VIDEO JA BLOGI | Jüri Ratas: Eesti peab valmis olema, et koroonaviirus tuleb sügisel tagasi ja veel rängemini

"See, et täna ütleme, et oleme väljumise tööversiooni välja andnud, ei tähenda, et hakkame homne päev piiranguid leevendama. Peame kõik reeglitest kinni pidama," tutvustas Ratas piirangute leevendamise kava. See on alles strateegia tööversioon, mis peab veel riigikogu ja partnerite heakskiidu saama.

Esimene samm leevendamisel on juba tehtud. Eile taasavati plaaniline ravi haiglates. Järgmiseks sammuks saab olema ka täna majandus- ja taristuminister Taavi Aasa poolt välja reklaamitud kaubanduskeskuste avamine, mis saab tõenäoliselt toimuma mai esimeses pooles.

„Olukorra igapäevane jälgimine koos ekspertide ja teadlastega jätkub. Igal esmaspäeval vaadatakse piirangute leevendamine üle,” ütles Ratas. Kui inimesed piiranguid ei järgi, siis Ratase sõnul viirus naaseb ja piirangud pannakse tagasi. „Nii lihtne see asi ju ongi,” lisas peaminister.

Pole kindel, kas viirusepuhang tuleb tagasi. Kui see peaks aga sügisel tulema, siis hoiatas Ratas, et uus laine saab olema rängem. Seega on oluline piisavalt hästi olla valmis: Eestil peab jaguma isikukaitsevahendeid ja hingamisaparaate. Lisaks praegu umbes kolmesajale hingamisaparaadile on riik juurde tellinud 150 ja veel peaks tulema aparaate ka 75 Euroopa Liidu ühishanke kaudu.

„COVID-19 suhtes testimine jääb Eesti ühiskonda väga pikaks ajaks,” sõnas Ratas, et haigust uuritakse ja juuritakse välja veel kaua.

Facebookis toimunud otseülekande vahendusel küsiti korduvalt, silmnähtavalt peaministrit tüdimuseni viivalt, et mis saab saartest – millal avatakse liiklus. Ratase sõnul tuleb vaadata saari kahes grupis: esialgu avada muud saared ja hiljem Muhu- ja Saaremaa. Millal see kõik saab juhtuma, need tärminid loodab Ratas anda juba järgmise Facebooki otseülekande ajal, mida ta loodab iga nädal tegema hakata.

Lisaks Eesti saartele tundsid küsijad huvi ka välismaaga piiride avamise osas. Ratas suhtles täna Balti riikide peaministritega ning lubas homme suhelda kolleegidega Rootsist ja Soomest. Kuna Rootsil on koroonaga võitlemiseks teistsugune lähenemine, siis ei saa neid päris ühtemoodi soomlastega võtta. „Epidemoloogiline olukord peab kahe riigi vahel olema sarnane,” kommenteeris Ratas. Kas Rootsi lähenemine kriisile on ka õige olnud, seda on peaministri hinnangul praegu vara öelda. Igatahes püüdleb Eesti selle poole, et avada laevaliiklus esimesel võimalusel.