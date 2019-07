VIDEO | Inimesed eelistavad osta Eesti maasikaid, kuid ei usu ainult sildile kirjutatut

Siiski on ostjatele lisaks sildile "Eesti maasikas" oluline ka marjade välimus ja see, kas müüjaks on talunik, kes on maasikad ise kasvatanud. Ka maitsest olevat tunda, kas tegu on "oma" või "võõra" maasikaga, sest mida rohkem lõuna pool maasikad kasvavad, seda vähem on neil lõhna ja maitset.

Maaleht vaatles kaks ööd järjest hulgimüügi sõlmpunktis Riia keskturul Eesti kaubikuid ning ajakirjanikud nägid oma silmaga, kuidas järgmisel hommikul Tartus ja Pärnus osa kaubast eestimaise nime all letile seati. Ka Tallinna keskturul oli maasikate tegeliku päritolu tuvastamine sisuliselt võimatu.