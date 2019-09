VIDEO | Indrek Saar: teeme endast kõik, et võidelda pensionireformi vastu

"Pensionireform on vastutustundetu käik, sest sellega tehakse Eesti ühiskonna tulevik küsitavaks. See on vastuolus põhiseaduse mõttega, sest sellega lükatakse järeltulevatele põlvedele üle jõu käivaid kohustusi. Pensionireform on kunagi tehtud väga laiapõhjalise ja pika arutelu tulemusena, aga nüüd tehakse seda kiirustades," sõnas Saar.

"See on ebaõiglane, sest see seab löögi alla ühiskonna kõige nõrgemad, kellel muid sääste tulevikuks korjata ei õnnestu. Me arvame, et see on igati vastuolus sellega, mis peaks olema Eesti riigi mõte," võttis sotside esimees erakonna seisukoha kokku.

Ta ütles, et sotsid usaldavad Eesti inimesi ning nad on nõus sellega, et pensionisambaid saab "disainida", kuid nad pole nõus, et taburetilt tõmmataks üks jalg alt ära.

Saare hinnangul on II pensionisamba süsteem olnud kasutusel liiga lühikest aega, et selle lõplikku väärtust täna näha saaks. Siiski nentis ta, et arutelu tekitamine pensionisamba üle on oluline.

"Mõnevõrra on see ehk irooniline, aga tänu sellele arutelule me õpime tundma, mis on täpsemalt pensioni I, II ja III sammas," sõnas Saar.

Ta andis mõista, et sotsid teevad kõik, et seista vastu II samba lammutamisele.

Muudel teemadel kõneledes ütles ta, et mitte kumbki Helmedest pole taastanud usaldust sotside silmis ning jätkuvalt on päevakorral ministrite umbusaldamine.

Muuhulgas tuli juttu sotside rahalisest seisust, nimelt võtsid sotsid kevadel laenu, et teha oma reklaamkampaaniat, kuid valimistulemused polnud oodatult tulemuslikud, mistõttu on erakonnal nüüd iga sent arvel, et laenukohustust täita.

Saar andis mõista, et erakonnas on arutelu all oma Toompuiesteel asuva peakontori kolimine ning juba on personali kärbitud.