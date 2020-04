VIDEO | Ida-Tallinna Keskhaigla taastab plaanilise ravi. Kuidas toimub arsti vastuvõtule tulek eriolukorras?

Infektsioonikontrolli osakonna arst dr Aino Rõõm ütleb, et COVID viiruse leviku riski maandamiseks peavad patsiendid läbima haigla õues oleva telgi ehk kontrollpunkti. „Kontrollpunkti eesmärgiks on välja selgitada, et patsiendil ei ole ägeda respiratoorse viiruse tunnuseid, tal ei ole palavikku. Lisaks küsitletakse ka lähiperekonna liikmete tervise kohta, kui kõik on hästi, siis saab inimene kirurgilise maski ja saab minna vastuvõtule,“ ütles dr Rõõm. „Haiglas tuleb riskide maandamiseks kanda maski õigesti, järgida 2m distantsi nõuet ja teha käte antiseptikat.“

„Patsiendid, kes tulevad plaanilises korras haiglaravile, peavad enne ravile saabumist olema testitud COVID viiruse osas,“ ütles dr Rõõm. „Testi saab teha haiglas, 24-48 tundi enne ravile saabumist.

Testi võib teha ka perearsti juures, kuid selle vanus ei tohi olla vanem kui 48 tundi enne ravile saabumist ja tulemus peab olema loomulikult negatiivne. Kõigi plaanilisele haiglaravile tulevate inimestega võtab haigla ühendust ja selgitab kogu protseduuri põhjalikult.“

Ida-Tallinna Keskhaigla alustab esmaspäevast, 27. aprillist, tervishoiuteenuste pakkumist järk-järgult, esialgu jätkatakse ka kaugvastuvõttudega. „Kui patsient saab sõnumi, et toimub kaugvastuvõtt ja arst helistab, siis palun mitte kohale tulla, vaid oodata telefonikõnet. Arst võib ka hommikul varakult helistada näiteks kell 8, palun olla valmis telefonile vastama,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Ralf Allikvee.

„Kohale kutsutud patsiendid püüame hajutada nii, et korraga oleks polikliiniku pinna peal patsiente ainult nii palju, et haigla suudaks täita Terviseameti nõuded ja tagada patsientidel vähemalt 2-meetrise vahe,“ rääkis dr Allikvee.

Kui patsient on kutsutud füüsilisele vastuvõtule, siis informeeritakse teda telefonikõne või SMS-i teel kaks päeva enne vastuvõtuaega. Kohale kutsutud inimesed peavad läbima haigla õuele püstitatud telgis asuva kontrollpunkti, kus inimene saab teostada käte antiseptika. Samuti mõõdetakse kontrollpunktis kontaktivabal meetodil inimese kehatemperatuuri, haigla töötaja hindab respiratoorsete sümptomite olemasolu ning patsiendile antakse kandmiseks kirurgiline mask.