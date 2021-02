VIDEO ja BLOGI | Eesti ostab vaktsiine kahelt uuelt tootjalt: Novavaxilt 300 000 doosi ja Valnevalt 80 000

Terviseameti pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Selleks on veel liiga vara, ütleb Üllar Lanno.

Kas praegu vaktsineeritute seas on haigestumus langenud?

Kui pole perearsti mingil põhjusel, siis tuleb pöörduda lähimasse perearstikeskusse ja anda teada soovst saada vaktsineeritud.

Kuidas vaktsineeritakse ravikindlustuseta inimesi?

Endiselt tuleb olla ettevaatlik, nii vaktsineerituil kui ka teistel.

Kõrvaltoimed mööduvad väga kiiresti, paari päeva jooksul. Miks räägitakse vaktsiinide juures kõrvaltoimetest? Haigus on mitu korda hullem, kui need kõrvalmõjud. ehkki mõnel inimesel võib haigus ka sümptomiteta kulgeda.

Karmen Joller: kui kutsutakse vaktsineerima, siis palun ärge öelge "Ei". Arst on veendunud, et see vaktsiin sobib teile. Kohale tuleks tulla õigeks ajaks, mitte 20 minutut varem, et inimesed vähem koos oleks.

Külli Friedmann: Suurem osa hooldekodudest on praegu vaktsineeritud esimese doosiga.

Alates maist peaks iga soovija saama end kaitsepookida.

Soov on liikuda kiiremas tempos. Veebruari jooksul senised vaktsineeritute numbrid tõusevad kordades. Defitsiit asendub piisava pakkumisega alates kevadest.

Novavaxist on Eestisse oodata ligi 300 000 vaktsiinidoosi. Valnevast 80 000. Otsustasime osta ka 100 000 doosi Pfizeri vaktsiini.

Otsustasime ühined kahe täiendava lepinguga: Novavax ja Valneva.

Veebruaris peaks Eestisse jõudma 3x rohkem vaktsiini kui jaanuaris.

Oleme liikumas edasi vaktsineerimisplaaniga. Piirangute vajadus ei kao ära nädala ega kuuga. Vaktsineerimise eesmärk on aga toetada kõige nõrgemat osa ühiskonnast.

Tanel Kiik: praegune olukord pole kindlasti see stabiliseerumine, mida me näha soovime. Meetmed peavad jätkuma.

Eestis pole selget ja suurt liigsuremust.

Haiglasse satuvad keskmiselt 70,4 aastased, kõige sagedamini tulevad nad hooldusasutusest. Haiglad ei ole olnud liiga üle koormatud.

Välismaalt tulnute suhtes pole suri muutusi olnud, see on umbes 2%.

Täna on 151 kooli täielikul või osalisel kaugõppel.

Tööealised ei tea sageli, kust nad nakkuse said.

Kuni 19-aastased saavad oma nakkused suures osas koolist.

Suurimad juurdekasvud on olnud vanuses 30-39, lapsed nakatavad oma vanemaid. Halb on see et järgmiseks tulevad jälle vanavanemad.

Üle Eesti on ulatuslik levik ja suur haigestumine, intensiivsus on väga kõrge. Iga inimese isiklik panus on endiselt väga oluline.

Kuna tase on kõrge, siis teeb rõõmu juba see, kui mõni piirkond näitab stabiliseerumist.

Euroopa liidu keskmine on kuskil 250 juures, Rootsi 400 peal, meie nakatumisnäitaka on seni üle 500, ütleb Üllar Lanno.

Pressikonverents algas.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/graafikud-oopaevaga-suri-uheksa-koroonaviirusega-nakatunud-inimest-haiglas-on-405-patsienti?id=92451451