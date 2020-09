VIDEO ja BLOGI | Estonia huku asjus tuleb uus uurimine, sealhulgas veealused vaatlused

Estonia hukk

Ei Reinalu ega Ratas ei ole teosega tutvunud, lubavad seda teha kohe täna õhtul.

Kas olete seda seriaali juba näinud?

Ratas ja Reinsalu ei vasta konkreetselt, jäävad selle juurde, et aluseks tuleb võtta 1997. aasta uurimistulemused.

Margus Kurm uurimise juhina on väitnud, et eelmisest uurimisest jäeti välja hulk tunnistajate arvamusi. Kas see ei peaks nõudma selle eelmise uuringu unustamist ja päris algusest alustamist?

Reinsalu: Eesti riik on valmis panustama nii palju, kui see on vajalik. Kõige olulisem on selline uurimise skeem üles ehitada, et me saaksime kaastata praeguse aja maailma parima kompententsi.

Ratas: riigikantselei mõtleb selle läbi. Eelarvest pole veel räägitud. Aga see ei jää kindlasti rahastuse taha.

Kes hakkab uuringuid läbi viima ja mis see maksab?

Luik: See ala, kus vigastus asub, on nüüd nähtav, eksperdid arvavad, et varem lamas laev selle vigastuse peal.

Kas seda auku oli varasemate sukeldumiste ajal näha, või oli see merepõhja all?

Reinsalu: oleks tõe moonutamine, kui me eeldaksime, et uus uurimine peab kuidagi mahtuma eelmise uurimise järelduste alla. See tuleb ikka uus uurimine, uus info valguses.

Ratas: See nelja meetri pikkune lõhe on uus info, see ei tähenda, et 1997. aasta raport tuleks nulli keerata. Selles mõttes alustame ikkagi puhatalt lehelt, et neid uurimisi pole varem toimunud.

Kas poleks õigem alustada uuelt, puhatalt lehelt, uue uurimisega, mitte toetuda 1997. aasta järeldustele?

Luik: eks neil oli teooriaid. Mida see vigastus näitab - et see on tekitatud jõu poolt, mis liikus väljapoolt sissepoole. See võis ka tekkida hetkel kui ta uppus. Aga seda kõike saab uurimises välja selgitada, skaneerimise ja sonaritega.

Kas Eesti tehnilistel ekspertidel, kes kaadreid vaatasid, oli ka mingeid arvamusi, mis sellise augu võis tekitada?

Reinsalu: me anname täieliku vastuse küsimustele, mis on üles kerkinud. Seda saab teha hauarahu reegleid austades.

Mida see tehniline uurimine ikkagi sisaldada võiks, milliseid piiranguid seab hauarahu leping?

Ratas: Eesti ei ole ühtegi uurimist algatanud. Reinsalu: see ei tähenda seda, et eelnev hauarahu leping tühistub.

Kas uue sukeldumise korraldamine väärab ka kriminaaluurimised, mis on seni algatatud ajakirjanike vastu, kes vrakile sukeldusid?

Reinsalu: me oleme pika tee alguses, meie ülesanne on selgitada välja tõde.

Andsin ülevaate peaministrile ja välisministrile, näitasime kaadreid ka tehnilistele ekspertidele. nemadki arvasid, et asi on välises surves.

Mart Luik, välisministri nõunik: filmitegijad võtsid minuag ühendust kaks päeva enne eriolukorra väljakuulutamist, rääkisid telefonis, et teevad Discoveryle dokki, on veealuseid võtteid teinud, et neil on uut olulist infot. Siis tuli koroona peale, reisimine peatus, otsustasime, et tuleme selle jutu juurde tagasi suvel, et nad tulevad Tallinna ja näitavad neid kõige olulisemaid kaadreid. Nende tingimus oli, et seda vaatamist peab saama filmida. Kaadreid vaatas ka justiitsminiteeriumi nõunik Kalle Muuli.

Ekspeditsiooni juhtiriigiks on Eesti. Toetume 1997. aasta aruande lõppjäreldustele. Uus tehniline uurimine peab andma tõe, mis on need tegelikud asjaolud, mis kajastuvad vastses dokfilmis. See tehniline uurimine ei tähenda, et 1997. aasta raport oleks kuidagi tühistunud.

Reinsalu: leppisime kokku, et jälgime hauarahu kokkulepet. See tähendab, et veealused vaatlused viiakse läbi lugupidamise ja austusega hukkunute põrmude ja hauarahu põhimõtete suhtes.

Uurimine peab hõlmama veealuseid vaatlusi.

Tõde peab siin saama päevavalgele. Uus tehniline uurimine, uute asjaolude kohta, mis ilmnesid täna linastuvast sarjast, tuleb läbi viia.

Need on uued, märkimisväärsed vigastused, millest varem pole räägitud, kõikidele neile miks-küsimustele tuleb anda selge vastus.

Ratas: täna linastunud dokumentaalsari tutvustab kaadreid, mis näitavad märkimisväärset vigastust laeva paremas pardas.

