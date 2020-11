VIDEO | Irja Lutsar: õppetöö peab jätkuma, ent viirus levib peredes ja tööl. Kes saab, mingu kaugtööle!

Nõupidamisel jätkatakse sealt, kus neljapäeval pooleli jäädi- valitsus kaalub ühistranspordis ja avalikes siseruumides maskikohustuse kehtestamist, 2+2 hajutamisreeglit, avalike ürituste osalejate arvu vähendamist, aga ka koolides uute piirangute kehtestamist.

Praegu kehtib Eestis üleriigiliselt maski kandmise nõue hooldekodude töötajatele ja külastajatele.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles neljapäeval Eesti Päevalehele, et valitsus arutab täna, kas laiendada maski kandmise nõuet teistele asutustele ning kas kehtestada maski kandmise või suu ja nina katmise kohustus. „Arutame, kas on oluline, et inimene kannab just meditsiinilist maski, või piisab sallist või isetehtud maskist,” ütles Kiik. „Seda debatti valitsus jätkab, konsensust veel pole. Laua taga on 15 ministrit eri argumentidega.”

Ta lisas, et universaalset kohustust kanda maski tööl ja tänaval ilmselt ei tule, sest see pole välitingimustes ja osades maakondades põhjendatud. Valitsus arutab, kas teha mask kohustuslikuks ühissõidukites, siseruumides toimuvatel avalikel üritustel, kaubanduspindadel, teatrites, kinodes. „Siseruumides, kus ei ole võimalik hoida kahemeetrist distantsi,” täpsustas Kiik, lisades, et tänu Eesti hõredale asustatusele ei ole maski kandmine tänaval õigustatud.

Ministri sõnul on küll võimalik, et uued maski kandmise reeglid kuulutatakse välja juba teisipäeval, aga kindlalt seda öelda ei saa. „See, kas valitsus jõuab otsuseni maski kandmise kohustust laiendada, alles selgub.” Küll aga kinnitas ta, et valitsus ei plaani kehtestada nii õues kui sees kehtivat 2+2 reeglit, nagu oli kevadel, vaid tõenäoliselt hakkab kehtima 2+2 reegel vaid avalikes siseruumides.

Viroloog Andres Merits ütles neljapäeval Eesti Päevalehele, et kuna asümptomaatilisi viiruskandjaid võib olla tuhandetes, siis peaks eeskätt just Harjumaal ja Tallinnas kandma siseruumides ja ühissõidukites maske. „Mitte soovituslikult, vaid kindlasti kohustuslikult,” märkis ta. „Sest meil pole võimalust teada, kas oleme nakatunud ja teistele ohtlikud. Mida varem maske kandma hakatakse, seda parem.”