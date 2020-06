VIDEO | Helme: purjus peaga paugutajal relvaluba olla ei tohi

Vahur Koorits reporter Jaanus Lensment Fotograaf-videoreporter RUS 23

Siseminister Mart Helme ütles, et kui inimene näiteks purjus peaga paugutama hakkab, siis on ta ohtlik ja relva tal olla ei tohiks. Plaanis on pikendada nimekirja tegudest, mille korral relvaluba ära võetakse või selle andmisest keeldutakse.