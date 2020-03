VIDEO | Hommikul koroonakoldesse suundunud lennukis sai 180 kohast täidetud 25. Reisija: mägedes käiaksegi end ravimas!

"Mida ma pean kartma? Kui saan surma, siis see on saatusest," sõnas mees resoluutselt. "Me saame nakkuseid iga päev. Tekib hoopis küsimus, et kust see konkreetne nakkus tuli. Kas ikka tuli Wuhanist ja eksootilisest toidust? See võib olla vandenõu. Inimesed ei ole toredad. Me elame ühiskonnas, mis pole tore. Usun, et on olemas võimalus, et see on kunstlikult tekitatud. See on katse, jälle mingisugune katse."

” Kõhklevad pigem vanad ja nõrgad.

Küsimusele, kas ja mis meetmeid kavatseb ta rakendada reisil enda tervise tagamiseks, vastas ta kindlameelselt: "Põrandaid ei laku. Kahtlaste inimeste seltskonda ei roni. Mida siin karta, astun siin tänavale ja minust sõidab takso üle - šanss surma saada on samasugune."

Ka tema märkis, et on arvestanud kahenädalase kodus püsimise perioodiga, mis järgneb reisilt naasmisele - kuna annab iseendale tööd, saab seda teha kergema südamega kui mõned teised, kes peaksid sellist situatsiooni lahkama kooskõlas tööandjaga.

Reis sai tal graafikusse seatud juba pikemat aega tagasi, seda veel koos sõpradega. Mees märkis, et Põhja-Itaalia koroonakoldeks kujunemine ei tekitanud reisiseltskonnas kordagi kõhklusi ega kahtlusi. "Kõhklevad pigem vanad ja nõrgad," sõnas ta lõpetuseks. "Sinna veel aega on. Me kõik sureme ühel päeval, midagi pole teha."

Täidetud vaid seitsmendik kohtadest

Bergamo lennule mineva pagasi registreerimisega tegelenud lennujaamatöötaja sõnutsi oli tolle lennu täituvus ülimalt väike: 180-st kohast sai täna täidetud vaid 25.

Kuigi lend hilines tunni võrra, läks check-in kinni tavalisel ajal - nagu lennujaamas tavaliselt kombeks.

Ka eelmisel laupäeval väljunud Smartlynx'i lennul oli probleeme täituvusega - toona olnud lennuk täidetud umbkaudu poolenisti.

Tõenäosus viirusega naaseda on suur

Terviseameti hinnangu kohaselt on Eestisse koroonaviiruse toomise oht hetkeseisuga kõrge, haiguse kohapealse piiratud leviku tõenäosus keskmine ning haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosus madal.

Ametkond on määranud koroonaviiruse riskipiirkondadeks järgmised paigad: Hiina Rahvavabariik, Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ja Lõuna-Korea.

Riskipiirkonda reisijate ja riskipiirkonnas elavate inimeste haigestumise tõenäosust peetakse kõrgeks.