VIDEO | Homme valitakse põhiseaduskomisjonile uus esimees. Poolamets: see on piinlik, mis riigikogus toimub

„Oleme gigantse töö ära teinud, lugematu hulga ettepanekuid läbi töötanud, selle eest au ja kiitus riigikogu personalile,” rääkis ta ja leidis, et teisipäevaks jõutakse asjaga ühele poole.

Ta lisas, et homme toimub põhiseaduskomisjoni erakorraline istung, kus valitakse uus esimees. „See peaks toimuma füüsiliselt,” ütles ta.

Olgugi et kõrvalised isikud põhiseaduskomisjoni istungit pealt kuulata ei tohi, andis Poolamets siiski ajakirjanikele niisuguse võimaluse. Nii oligi kuulda, et sisulise aruteluni vahemikus 16.00-17.00 ei jõutud. Millega tegeleti? „Viimase tunni aja jooksul luges Indrek Saar ette oma tekste, teda koosolekukord ei huvitanud, ta tegi sellise tubli soorituse, luges lihtsalt oma asju ette,” vastas Poolamets.

Ta lisas, et tänase päeva eriline väärtus on olnud selles, et näidata, kuidas toimub pahatahtlik obstruktsioon riigikogus. „Loodan, et see jant ja need ebameeldivused, mida me oleme pidanud siin taluma, ehk säästavad vaeva riigikogu suures saalis hiljem,” ütles ta. „Teeme pingutuse, et riigikogu peaks tegelema võimalikult vähe igasugu ogaruste arutamisega, nagu on Eesti järvede veest tühjaks pumpamine või abielu surnuga. Kutsun opositsiooni üles: säästku oma mainet ja säästku riigikogu mainet.”

Poolametsa sõnul on see ikkagi riigikogu au küsimus, kas tungitakse põhiseaduskomisjoni esimehe ruumidesse ja kas keeldutakse sealt lahkumast. „Iga päev me näeme üha sügavamat põhja siin majas,” leiab Poolamets. „Mul on palve opositsioonile: säästke selle maja mainet ja oma valijate mainet. See on nii piinlik, mis siin majas toimub.”

Mida ütleb Poolamets Eesti inimestele, kes toimuvat naeruväärseks peavad? „Seda, et abielureferendum on tõsine asi, selle naeruvääristamine on väga pahatahtlik, riigikogu demokraatia põhimõtte naeruvääristamine ja takistamine on väga pahatahtlik, kogu protseduuri häirimine sellisel kujul on pahatahtlik. Peame kujundama edaspidiseks seisukohta, kuidas sellist asja vältida.”

Kui peaks juhtuma, et vaidlus abielureferendumi küsimuses läheb riigikohtusse, on sellega seotud tekstid Poolametsa hinnangul tähelepanuväärsed. „Piinlik materjal parlamendiajaloolaste jaoks.”