VIDEO | Isamaa esimees: peaminister kinnitas, et ta ei ole olnud teadlik Keskerakonnale kahtlustuse toonud toimingutest

Täna põgusalt Keskerakonna esimehe, peaminister Jüri Ratasega kohtunud Helir-Valdor Seeder ütles, et peaminister kinnitas, et ta ei ole olnud teadlik nendest toimingutest, mille osas on Keskerakonnale kahtlustus esitatud.

"Midagi rohkemat ma ei tea ja mul endalgi puudub täpsem informatsioon. Minu informatsioon pärineb üldistest avalikest infokanalitest. Kindlasti on siin vaja saada täpsemat informatsiooni," märkis Seeder.

Ta rõhutas, et erakonna eestseisuse seisukoht on, et avaliku võimu teostamisel peab olema tegevus aus ja läbipaistev. "Ja igasugune korruptsioon ja mõjuvõimuga kauplemine on täiesti üheselt hukkamõistetav," sõnas Seeder. Samuti ütles, et ta, et Isamaa soovib saada selgitusi ja näha konkreetseid samme.

Isamaa eestseisus koguneb uuesti esmaspäeval.

Täna pidasid kapo töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et viimane kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused Kredexi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata kuivõrd Teder ning Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederilt Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud mitmete kuritegude toimepanemise kahtlustused veel kahele ettevõtjale.

Hetkel viiakse läbi menetlustoiminguid mitmes kahtlustuse saanutega seotud asukohas.