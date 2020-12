VIDEO | Ivari Padar: ma ei pea väga tõenäoliseks, et abielureferendumi puhul koalitsiooni hääled peavad

“Sooäär tegi väga riigimeheliku sammu, et hülgas oma sissetallatava karjääri diplomaadina ja tuli riigikokku,” lisas Padar.

Sooäärel lülitati mikrofon välja. Padar märkis, et säärast pretsedenti pole varem olnud ja ta täpselt ei teagi, kummal poolel õigus on. “Ma oleks eeldanud, et riigikogu juhatajal ja riigikogul oleks olnud enam kannatust. See ei olnud etteaste, mille puhul oleks tulnud mikrofon välja lülitada,” ütles ta.

Padar ei ennustanud, mis abielureferendumist saab. “Ma ei pea väga tõenäoliseks, et koalitsioonil hääled peavad,” viitas Padar mitmele koalitsiooniliikmele, kes juba on avaldanud enda vastumeelt referendumi suhtes.