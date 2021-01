VIDEO ja BLOGI | Eestis on leitud kolm uue ja agressiivse Briti koroonavariandi põdejat, kes saabusid Inglismaalt

Koroonaviiruse hetkeseis

Pressikonverents on läbi.

Tuleb vastutada ja selgitada oma ideid ja plaane.

Selles asjas on algatatud siseaudit.

Kirjutasin kohe, kui asjast teada sain, kinnitab Maris Jesse. Margus Ulsti teguviisile tema ühtegi arusaadavat selgitust ei näe.

See kõik on vaktsineerimise plaanis ka selgelt kirjas.

Haiglajuhi käitumine ei olnud õige. Haiglajuht pidanuks kasutama vaktsiine prioriteetsete gruppida, tervishoiutöötajate vaktsineerimiseks.

Mida arvata Valga haiglajuhi Margus Ulsti plaanist süstida oma Rotary-klubi prominentseid kaaslasi?

Oluline on meenutada, et kui aeg on kokku lepitud, siis tuleb kohale tulla. Või kui ei saa tulla, siis tuleb helistada ja teatada.

Nimekirjad moodustatakse ainult inimestest, kes on avaldanud soovi. Midagi raisku ei lähe.

Mis saab vaktsiinidest, mis on mõeldud inimestele, kes ei taha end vaktsineerida?

Uuritakse edasi küll. Ravimiameti uurimine ei ole seni seost näinud vaktsineerimise ja surma vahel.

Kõik algab töökorraldusest.

Ravimiamet andis teada, et kaks inimest on pärast vaktsineerimist surnud. Kas neid juhtumeid uuritakse ka edasi?

Sama käib ka koolide kohta: kui me tegeleme selle probleemiga kohalikul tasandil õigesti, kui mõeldakse läbi töökorraldus, kui ei koguneta õpetajate tubadesse, siis võib jätkata kontaktõpet.

Kas terviseameti hinnangul on praegused piirangud toonud leevendust, nakatunuid on ju palju? Me näeme mingil määral stabiliseerumist, kinnitab Härma. Uusi piiranguid plaanis pole.

Riskirühmade liikmeid ei ole aga mõtet tuua kokku mõnda säärasesse keskusse, see peab olema kättesaadav kodu lähedalt.

Vaktsineerimiskava uuendus aga lubab, et selleks ajaks, kui Eestis on piisavalt vaktsiine, oleme valmis rajama ka ajutisi vaktsineerimiskeskusi.

Meie praegused vaktsiinikogused on nii väikesed, et meil poleks mõistlik teha pidevalt avatud keskust, et kahe ööpäevaga see 10 000 doosi ära süstida.

Kui efektiivseks seda perearstikeskustes vaktsineerimise korraldamist hindate? Mõned suuremad linnad maailmas on pannud püsti isegi 24 h ööpäevas avatud vaktsineerimistelgid.

Täiendavaid piiranguid esialgu ei tule.

Kas terviseamet teeb ettepaneku täiendavate piirangute kehtestamiseks Pärnumaal?

Küsimused.

Oleme kokku leppinud, et meil on üle-eestiline võrgustik, kes tuleb vaktsineerimisel appi neile keskustele, kus on suur osa nimekirjast riskirühmas.

Riskirühmade osas oleme valmisolekus number 1.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse juht dr Le Vallikivi: Perearstikeskustega on seis nii, et oleme kõigile töötajatele esimese ringi peale teinud.

Kedagi ei unustata ära. Kui jõuab järg teieni, siis oodake rahulikult, teavitame, kui järgmine vanusegrupp avatakse.

Alustame vaktsineerimist 80+ vanuses inimestest, perearst võtab ühendust ja lepite vaktsineerimisaja kokku.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann: mida suurem on teadlikkuse kasv, seda suurem on valmisolek vaktsineerida, eriti hooldekodudes.

Riskirühmade vaktsineerimine hakkab toimuma perearstikeskustes, aga nüüd me plaanime ka järgmisi samme, kuidas toimub vaktsineerimine töökohtadel.

Pfizeri läinudnädalane teade tarnete vähenemisest ei muuda meie plaane, ei ole kavas ka kahe doosi vahelist intervalli pikendada.

Esimese doosi saanud üle 70-aastaseid on Eestis 3000, valdavalt on kaitsepoogitud haiglate töötajaid.

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse: meil on vaktsineerimise põhiprioriteet hooldekodude elanike ja töötajate vaktsineerimine.

Ärme pidutse, ärme pea suuri koosolekuid, jätkame head ja valvsat käitumist!

Eesti vaktsineerimine liigub kasvavas tempos, iga päevaga. Viirus esitab aga jätkuvalt väljakutseid, kutsun inimesi üles mõtlema mittevajalike kontaktide vältimisele.

Surmajuhtumite keskmine vanus on 72 aastat, noorim oli 38 aastane mees, kaasuvate haigustega.

Noorematel inimestel on viimasel ajal raskemad sümptomid.

Saabus teade, et 3 Inglismaalt sissetoodud juhtumit on põhjustatud uuest UK-s leitud viirustüvest.

Sissetoodud juhtude osakaal on püsinud muutumatu, umbes 2-3%.

Õpetajate toad on kohad, kus õpetajad saavad küll puhata, aga need on ka ühed põhilised kohad, kus õpetajad üksteist nakatavad.

Paljud nakatuvad pereringis, paljude nakatumispaik jääb teadmata. Tööl nakatumine kasvab, samuti koolides.

Pole aeg, kus olukorda heaks pidada. Suurim juurdekasv on Valgamaal ja Pärnumaal.

Stabiliseerumine on tekkinud Harju ja Ida-Viru kõrgete numbrite juures, langust näha pole.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma: haigestumus on aasta algusest püsinud samal, kõrgel tasemel, võib rääkida stabiliseerumisest.

Pressikonverents algab!

