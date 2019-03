VIDEO | Intervjuu Mart Helmega. Ratas, Seeder ja Helme on EKRE IKE liitu sepitsenud juba nädal aega?

Nimelt küsis Õhtulehe ajakirjanik, millal toimus kohtumine, kus erakondade omavahelisi murekohti arutati. „Mõni aeg tagasi,” ütles Helme ja täpsustas siis, et mõned päevad tagasi. Kui küsiti, kes kohtusid, siis vastas ta, et erakondade juhid. „Kolme erakonna juhid?” täpsustas ajakirjanik. „Jah, kolme erakonna juhid,” märkis Helme esialgu, ent täpsustas siis.

„Kolmepoolseid kõnelusi ei ole olnud, aga on olnud sedapidi, et olen mina kohtunud Ratasega, mina kohtunud Seedriga ja Ratas kohtunud Seedriga. Nii on seda pingpongi põrgatatud,” selgitas Helme.

Helme kinnitas, et ministriportfelle veel jagama hakatud ei ole. "Meil on kokkulepe, mille me põhimõtteliselt eile, telefoni teel, saavutasime, et kohtade jagamine tuleb kõne alla alles siis, kui koalitsioonileping on saavutatud," selgitas Helme ja rõhutas taas, et mingeid kohti ei ole jagatud.