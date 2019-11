VIDEO | H&Mi kinkekaardid panid Jõhvi inimesed tõuklema ja trügima, väidetavalt kutsuti ka kiirabi

Rõivapood lubas esimesele poolesajale kliendile 30-euroseid kinkekaarte, mis lõppes suure trügimisega. Üks poe avamist tunnistanud inimene kommenteeris, et vaid paarkümmend minutit enne poe avamist olid ostuhuvilised veel rahulikud, aga uste avades hakkasid inimesed poest sisse trügima.

"Rahvamass hakkas poodi voolama, inimesed kukkusid, mina ka. Lapsed jooksid ühe kukkunud inimese näost üle ja mingid noored tõukasid inimesi enda eest," kirjeldas külastaja.

Naisel õnnestus rahvamassist mingil hetkel välja põgeneda ning ta lonkas koju, valud roiete juures. "Ma arvan, et pean siiski arsti juurde minema," nentis külastaja. Väidetavalt kutsuti kiirabi Pargi ostukeskusesse kolm korda.

Naise sõbranna töötas kaupluses ning väitis, et turvaväravad lõhuti ära ning ka mannekeene tuli püsti hoida, et need viga ei saaks.

"Ma ei tea, mis nende teismelistega juhtus. Nad olid kenasti riides ja välimuse järgi nälg neid ei kimbuta. Piinlik oli vaadata, kuidas nad tormi jooksid," kirjeldas viga saanud ostleja. Ta nentis, et läks poe avamisele teadmisega, et inimesi on palju, kuid ta ei arvanud, et inimesed tõuklevad, trügivad ja kaklevad.