VIDEO ja BLOGI | Jüri Ratas mõistis Martin Helme "vaikimispoliitika" hukka: me peame ajakirjanike küsimustele vastama

Valitsuse pressikonverents

Reinsalu nentis, et taoline meelde poleks enam rahaliselt jõukohane.

Nüüd on juttu turismisektorist. Kas võtta töötukassa meede kasutusele, et hotelle ja restorane vee peal hoida? Kas tuleb arutlusele? Ratas ütles, et arutamisele tuleb, ent viitas, et meede oli kevadel väga kulukas ja hetkel sellist reservi enam pole.

Nüüd on juttu haiguspäevade hüvitamisest esimestest päevadest. Helme rääkis, et püsivalt oleks sel väga suur mõju eelarvele. "Kindlasti osa eesseisvatest aruteludest." Reinsalu sõnas, et ei kiirustaks seda toetama. Ratas ütles, et toona oli selge eesmärk - kõik, kes tunnevad mingisugustki sümptomit, jääksid koju. "Kas jätkame? Ma arvan, et kaks poolt. Üks ideoloogiline pool ja teine rahanduslik," märkis ta ja lisas, et see on arutamisel.

Juttu on Tallinki koondamislainest. Helme ütles, et neile laenu andmine polnud seotud võimaliku koondamisega. Ehk: firmal on tööjõu osas vabad käed.

Ratas võttis sõnajärje üle ning taunis Martin Helme käitumist EPLi/Delfi suhtes. "Ma ei kiida seda heaks, see pole õige taktika. Me ei vastuta vaid oma valijate ees, vaid kogu Eesti inimeste ees!"Ta ütles, et ajakirjanikud viivad infot Eesti elanikele. "On kohustus nii Urmasel, Jüril kui ka Martinil vastuseid anda."

Ka Reinsalu toonitas, et eriolukord pole kindlasti praegu päevakorras!

Reinsalu võttis üles teema, mis puudutab Helmet ja tema vastasseisu EPLi/Delfiga. "Mis puudutab eelarvet ja kui meil on eneseisolatsioon rahandusministri ja Delfi grupi vahel, siis mina olen kõiki rahandusasju valmis teile kommenteerima."

Martin Helme sõnas, et publikuarvu number on kümme korda väiksem, kui algselt planeeriti.

Jutuks on ralli. Kas rallifännid võivad rahulikult arvestada, et saavad võistlust jälgida? Või võib üritus toimuda publikuta? Ratas ütles, et loomulikult on võimalus, et ralli toimub publikuta. "Töötame selle nimel, et väga piiratud hulgas pealtvaatajad saavad kiiruskatseid vaadata."

"Ma arvan, et meie kohustus on vastata, kuna me ei tegele oma rahaga. Rahandusminister ütles, et annab selle pressikonverentsi esmaspäeval. On aus, kui tuleme numbrite juurde tagasi esmaspäeval," märkis Ratas.

Sõna võttis üle Ratas, kes nentis, et valitsusel on kohustus vastata.

Ratas lisas, et suurtest piirangutest oleme hetkel väga kaugel. "Nii palju, kui on võimalik, siis piirangud lokaalselt."

Delfi ajakirjanik Siiri Liiva küsis Martin Helmelt: maksulaekumine parem kui kevadel, kui palju parem? Helme ütles, et ta endiselt keeldub Päevalehe ja Delfi küsimustele vastamast.

Küsimuste voor. Delfi uuris, kui tõenäoline on, et oleme peagi tagasi olukorras, kus olime märtsis - riik tuleb lukku panna. Ratas märkis, et loodab, et kevadine eriolukord oli väga pika aja peale esimene ja ka viimane eriolukord. "Me töötame selle nimel, et eriolukorda ei tule kehtestada."

Soome osas sõnas Reinsalu, et meie oleme valmis rakendama meetmeid, et säiliks piiriületus karantiininõudeta.

Reinsalu nentis, et Eesti tahaks "Balti mulli" säilitada, ent Läti on teisel arvamusel. Mida see reaalselt tähendab? Reinsalu ütles, et kui Eesti näitaja 100 000 inimese kohta on üle 16, mis on tõenäoline, siis kehtestatakse Lätti mineku puhul meile karantiin (ööl vastu laupäeva). "Läti valitsus ei kavatse sisse seada piirikontrolli," lisas ta. Küll aga tehakse pistelist kontrolli. Reinsalu sõnutsi loodetavasti tööränne siiski säilib, samuti efektiivne transiit ja liikumine Valga-Valka vahel (kohalikud elanikud).

Välisminister Urmas Reinsalu nentis, et nakkusekordaja on Eestis üle 16. Kahe nädalaga on tema sõnul dünaamika muutunud kogu Euroopa Liidus. Reinsalu ütles, et välisministeeriumi soovitus on nüüd see, et hoiduda igasugusest vältimatust rahvusvahelisest reisimisest.

Helme rääkis, et eelarve tuleb defitsiitne. Ta viitas, et kui valiks teise tee, oleks vaja kärpida miljard eurot. "Me arvan, et me seda teed ei lähe," lisas ta ja tõi välja, et teise variandi puhul peaks kärpima muu hulgas ka pensione ning avaliku sektori palku.

Martin Helme ütles, et majandusprognoosi tutvustab rahandusministeerium tuleval esmaspäeval. Enne seda täpsetest numbritest rääkida ei taheta.

Ratas viitas, et valitsus tegeleb viiruse järgmise laine ja mõjudega. Tehnilisi punkte arutab valitsus pärastlõunal.

Pressikonverents algas. Jüri Ratas ütles, et meil läheb sarnaselt lähinaabritele majanduslikult paremini kui Euroopas keskmiselt. Kriis pole tema sõnul siiski nii karm, kui kevadel võis arvata. "Maksulaekumised on kevadisest prognoosist paremad."