa saad kindlalt väita, et mitte ükski sinu erakonna juhatuse liikmetest ei tundnud vähimatki huvi enne seda 27. maid ega võtnud proua Jana-Helen Juhastega, kes tegi selle 50 000 annetuse, mis kahtlemata on erakordne, ühendust enne seda 27. maid? Jüri Ratas: Jah, ma saan ju, hea Taavi, aru, kui pingsalt sa otsid neid konfliktikohtasid tänases koalitsioonis, koalitsioonipartneritega. Ma ei tea, kuidas see on teie erakonnas – kas siis, kui tuleb üks euro üle või tuleb 5000 eurot üle või tuleb mingi kolmas summa üle, võetakse järgmine päev või samal päeval teie erakonna esimees helistab sellele annetajale või erakonna peasekretär. Ma arvan, et ka see juhtum, ükskõik, kuidas see lõpeb – ja seda me ei tea, kuidas 150 000 juhtum lõpeb –, annab seda tunnetust Eesti erakondadele küll, et olgugi et seadus ju nii otseselt ei ütle, kuidas tuleb siis seda raha kontrollida. Öeldakse, et peab teadma inimese nime, isikukoodi, et see on siis programmiline, maailmavaateline annetus. Aga see, et mis on siis need protseduurid, seda ei ole tegelikult seaduses kirjas. Ja ma arvan, et see on ka õige võib-olla, et seda ei ole seaduses kirjas. Küll ma arvan, et erakonnad ka sellest juhtumist kõik tegelikult õpivad ja teevad oma sisemisi protseduure veel grammi võrra rangemaks või konkreetsemaks. Meie küll oleme teinud. Aga ega neid võimalusi väga palju ei ole. Ju see ongi mingid kolm kuni viis küsimust, mida saab erakond küsida annetaja käest. Kui need vastatakse positiivselt, on väga vähe, põhimõtteliselt pole neid tööriistasid erakonnal rohkem, et kontrollida edasi. Ja seda saavad teha tõesti õiguskaitseorganid. Kui sa küsid, mitu juhatuse liiget on nüüd selle annetajaga rääkinud ja mis kuupäevadel, siis ei ole sellist konkreetset kuupäeva, ajajoont sulle tuua täna, mis kell keegi helistas, ja ma arvan, et ma ei peagi seda tooma.

Urve Tiidus: Millisel astmel peaks ühiskonna väärtuste skaalal asuma vastutus kui üks voorusi?Jüri Ratas: Poliitiline vastutus kui voorus... Ma arvan, et Eesti ühiskonnas poliitiline vastutus on muutunud kõrgemaks, see kultuur on järjest tõusnud. Ma toon näiteid eeskätt enda erakonna kohta, et jah ka selle 3,5 aasta jooksul, mis on minul olnud au seda erakonda juhtida, siis on poliitilise vastutuse võtma nii mõnigi Keskerakonna liige. Ja väga kiiresti, mõnikord tundidega, isegi kui see mõistmine pole mitte nii väga selge ja mitte nii väga konkreetne. Kui küsimuse mõte oli see, et millal mina seda poliitilist vastutust tunnen, siis kindlasti tunnen. Ma ütleks isegi, et see raha kandmine, siis ka see oli ju selles mõttes poliitilise kultuuri tunnetus. Võinuks ju vabalt ka öelda, et me ei kanna seda tagasi. Ka see sama perekonnaseaduse tõlgendamine, see pole nii üks ühele.

Akkermann: ma kuulasin selle saatelõigu üle, kus Martin Helme selgelt ütleb, et tema ei usu Keskerakonda ja teie ütlete, et tagasikandmine on süü tunnistamine. Kui te Taavi Rõivasele ütlesite, et poliitika peab olema ja näima aus, siis minu küsimus teile on, et kuidas te ennast tunnete praegu peaministri kõrval, keda te sügaval sisimas peate valetajaks?Helmes: jälle tõlgenduse küsimus. Martin ütles, et tema ei usu selle naisterahva juttu, et see oli lapse kasvatamise eest antud raha ja siis tehti ninanips. See puudutab teisi inimesi, mitte peaministrit. Küsisite, et mida meie rahaga oleks teinud? See on hüpoteetiline küsimus, millele ei oskagi vastata. Meie ei võta ärimeestelt annetusi ja suuri annetusi.

Annely Akkermann: raadiosaates "Räägime asjast" räägiti Keskerakonna annetusskandaalist. Martin Helme ütles, et ta ei usu seda juttu ja teie lisasite, et annetuse tagasikandmisega on Keskerakond süü omaks võtnud. Samuti kritiseeriste Keskerakonna käpardlikkust sellises küsimuses. Kuidas teie erakond oleks sellises olukorras käitunud?Mart Helme: Vastab tõele, et olime mõnevõrra kriitilised ja leidsime, et erakonna esimees ei peaks olema see, kes tormab kohe, aga saan aru, et Jüri südametunnistus elab kaasa oma erakonna asjadele. Aga me ütlesime, et poliitika on malemäng, kus kuningas peab ennast hoidma ja vigurid peavad tema eest käima. See oli asja mõte. Ja nüüd võib jääda mulje, kui nad tagasi kandsid, et nad on süüdi.

Randpere: Kas Keskerakonnal on olemas konkreetne hinnakiri, et mis maksab mõni detailplaneering jne. Näiteks, kui palju peaksid põllumehed annetama Keskerakonnale, et tööjõuprobleeme leevendada ja tuua siia mõned tuhanded ukrainlased, et saak hukka ei läheks?Ratas: Ärge mõõtke teisi erakondi enda mõõdupuu ja malli järgi. Ma ei tea kust te selle paralleeli võtate hinnakirja kohta? Kui teil on erakonnas selline hinnakiri olemas, et mis maksab punkt, paragrahv või lõige seaduseelnõus, siis Keskerakonnas sellist asja pole. Võib-olla rääkisite oma koduerakonna praegu sisse, et mis on olnud need hinnakirjad nõukogudes jne. See ei käi Keskerakonna juurde, see on selgelt kriminaalne.

Valdo Randpere: Mis on järgmine samm 50 000 euroga seotud skandaali kinnimätsimisel? Ei usu, et sa vassimise lõpetad. Minult küsiti, et kas Jüri Ratas saadab järgmiseks prokuratuuri laiali, et võidelda korruptsiooniga läbi uurimisorganisatsioonide laialisaatmise?Ratas: Ma ei tea kuidagi, et ma oleks seda skandaali kinni mätsinud. Ma olen öelnud, et avaliku suhtlemine on alus. Olen tervitanud prokuratuuri algatatud uurimist, oleme erakonnasiseselt teinud samme, et sisekontrolli tugevdada. Kas Jüri Ratas plaanib prokuratuur laiali saata, usun, et vatsasite ise mind tundes, et mul pole sellist plaani ja see pole ka mõeldav. Loomulikult see pole kuidagi mõeldav.

Mart Võrklaev: Kas kohtumisel linnapea ja peasekretäriga oli jutuks Hipodroomi arendus? Mis nõu te andsite linnapeale? Kas Hipodroomi arenduse puhul võib olla tegi korruptiivse teoga?Jüri Ratas: Mina ei andnud mingeid soovitusi Tallinna linnale, kuidas nemad peavad mingeid asju menetlema. Aga need küsimused, et kas seda on kuidagi muudetud arendajale soodsamaks? Tema vastus oli "ei" ja sellest piisab mulle. Selge see, et tegemist on väga suure arendusprojektiga ja seal sadevee küsimuse äralahendamine parimal viisil ongi oluline. Teha seda kuidagi kergemini arendajale, ma ei pea seda õigeks. Las korruptiivsuse osas annab hinnangu prokuratuur ja kohus.

Taavi Rõivas: näen, et te ütlesite välja selle, et tõepoolest plaan ongi ERJK likvideerida ja motiivide hulgas toote välja teie erakonnaga seotud uurimised ja maailmavaateliselt lähedase sihtasutusega. Aitäh, need motiivid saidki selgemaks ja seda oligi vaja, et keegi ausalt välja ütleks, miks seda vaja on. Seni on räägitud udujuttu, et on ERJK vaja muuta tõhusamaks, aga teie ütlesite, et see on olnud just liiga tõhus. Kui aus näeb teile see, et teie koalitsioonipartnerile on laekunud suur summa ja päev pärast seda seda, kui ERJK on hakanud küsima ebamugavaid küsimusi selle kohta, tulete teie välja ettepanekuga ERJK laiali saata?Helme: ma ei tea, kui aus on see, et teie erakonnas on kaitsutud Arsenali keskuse ja Autorolloga seotud asju. Mina pole kunagi varjanud oma suhtumist ERJK-sse. Mida ütles Kert Kingo, see on see, mida ütles Kert Kingo. Te peaksite olema piisavalt kogenud poliitik, et teada, et eelnõusid valmistatakse ette pikemalt. Mitte mingisuguseid kriminaalseid seoseid pole tõendatud ja tõestatud. Reformierakond on tegelenud süsteemse inimeste laimamisega - kuhu on jõudnud Martti Kuusiku asi? Aasta ajaga mitte kuhugi. Kuidas kadus listeeriaskandaal kohe pärast seda, kui oli vaja valmis lahti saada Mart Järvikust?Teie paramilitaarne tiib ajakirjanduses kütab üles mingeid skandaale. Lõpetage laimamine, tegelege poliitikaga. Ainult halvad poliitikud laimavad!

Taavi Rõivas: ERJK kaotamist kaotas riigikogu ees Kert Kingo. Kui me temalt küsisime põhiseaduskomisjonis, et kus see eelnõu alguse sai, siis ta ütles, et tema selle väljatöötamises ei töötanud ja see tuli parteide juhtkondade poolt. Kas teie saate öelda, et kust see eelnõu tuli?Mart Helme: ERJK likvideerimise eelnõu osas ma tunnistan, et ma olen seda soovinud eelmise riigikogu koosseisu ajal. Siis polnud väljavaadet, et see võiks kuhugi liikuda. Konkreetselt eelnõu väljatöötamisega ma seotud ei ole, ideoloogiliselt heakskiidu andnud olen. Miks? Nagu ütles Juske, siis asjad ei pea mitte olema ausad, vaid ka näima ausad. Aga ka vastupidi, asjad peavadki olema ausad. sotsiaaldemokraadid on pidevalt ületanud seal oma pädevusi ja volitusi. Kui võtame ajajoone ette, siis näeme, et seal on kaks erakonda, kes on pidevalt turmtule all - EKRE ja Keskerakond. Mitte midagi illegitiimset pole suudetud tõestada EKRE puhul. Kui ERJK tuleb nõudma meilt aruannet, et kuhu me oleme oma raha suunanud valimiste ajal ja ka valimiste vahelisel perioodil, siis seda õigust neil pole ja see on näide, et nad ületavad oma õigusi. Meil on ka selline asutus nagu SAPTK, kes ei pea neile aru andma, aga ometi on olnud ERJK-l jultumust küsida neilt aruandeid ja see on ka põhjus, miks ma nõuan nende likvideerimist.

Taavi Rõivas: Kui 50 000 euro lugu tuli avalikuks aprilli keskel, siis kas te olete kindel, et keegi erakonna juhatusest ei suhelnud proua Juhastega enne 27.mai kuupäeva. Olete selles täiesti kindel?Jüri Ratas: Kuulata Reformierakonna suust juttu ausast konkurentsist, siis te peaksite erakonnana peeglisse vaatama. See oleks mul väga lihtne tuua välja kõik mustad juhtumid seoses Reformierakonnaga ja ausa rahastuse ja konkurentsiga. Aga ma ei tee seda, sest see edasi meid kindlasti ei viiks.

Jaak Juske: Asjad mitte ainult ei pea olema ausad, vaid ka ausad välja nägema. Need seosed Tallinna linnajuhtimisega on hämara annetusega välja toonud Eesti Ekspress, kes kirjutab ka muudest kahtlastest sahkerdamisest. Te ütlesite, et võtate vastutuse ja astute tagasi, kui selgub, et see annetus on kriminaal. Nüüd on algatatud kriminaalasi. Millal te selle vastutuse võtate, kas siis kui kriminaalasi lähebki kohtusse või alles siis kui süüdimõistev otsus tuleb?Jüri Ratas: See on väga lõtv tõlgendus, et menetluse algatamine tähendab, et see on kriminaalne annetus. Kui teie juba tõlgendate, et erakond ongi juba süüdi ja et mina pole tagasi astunud, sisi see on lõtv tõlgendus. Ma saan aru, et te tahate Jüri Ratase pead siia põrandale ja see on ka opositsiooni eesmärk jõuda koalitsiooni. Aga see pole ka õige, et iga hinna eest minu pead nõuda. Eriti teie, te olete õpetaja, teil olid eile Facebookis ilusad pildid. Kui te nõuate minu tagasiastumist, siis on opositsioonil võimalik algatada minu umbusaldamine. Seda on Reformierakonna juht juba lubanud teha.

Jaak Juske: 11. juunil kohtusite teie, erakonna peasekretär ja Tallinna linnajuhid. Vahepeal on Eesti Ekspress toonud päevavalgele, et juba päev hiljem tühistasid Tallinna linnajuhid tühistasid Hipodroomi arenduse kokkulepped, sest neid seostati selle 50 000 euroga. Miks teie linnajuhid tahavad korruptiivset tegevust kinni mätsida ja kas keegi peaks võtma vastutuse?Jüri Ratas: Mind on õpetatud TÜ õigusinstituudis, et meil on võimude lahusus ja kehtib süütuse presumptsioon. Saan aru, et ka sotsiaaldemokraadid väidavad, et 50 000 on kriminaalne annetus, aga teie lähete veel ühe sammu edasi ja ütlete, et Tallinna linn on korruptiivselt käitunud ja et keegi peaks tagasi astuma. Te olete auväärt riigikogu liige ja ka Eesti Ekspress ja keegi ei saa kedagi süüdi mõista, seda saab otsustada ainult kohus. Loodan, et need sõnad, mis te ütlete, et Tallinn on korruptiivselt mõistnud, et te jääte nende juurde lõpuni ja nee don päris rängad süüdistused, aga lõpuks mõistab kohust ikkagi kohus. Need on väga rängad süüdistused. Kui need on tõesed, siis mul pole midagi öelda, aga kui ei vasta, siis on ka teie sõnadel vastutus ja suur kaal ühiskonnas. Loomulikult tol õhtul me arutasime asju, mis erakonnaga tol päeval toimus. Mina pole Tallinna linnaga kuidagi seotud. Minule on kinnitanud Tallinna linnapea ja ka abilinnapea, et tingimusi Hipodroomi arenduses muudetud ei ole.

Aivar Sõerd: Kas keegi erakonna juhtidest suhtles annetajaga enne 27. maid?Jüri Ratas: Saan aru, et Reformierakond on tembeldanud Keskerakonna süüdi kogu selles kaasuses, aga see, et te olete suurim fraktsioon riigikogus, siis see ei anna teile selleks õigust. Anname asja prokuratuurile menetleda. Ennegi on menetletud, ka teie enda koduerakonda, näiteks ämmakapid. Aga 27. mai... te tahate teada kõigi erakonna liikmete kohta, et kas keegi suhtles temaga varem... mina ütlen, et juhtkond suhtles temaga 27.mail. Me oleme oma otsuse teinud ja selle raha tagastanud. Me oleme juba sellest õppetunnist juba õppinud ja oma järelevalvet tugevdanud.

Kaja Kallas: jääb mulje, et te oleksite erakonda astunud alles 2016. aastal ja mis oli enne seda, see ei puutu teisse. Aga te olite enne seda erakonna juhatuse liige, mis vastutab erakonnas toimuva eest. Te soovite jätta muljet, et riigikogu tegeleb ja teie pole sellega kokku puutunud, ometi te olete koalitsiooninõukogu esimees. Kui teie ütlete, et see eelnõu võetaks tagasi, siis see võetaks ka tagasi. Kas te teete sellise ettepaneku, et see ERJK ärakaotamise seaduseelnõu tagasi ja mitte arutada seda olukorras, kus teie enda erakonnaga on seotud nii palju asju, mis on ERJK pool tuvastatud?Miks te arvate, et ERJK pole tasemel, arvestades, et teie enda erakond on mitu korda sohitegemisega vahele jäänud?Ratas: ei, ma ei astunud 2016 erakonda. Ma tõmban 2016 novembriga joone vahele, sest enne seda oli erakonna esimees teine inimene. Toona ei olnud juhatusel seda informatsiooni, mis nüüd tagantjärele on välja tulnud. Minu eesmärk esimehena on olnud see, et erakonna rahaasjad saaksid korda. ERJK osas mina neid seoseid ei too, mis paralleele teie toote. Ma olen jätkuvalt seda arvamusel, et riigikontrolli juures on rohkem inimressurssi, ajaresurssi ja kogemusi kui ERJK juures. Kui öeldakse, et siis kontrollitakse ainult riigi eraldust ja ei kontrollita eraisikute eraldusi ja toetusi, siis nii see kindlasti olla ei saa. Mis puudutab seda eelnõud, siis see päris nii ka ei olla ei saa, et koalitsiooni nõukogu esimees ütleb ja siis kohe võetakse see kohe ka tagasi. Alles oli muudatusettepanekute tähtaeg, eks siis vaatab, mis saab. Selge on see, et 50 000 parandusettepaneku menetlemine on võimatu.

Kaja Kallas: Eelmisel nädalal teatas riigiprokuratuur, et alustab kriminaalasja Keskerakonna 50 000 annetuse osas, millele juhtis tähelepanu ERJK. Täna tuli teade, et Keskerakond peab tagastama üle 100 000 euro keelatud annetusi, mis on samuti ERJK töö tulemus. Kas te arvate jätkuvalt, et ERJK ära kaotamine on eetiline ja poliitiliselt õige tegu praeguses ajahetkes?Jüri Ratas: See on olnud väga hea, et on olnud palju küsimusi Keskerakonna rahastamise osas. See on saanud avalikkuses suurt tähelepanu ja loodan, et on saadud ka vastuseid. Teatud vastuseid peame veel ootama. Tänane 110 000 euro otsus... asudes erakonna eesotsa 2016. aastal tajusin kohe, et see saab olema raske tee muuta erakonna käitumisministrit ja rahastamismustrit. See tänane otsus puudutab aastaid 2014-2015. Usaldan õiguskaitseorganeid ja kui karistus on määratud, siis tuleb see ära kanda. Aga usun, et viimased 3,5 aastat käidud tee on olnud õige tee, et sellised hämarad tehingud peavad jääma seljataha. 50 000 euro valguses olen seda meelt, et see on õige, et prokuratuur menetluse alustas, sest see on ainus viis, et prokuratuur kasutab oma tööriistu, et teha selgeks, kas seal on midagi seadusevastast. Erakond on selleks avatud ja kindlasti teeme selleks koostööd. Kas aga ERJK ärakaotamine peaks olema jätkuvalt päevakorral? Selle on algatanud riigikogu. Et erakondade rahaasjade järelvalve kvaliteeti tõsta, seda ma pean endiselt oluliseks.

Algab kevadise istungjärgu viimane infotund. Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul on registreeritud küsimuste arv väiksem kui tavaliselt.