VIDEO ja BLOGI | 16 inimest on nakatunud koroonasse pärast teist vaktsiinisüsti. Tulemus on hea ja ootuspärane

Käivitame ka teavituskampaania, küllap see aitab samuti inimestel otsustada.

Kiik: loodame tervishoiutöötajate veenimijõule ja eeskujule. Ei ole vaja oodata alternatiivlahendust, mis võib tulla, aga ei pruugi tulla.

Mitmed perearstid on öelnud, et vene inimesed tahavad Sputniku vaktsiini, mitte Pfizeri oma. Kuidas seda hirmu maha võtta?

Reisifirmad ju teevad agressiivset reklaami, lennukid lendavad, mida siis teha, kas mitte minna? Märt Volmer: Tenerifele tullakse kokku kogu maailmast. Mida rohkem me väljapool käime, seda raskem on meil selgitada näiteks soomlastele, et me oleme ikka usladusväärne partner.

Kui keegi otsustab minna turismireisile, nt Hurghadasse, siis peab arvestama, et võib jõuda ka hotellis sundtestimisele, halvemal juhul lausa Egiptuse hailgasüsteemi. Sellega peab arvestama ja reisimisest hoiduma.

Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer: praegu on lubatud ainult hädavajalik reisimine.

Huvireisid ja turism on mitmel pool, Lätis ja Soomeski, ära keelatud.

Kohati võrreldakse vaktsiinide efektiivsusnäitajaid. Astra-Zeneca, Pfizeri ja Moderna vaktsiinid on head surmajuhtumite ja raskete haigusjuhtude ärahoidmiseks. ei ole mõttekas hakata ootama ühte või teist vaktsiini, need kõik töötavad.

Üsna palju räägitakse Euroopa ühiste hangete kõrvalt vaktsiinide ostmisest. Eesti usaldab ainult neid vaktsiine, mis on saanud teadlaste heakskiidu. Vene vaktsiin Sputnik pole veel valmis, nad pole asunud isegi müügiluba taotlema.

Kuni pole riskirühmad kaitstud tuleb täita kõiki reegleid.

Probleemiks pole mitte suutlikkus vaktsineerida ega inimeste leige huvi, vaid vaktsiinide vastu on huvi pigem väga kõrge. Murekoht on vaktsiinide vähesus, aga see probleem on ajas lahenev.

Tanel Kiik: praegu kõige suuremaks mureks on elanikkonna väsimus piiranguist, juhistest, valeootustest, juskui võiks kohe pärast vaktineerimist kõik nõuded unustada.

Haiglatest on nakkuse saanud umbes 90-100 inimest.

Intensiivravi vajajate number on püsinud stabiilne, isegi langenud.

Dr. Urmas Sule: oleme olnud valmis, et haiglas olijate number hakkab kasvama, nüüd ongi kas toimunud.

Täna pole andmeid, et kahe doosiga vaktsineeritud inimesed oleksid raskelt haigestunud. On 16 inimest, kes on nakkuse saanud, aga nende puhul oli nakatumine vähem kui 7 päeva jooksul pärast teist doosi, mis on vajalik täisimmuunsuse tekkeks.

Eelmisel nädalal lisandus 42 surmajuhtu, keskmine vanus 84,3 aastat.

Tervishoiuasutuste personali seas on nakatumine hakanud langema. Varaseme 130 nakatunu asemel nädalas on nüüd umbes 50 inimest nädalas. Langus on näha arstida ja õdede seas, aga mitte hooldajate seas, ning on teada, et hooldajad on ka olnud vaktsiini suhtes umbusklikumad.

Tulevasele vastlapäevale mõeldes tuleks ka kelgumägedele mitte karjakaupa koguneda.

Tulemas on koolivaheaeg - tuleb mõelda ette reisimise ja nakatunute arvu kasvu peale.

Mari-Anne Härma annab ülevaate nakatunute vanuselisest profiilist.

