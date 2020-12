VIDEO | Imre Sooäär: Eestis on üle 300 000 vaesuspiiril inimese, keegi pole abielureferendumit küsinud

Sooäär kõneles, et kaalukeeleks saadikuks asumisel said mitmed asjaolud. "Eelkõige surve nii vasakult kui paremalt - nii nende poolt, kes sooviksid, et ma oleks riigikogus, ja nende poolt, kes sooviksid, et ma ei oleks riigikogus. Tegin oma otsuse südametunnistuse järgi," ütles Sooäär.

Abielureferendumit ta praegusel kujul ei toeta. "Olukorras, kus meil on üle 300 000 vaesuspiiril oleva inimese ja keegi ei ole seda referendumit küsinud, ükski erakond pole küsinud mandaati, et korraldada referendum, siis ma leian, et riigikogul ei ole mandaati. Ma ei ole põhimõtteliselt referendumi vastu ja plaanin teha muudatusettepanekuid," selgitas ta.

Sooääre hinnangul on abielureferendumis mitu probleemi. "Antud küsimusest lähtudes - kui on “jah” vastus, siis paljud pered ei saa kindlustunnet, see võetakse neilt ära, aga “ei” vastus, ei too mingeid kohustusi kaasa. See ei ole tasakaalus. Nii üks kui teine pool peaks tooma kaasa tagajärjed ja seadusandluses muudatused."

Sooääre ametivande andmisel lülitati ta mikrofon korduvalt välja. Sooäär ütles, et ta on neli koosseisu riigikogus olnud ja esimest korda ei lasknud riigikogu enam rääkida. "See atmosfäär, mis siin valitseb, on mulle täiesti uus ja ma olen üllatunud selle üle, et ei ole võimalik ametivannet ka enam normaalselt-rahulikult anda."

Sooäär ütles, et kuna ta ei saanud oma kõne täielikult esitada, siis on ta seisukohad pöördumises, mille lubas meediale edastada. Ta kinnitas, et ei liitu Keskerakonnaga, jääb parteituks, aga teeb koostööd Keskerakonna fraktsiooniga, kuna nad on ainsad, kes toetavad erinevaid peremudeleid. “See näitab, et riigikogus on midagi lahti, riik ei ole õigel teel, kui riigi kõige kõrgem organ, riigikogu, niimoodi selliste emotsioonidega asja arutab. Mulle on tõsiselt see üllatus. Ma ei ole näinud sellist riigikogu mitte kunagi varem. Mind hoiatati, et siin majas on nii palju viha, kaevikutesse kaevamist, palju arusaamatusi ja kõik on võtnud kilbid ette. Ma tahaks normaalse rääkimise, inimliku suhtlemise siia majja tagasi tuua. Kui ma seda suudan kasvõi natukenegi, siis olen oma missiooni täitnud. Sooäär on arvestanud, et töö riigikogus võib ootamatult lõppeda, kui näiteks valitsus laguneb.