VIDEO JA BLOGI | 241 nakatunut, neist pea pooled Harjumaal. Popov: praegustest voodikohtadest jääb haiglates väheks

Möödunud ööpäeva jooksul avastati taas rekordarv nakatunuid - 241. Delfi andmetel tehti 2427 analüüsi, mis tähendab, et napilt iga kümnes testitu oli nakatunud koroonaviirusega. Haiglas on 52 inimest ja juhitaval hingamisel neli.

Mailis Reps ütles ERR-ile, et tõenäoliselt kehtestatakse uuel nädalal taas 2 + 2 reegel ja maskikandmissoovitus ühissõidukites. Loe rohkem siit.

Koroonaolukorra pressikonverents

Pressikonverents on lõppenud.

Estravelist juba neli töötajat terviseametis.

Lanno: kel tööd ei ole, saab tulla appi terviseametile.

Lanno: Sajaprotsendiliselt praegu aru ei saa, kust viirus tuleb. Peame üldistatuse taset hakkama seetõttu tõstma. Tegeleme suures mahus nendega, kes on haiged. Oleme palunud appi perearste ja päästjaid, erasektorit jne.

Lanno: Kevadisest perioodist on nii palju õpitud, et lukku panemise variant on kõige viimane, mida me tahame. Ka välitegevused, mis võiksid 2+2 reeglist halvatud saama, ei pea olema sarnaselt rakendatud nagu kevadel. Siseruumide tegevusi pole aga muud moodi võimalik kontrollida, kui vahemaad hoides.

Postimees küsib, mida teisipäeval kehtestatav 2+2 reegel täpsemalt tähendab. Kas seda hakatakse ka kontrollima või on see sotsiaalse normina. Kiik: Tõenäoliselt jah teisipäeval otsustame selle üle. Kindlasti tuleb sellisel juhul, kui reegel rakendatakse, tagada ka järelevalve. Kas see kehtestada igal pool või konkreetsetes olukordades, selgub teisipäeval.

Lanno: valmidus ja soov ministritel on, et olukorra tõsidusest on vaja liikuda uude etappi - ligi kolmandik ühiskonnast on tänasest karmimate tingimustega valmis elama. Iga minister toob lauale järjest uusi võimalusi, et pakkuda alternatiive juba sõnastatud lahendustele. Eile oldi väga lähedal, et piirangute pakett oleks saanud viimase vormi, aga tekkisid pisikesed ebakõlad, mis teisipäeval usutavasti saavad lahenduse.

Õhtuleht küsib, kas soovituste asemel ei peaks kohustusi määrama. Kiik küsib selle peale, et sõltub sellest, mis riiki me tahame.

Kiik selgitab praegu, et meetmete üle arutamine läheb valitsuses edasi teisipäeval. "Kas ja milliseid toetusi otsustatakse teha, selgub läbirääkimistel," ütles Kiik ürituste korraldajaid silmas pidades.

Lanno: Üle 50% inimestel ei ole praegu meeles, kus nad viiruse said. Levik on püsiv, laialdane ja ühtlane. Kui me vaatame seda meetmete paketti, mida minister mainis, siis seal on kindlasti vahendeid, millega õnnestub selle järgmise kahe-kolme nädala jooksul teha kõik selleks, et haiglavõrk ei läheks liigse koormuse alla.

Pressikonverentsil küsiti, mida otsustab valitsus teha üritustega - soovitatakse küll ärajätmist, kuid üritusi ikkagi toimub. Kiige sõnul arutab valitsus seda küsimust lähitulevikus edasi. Valitsusliikmed soovisid mõtteaega, kuna seal on juriidilisi ja majanduslikke küsimusi. Kiik paneb üritusekorraldajatele südamele, et üritused tuleks praegu edasi lükata või ära jätta.

Delfi küsis, mitmes perearstikeskuses on Eestis tuvastatud koroonaviirus ja kui palju nakatunuid neis on. Terviseameti juhi Üllar Lanno sõnul on haaratud üle viie perearstikeskuse, kõigis neljas regioonis on nakatunud perearstikeskuses üks või mitu inimest. Lanno sõnul on mindud perearstikeskustele testimisega appi, et leida üles nakatunud arstid ja õed.

Popov: Teie tegudest praegu sõltub, kas meil õnnestub ravida kõiki haigeid Eestis.

Arkadi Popov: Täna juba näeme, et haiglaravi vajadus meile kasvab. 52 patienti haiglaravil, 4 vajavad juhitavat hingamist. See on aluseks, et mõelda, kuidas me saame tagada efektiivset ravi patsientidele ka nädala ja kahe nädala pärast.Plaanime haiglavõrgu ravivõimekuse tõstmist. Meil on täna 101 aktiivravi voodikohta, mis on mõeldud konkreetselt COVID-19 patsientide raviks. Kui me vaatame perspektiivis järgmise nädala lõppu, siis sellest meie hinnangul võib jääda väheks. Sellest lähtuvalt planeerime 12. novembrist tõsta praktiliselt kõigi aktiivravihaiglate ravivõimekust. Voodikohtade arv tõuseb kuni 159 voodikohani.

Otseülekandega tekkisid probleemid.

Kiik: Sotsiaalmeedias levib praegu igasugust jama. See on otsene oht inimeste tervisele. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Kiik palus inimestel väärinfot ja "suuri paljastusi" mitte jagada, kuna sellega aidatakse kaudselt kaasa koroonaviiruse levimisele, kuivõrd inimesed eiravad info põhjal koroonaviiruse takistamiseks kehtestatud soovitusi. Kiik: Lätis käib diskussioon eriolukorra kehtestamise üle. Leedus on juba otsustatud panna riik karantiini. Meie proovime jätta sellist otsust vältida, aga see, kas meil see ka õnnestub, sõltub kõigi inimeste, tööandjate, ettevõtete panusest.

Kiik tuletas meelde, et igasuguste sümptomite ilmnemisel tasub helistada perearstile, mh tasuta perearstide nõuandla liinile 1220. Kiik palus kanda ka maski ja võimalusel töötada kodust.

Sotsiaalminister Tanel Kiik: Võime öelda, et koroonaviiruse leviku mõtte on Eesti jõudnud tervisealasesse hädaolukorda.

Lanno palus inimestel mitte käia üritustel ega neid korraldada. Ta tõdes, et on üritusi, mida on keeruline ära jätta - näiteks sel nädalavahetusel toimuvat ralliüritust Hiiumaal, kuna inimesed on seal juba kohal. Lanno:Kui nad on juba nakatunud [ralliüritusel osalejad Hiiumaal -toim], siis nad ilmselt selle viiruse seal saarel kätte saavad. Eesmärk on nad saata testima. Nädalavahetusel toimub ka võrkpalliturniir Saaremaal. Terviseamet on palunud üritus korraldada ilma pealtvaatajateta. "Need tribüünid võiksid tühjaks jääda," ütles Lanno.

Lanno ütles, et edaspidi ei anta enam niivõrd detailselt juhtumite kohta infot, kui seda tehti siiani. "Pealekasv on niivõrd suur, et detailselt me ei saa enam infot juhtunute kohta anda. Tahaksime suunata kogu oma ressursi probleemi lahendamisele. Kvalitatiivne tase ei pruugi olla enam see, millega te harjunud olete," sõnas Lanno.

Lanno: Tänase numbrite järgi tehes prognoosi, jõuame me ikkagi mitmete sadade nakatunute numbriteni välja. Ükski number ei näita seda, et haiglavõrgule surve seetõttu ei peaks kasvama.

Terviseameti juht Üllar Lanno: Eestis on koroonaviiruse epideemiline levik alanud.

Esialgsed andmed: Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2 427 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 241 (9,9%) testi tulemus osutus positiivseks. Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 114 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 42 ja Raplamaale 35 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus üheksa, Hiiumaale viis ja Lääne-Virumaale kolm positiivset testitulemust. Tartumaale, Valgamaale ja Võrumaale lisandus kaks ja Läänemaale üks positiivne tulemus. 26 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 105,8 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 5,9%.

