VIDEO | Indrek Saar: Mart Helme sai aru, et seekord ta seda umbusaldust üle ei ela

“Mul on hea meel, et Mart Helme sai vähemalt sellest aru, et riigikogu umbusaldusega juhtub seekord küll niimoodi, et ta seda umbusaldust ministrina üle ei ela. Tänu sellele teatas ta, et astub ministrikohalt tagasi,” ütles Saar Delfile antud intervjuus.

“Mure selle valitsusega paraku jääb, sest ka pressikonverentsil ei olnud ta ju aru saanud, et nii, nagu tema on teinud korduvalt nii välispoliitilises mõttes meie liitlasi rünnates kui meie oma inimesi rünnates, ei ole ühele valitsusliikmele kuidagi kohane ja seda ei saa ükski demokraatlik, avatud ja sõbralik riik tolereerida,” leidis SDE esimees.

Saare sõnul on järgmine suur murekoht valitsuse plaanitav abielureferendum. “Ühelt poolt tehakse sellega oma inimestele haiget, teiselt poolt saadetakse rahvusvaheliselt selge signaal, et meil on tegemist valitsusega, kes kavatseb spekuleerida mõttega piirata inimõigusi. Ehk siis (valitsus — toim) liigub risti vastupidises suunas kui valdav enamus meie partneritest."

Saar märkis, et EKRE esimehe ja rahandusministri Martin Helme umbusaldamise mõtte teemal on spekuleeritud, kuid seda pole veel otsustatud.

Helmede sõnavõtt

Mart ja Martin Helme ründasid oma eilses raadiosaates USA valimisi ja tulevast presidenti Joe Bidenit.

Helmed on veendunud, et USA järgmine president Biden on korrumpeerunud ja sealseid valimisi võltsiti. "Minu meelest ei ole üldse küsimustki, et need valimised on võltsitud," ütles rahandusminister Martin Helme. "Minu meelest peaksid kõik normaalsed inimesed selle vastu sõna võtma. Sul ei ole mõtet rääkida mingisugusest demokraatiast või õigusriigist, kui valimisi saab nii labaselt, nii jultunult ja massiliselt võltsida."

"Kui see läbi läheb, kui Trump võimult maha võetakse, siis Ameerikas enam põhiseadus ei kehti," lisas ta.

Mart Helme hinnangul valis Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.