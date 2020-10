VIDEO | Henn Põlluaas Kaja Kallase nõudmisest: neil pole ühtegi kaalukat põhjust! Tahavad poliittsirkust teha

Riigikogu juhatus kogunes küsimust arutama kella 13.30 paiku. Veidi enne seda rääkis Põlluaas Delfile põhjustest, miks Kallase ettepanekut vähemasti tema ei toeta.

“Meil on täiesti selge seisukoht, et kaugistungeid võib läbi viia kaalukate põhjenduste olemasolul,” ütles Riigikogu esimees Henn Põlluaas. “Reformierakond ei ole esitanud mitte ühtegi põhjendust. Nende avalduses on öeldud “objektiivsetel põhjustel”, aga millised need objektiivsed põhjused on, ma ei oska öelda. See, et kaks riigikogu saadikut puudub, ei ole mingi objektiivne põhjus, et riigikogu ei võiks kokku tulla. Meil on kogu aeg ju inimesed kas haiged või komandeeringul või mingil muul põhjusel eemal. Selle loogika järgi me peaksime vaat et enamuse Riigikogu istungeid siin Toompeal ära jätma.”

Reformierakond plaanib lähipäevil siseminister Mart Helmet umbusaldada, mis näib olevat põhjus, miks erakond soovib kaasata istungile ka neid liikmeid, kes füüsiliselt osaleda ei saa.

"Kahjuks selline igal nädalal tegemine, see on muutunud ju juba tegelikult mittesisuliseks asjaks, lihtsalt selliseks poliittsirkuseks. Mingisugust sügavat mõtet sellel ju ei ole," ütles Põlluaas Delfile.

Põlluaas kommenteeris ka Kallase juttu selle kohta, et mitmed koalitsiooniliikmed sooviksid siseminister Mart Helmet umbusaldada, öeldes, et koalitsioon on ühtne.