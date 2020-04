VIDEO | Indrek Neivelt: see on sulaselge sigadus. Ma kohe ärritun, kui ma selle peale mõtlen

"Pensioni teine sammas, see on sulaselge röövimine," rääkis Neivelt," aga mitte keegi ei võtnud seda teemat üles. Keegi ei kaitsnud rahvast. Seda oli lihtsalt kole vaadata, mis toimus." Viisemannile sellest rääkimine ei meeldi, sest: "Kuulge, kui kellelgi on selline äri käes, et teenid ilma riskita igal aastal kümme miljonit kasumit..."

Eelmise aasta oktoobris kirjutas LHV omanikke Andres Viisemann turuülevaates, et ei mõista, miks räägitakse Neiveltist kui eksperdist, kelle pädevuses pole põhjust kahelda. "Mida on Indrek Neivelt teinud pärast Hansapangast lahkumist, mis annaks alust nimetada teda mõnel elualal eksperdiks?" küsis ta retooriliselt.

Neivelti hinnangul on pensionivaldkonnas aastatate jooksul toimunu sulaselge sigadus ning seda on ta oma ülesastumistes pikema aja jooksul paljastanud.

