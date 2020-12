VIDEO | Irja Lutsar: kui jätkanuks praeguste piirangutega, siis oleks paari nädala pärast 1000 nakatunut päevas

Teatud piirangud olid rakendatud, muu hulgas maskikandmise kohustus. Mis ikkagi läks valesti, et Harjumaal ja Tallinnas olukord kehv? Lutsar sõnab, et kogu aeg ei peagi keegi süüdi olema. "Viirus lihtsalt levib. Mõtlesime, et saame ära hoida. Inimesed on käitunud mõistlikult, aga viirusel on omad trikid, kuidas levida. Vaatame või hooldekodusid, uskumatu kiirusega läheb laiali."

Kui oleksime jätkanud samas vaimus edasi ehk uute piiranguteta, siis oleks teadusnõukoja hinnangul asi käest ära läinud. Ta tõi välja, et iga nädal on mõnedel päevadel sadakond nakatunut enam kui nädal varem. Ta pakub, et sel nädalal võib ühel päeval number tulla 800 kanti. Tuhande nakatunu juurde päevas oleksime tema hinnangul jõudnud 2-3 nädalaga.

Arutati ka võimalust, et üle-eestilised piirangud, aga sellel ei nähtud siiski praegusel hetkel mõtet. "Vaatame, kuidas olukord läheb," ei välista ta neid siiski edaspidi. Ta tõi näiteks, et praegu on Saaremaal nakatunute arv väike ning saarlased kevadel niigi kannatanud. Pole vaja koormata uute piirangutega.

Video lõpus jagab Lutsar ka soovitusi, kuidas tänavu mõistlik jõulupühi tähistada.

