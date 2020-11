VIDEO ja BLOGI | Jüri Ratas koroonapuhangust: olukord Eestis on kriitiline ja võib mõne nädalaga kriisiks muutuda

Valitsuse pressikonverents 05.11

Reinsalu: Ega raha pole kunagi jagamata jäänud. Seda pole minu silmad veel näinud!

Martin Helme: eeltöö on käinud päris kaua. Lükkaks ümber arusaama, et meil on kuidagi igal erakonnal raha jagada. Vaatame üleüldist suurt pilti RES-is. Lähinädalatel viime kokkupandud paketi ka kabinetti, seal ka õiglase üleminekufondi jaotuskava. Oleme aasta lõpuks selle protsessiga valmis, olen kindel.

ERR: enne rahvahääletust on vaja ka Euroopa Komisjonile öelda, mida tahame taaskäivitamisrahastuga. Mis on teie prioriteedid?Ratas: Oleme palju enne valmis kui tähtaeg on. Arvan, et lähinädalatel tuleme sellega valitsusse. Need ettepanekud on, ma arvan, valmis. See päris nii ei ole, et saame eesmärke laduda nii nagu soovitakse. On meditsiini, digitaliseerimine ja keskkonnaeesmärgid. Need on kokkulepitud - panustame kindlasti Covid-19 vastasesse tegevusse, meditsiinisektorisse. Esmakordselt räägime Eestis meditsiinikopterite ja meditsiinivõimekuse loomisest siseministeeriumi all. Kergliiklusteed on seal sees. Need on ühed suured prioriteedid. Üks mauhkas investeering on, et sealt võiks finantseerida ka meditsiini- ja tervishoiusektorit läbi Tallinna haigla ehitamise.

Helme: võitlus heterofoobia vastu on sama tähtis kui võitlus kõikide teiste foobiatega.

Reinsalu räägib pisut ka USA poliitilisest kultuurist: Jonatan Vseviov viis mind kunagi huvitavasse kontorisse. Seal sotsioloogid näitasid USA valimiste raames, et erineva kahe poliitilise valiku suuna käsitluste radikaliseerumine või lahknemine ei ole viimase aja tee Ameerikas.

Reinsalu: tuleb austusega suhtuda ka neisse üle 30 000 inimesse, kes on petitsiooni allkirjastanud.

Reps: Peame leidma sõnastuse, mis ei anna marginaliseerivat või alavääristavat tooni. Debatt meie Keskerakonna kontoris oli ka väga elav sel teemal. Ühiskond varem või hiljem liigub selles suunas, et erinevad vormid abieluks on lubatud, küsimus on, millal me selleks valmis oleme.

Reps: Selle küsimuse vastus ongi rahvahääletus. Neis riikides, kus rahvahääletus keskmiselt 2x aastas toimuvad, jõutud selgusele, et küsimus ei tohi olla alavääristav, aga võib olla tundlikel teemadel. Küsimuse vormis kui sellises meie õigussüsteemis peame seda vaatama. Vastus, milline saab olema edasine samm, on rahva käes. Debatid rahvahääletusest järgnevad, see saab olema lihtsam.Rahvahääletuse eesmärk ei ole kedagi marginaliseerida, vaid küsida rahva arvamust.

Helme: põhjendama peavad asja muudatuste soovijad, mitte meie, kes muudatusi ei taha.

Martin Helme võtab sõna abielureferendumi teemal: küsimus, mille üle me hakkame hääletama, on ühiskonna alusväärtuste suunis riigivõimule. Küsimus on selles, et meil on ühiskonnas olnud suur lõhe ja vaidlus. Me peaksime usaldama kodanikke ja uskuma, et EV põhiseaduse esimene paragrahv saab oma suunise anda ja et see suunis on siduv riigivõimule. Kitsam küsimus peab olema selgelt defineeritud. Saame ka sellest aru, et räägime referendumi puhul laiematest teemadest kui vaid üks lihtna jah/ei küsimus. Räägime valikutest, kuhu meie ühiskond suundub.

TV3: kas rahvalt küsitakse ka ainult nende enda perekonnaseisu kohta?Reinsalu: iga inimese eraelu on põhiseaduse kaitse all. Mõistan praegu seda retoorikat, mida püütakse selle poolt, kes üritavad sooneutraalset abielu peale suruda.

TV3 peaministrilt: kas abielu peab jääma Eestis mehe ja naise vaheliseks liiduks ja miks?Ratas: minu positsioon on, et Keskerakond on laiapõhjaline rahvaerakond ja meil on erinevaid arvamusi erakonnas. Enamus toetab abielu üksnes mehe ja naise vahel. Mina olen valinud traditsioonilise peremudeli, pean seda õigeks.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peaminister-pakkus-valja-abielu-rahvahaaletuse-kusimuse?id=91575011

Reinsalu: ärge käige vältimatu vajaduseta välismaal. Viirus jätkab praegu kasvamist igal juhul. Ta kasvab oluliselt kiiremalt, kui me midagi ei tee.

Õhtuleht küsib Jüri Rataselt: kas mingid piirangud siiski tulevad?Ratas: kindlasti teatud regulatsioonid tulevad. Seda me hakkamegi täna ja teisipäeval arutama. Soov on sekkuda nii vähe kui võimalik. Peame vaatama ka majanduse toimimist. Meil ei ole soov sulgeda haridust ja plaanilist ravi. Et neid mitte teha, on vaja saada nakatumine taas alla. Olulisem on inimeste elu ja tervis, tuginedes terviseametile siis ikkagi enamus tuleb täna perekonnast ehk lähikontaktidest, suur hulk on ka see, mis on teadmata allikaga. Kindlasti töökohad ja on näha ka, et tõuseb välismaalt tulnute arv. Piiranguid ei ole lõpuni kokkuleppinud. Ilmselt peame vaatama üle ürituste piirarvud. Eeskujus aab siin näidata avalik sektor jõulupidude näol, ühistransport, maskidest tuleb tõsiselt arutada.

Siis on need katsumused ühiskonnale odavamad taluda. Kui me kehtestame mingi piirangu, ei tee me seda sellepärast, et näha, mis juhtuma hakkab.

Reinsalu: Lootus A on vaktsiin, lootus B on, et maikuus peaks viirus suvega langusfaasi minema. Kevadeni tuleb vastu pidada. Tegema suure pingutuse, et ei teki sellist tormi nagu on mõnes Kesk-Euroopa riigis või veidi lähemal. Meil on mõtet aega võita.

Reinsalu: Ühiskonna tegelik normaalne toimimine tuleb säilitada.

Reinsalu: kui suudame ühise pingutusega viiruse viia alla 1 kahe nädala pärast, siis on nakatumiste arv keskmiselt 300 inimest päevas. Mida me peame nentima: oleme kasvufaasis ja kui ei rakendata täiendavaid meetmeid, liigub viirus veel kiiremini. Viirus jätkab kasvulevikut ja numbrid, mis on teavitatud. Peame otsuseid langetama. Meil ei ole realistlik naasta sulgemise juurde, mis puudutab poode või kauplusi. Peame leidma dialoogis ühiskonnas ühise tiimitunde ja tegema ühise pingutuse ühiskonnas. Et iga viirusekandja nakataks vähem kui ühe inimese, on vaja piirata kontakte.

Reinsalu: Koroonaviiruse rindel professor Krista Fischer tegi täna hinnangud ja nagu Ratas ütles, on praegune R0 ehk nakatumiskordaja 1,4 (üks inimene nakatab keskmiselt 1,4 inimest).

Reinsalu USA valimistest: Sõltumata USA valimiste tulemustest on meie huvi suhteid nendega arendada.

Haridusmaastikul pole plaanis hetkel piiranguid. On võetud ebaproportsionaalseid otsuseid praegu koolide poolt vastu. Tuleb väga palju lapsevanemate kaebuseid, see ei ole meditsiinilistel põhjustel ette pandud. Ei ole kooskõlastatud seda ei terviseametiga ega oles eal olnud ka ohtu.Kevadel kui sulgesime, näeme sellest kogemusest, et saime sellega suurepäraselt hakkama. Aga paljudele lastele selline distantsõpe ei sobi. Peame tõenäoliselt ka seadust muutma.

Reps: Tallinnas ja Harjumaal suurim probleem. Vajame kinnitust, milline on varjatud levik. Teine uuring on reoveeuuring - need mõlemad on vajalikud, et infopõhiseid otsuseid teha.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-tutvustas-valitsusele-reoveeuuringut-see-voimaldas-lubada-ka-rally-estonia-toimumise?id=91561551

Valitsus otsustas tänasel istungil eraldada haridus- ja teadusministeeriumile reservist 880 000 eurot COVID-19 seireuuringu jätkamiseks 2020. aasta novembris ja detsembris. Tartu Ülikooli läbiviidava seireuuringu eesmärk on jälgida, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis.

Reps põhjendab, miks 880 000 euro eest seireuuringut vaja: saame teada, kuidas on koroona seis neis maakondades, kus testitakse vähe ja mis on varjatud koroonalevik ühiskonnas

Solman: emapalk määratakse varasema sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel.

Solman: valitsus on teinud otsuse anda käiku perehüvitise seaduse muutmise eelnõu - kolmel järgneval aastal ei võeta vanemahüvitise arvestamisel arvesse koroonakriisist tingitud töötuse perioodi.

Solman: täna tutvustan valitsusele rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava.

Helme: erakorralise kriisiabi korras toetame ka põllumajandusettevõtteid. Selle otsusega pannakse magama kuulujutud, et valitsus kiusab põllumehi.

Helme: Kiitsime heaks maamaksuseaduse muudatuse. Maamaksu arvutab ja teatiseid saadab juba praegu välja maksuamet. RIigimaa kasutajad peavad ka nüüd maksma maamaksu. Eelnõust: Eelnõu kohaselt luuakse alus maamaksu infosüsteemi üleviimiseks maa-ametist maksu- ja tolliametisse ning lahendatakse praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksuteadet ei ole võimalik väljastada maa pärijatele, kes ei ole maa omandiõigust kinnistusraamatus ümber vormistanud. Lisaks viiakse maamaksuseadus kooskõlla riigivaraseadusega, mille kohaselt on asjaga seotud maksude tasumise kohustus riigivara kasutajal. Eelnõuga täpsustatakse MTA õigust edastada vajadusel valla- või linnavalitsusele teavet maksukohustuslase maksukohustuse kohta. Maamaksu administreerijaks on MTA, kes arvutab tasumisele kuuluva maamaksusumma kohaliku omavalitsuse poolt maamaksu infosüsteemi kaudu esitatud alusandmete põhjal. Hetkel on maamaksu infosüsteemi vastutav töötleja rahandusministeerium ning volitatud töötleja maa-amet. Kuna MTA on maamaksu administreerijaks, peaks maamaksu infosüsteem asuma MTA-s, mitte maa-ametis, ning olema integreeritud maamaksu arvutamiseks loodud rakendusega. Muudatus toetab riigivalitsemise reformi elluviimist, kuna korrastab seni kehtivaid süsteeme, aitab vältida dubleerimist ning muudab KOV-ide maamaksuga seotud ülesanded lihtsamaks, funktsionaalsemaks, läbipaistvamaks ja mugavamaks. Lahendatakse ka praktikas üles kerkinud probleem, kus maamaksu tasumisest on võimalik hetkel kõrvale hoida pärijatel, kellele on pärimise käigus küll maa omandiõigus üle läinud, kuid kes ei ole kinnistusraamatu pidajale esitanud avaldust kinnistusraamatus omaniku kande muutmiseks. Sellise olukorra vältimiseks oleks MTA-l edaspidi võimalik maamaksuteade väljastada ka maa pärijale, kellele on pärimisregistri kohaselt maa omandiõigus üle läinud (pärimismenetlus lõpule viidud).

Helme: Rene lahkumine ei ole seotud millegagi tema töövaldkonnas.

Martin Helme: Keerutatakse naljakaid kuulujutte, miks ta ära läheb. Põhjus on lihtne - Renel oli terviseprobleem, terviserike. Mina oleksin soovinud, et ta jätkab. Ta otsustas ise. Erakonna volikogu on laupäeval Tartus, selleks ajaks olen jõudnud välja sõeluda uue kandidaadi ministrikohale.

Valitsuse reservist eraldatakse 1,5 miljonit ka vaktsiini eelostulepingute sõlmimiseks. Põhilised otsused langetati tegelikult juba septembris. Istungil olid ka uued RMK nõukogu liikmed. Nõukogust teatavasti kutsuti tagasi Peeter Ernits ja Marku Lamp ja kinnitati sinna asemele Hardi TUllus ja Margit Martinson.

Ratas: R0 on täna Eestis 1,4

Ratas: oleme valmistanud ette ka vajaliku meetmetepaketi, mida hakkame ka täna arutama.

Ratas koroonaviirusest: olukord Eestis on kriitiline. Kui vaadata Covid-19 pandeemiat Euroopas, on see hirmutavas faasis. Euroopa on kõikidest teistest ees. Nakatumine on tõusmas Eestis ja Baltimaades tervikuna. Olukord võib mõne nädalaga kriisiks muutuda, kui me ei suuda tõkestada levikut. OMa panuse peavad andma ka erasektor ja iga inimene ise.

Homme on Kokal siis viimane tööpäev.

Rene Kokk teatas eile, et lahkub valitsusest. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskkonnaminister-rene-kokk-lahkub-ametist?id=91573155

