VIDEO | Helir-Valdor Seeder: Reformierakond ei ole Isamaale mingit ettepanekut teinud

Seeder ütles riigikogus ajakirjanikele, et Isamaa pole välistanud koostööd ühegi erakonnaga. Kui käivad jutud, et Reformierakond on teinud Keskerakonnale juba ettepaneku uus valitsus moodustada, siis kinnitas Seeder, et Isamaa pole neilt mingit ettepanekut saanud.

Kuigi Keskerakond näeks end ideaalis valitsuses koos Reformierakonna ja Isamaaga, siis jääks viimastele sellises koosluses väike roll. Küsimusele, kas Isamaa ei oleks kolmanda osapoolena justkui reisisaatja vastas Seeder: "Isamaa ei ole kindlasti reisisaatja. Kui me kuhugi kutsutud oleme või kuhugi osalema läheme, siis ikka sisuliselt ja oma programmilisi punkte täitma."

Seeder möönis, et tema unelmate valitsus koosneks ainult Isamaast, aga meie poliitilises süsteemis tuleb igal koalitsioonil arvestada ja aktsepteerida teisi osapooli. "Koalitsioonivalitsused tähendavad alati kompromisse ja kokkuleppimisi," ütles ta.

Kuigi üks võimalik koalitsioonikooslus oleks ka Isamaa, sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonna kolmikliit, siis möönis Seeder, et tema teada hetkel selles osas mingeid läbirääkimisi ei peeta.

Küsimusele, kas Isamaa ootab vaid teiste erakondade kutseid, vastas Seeder, et nad on ka ise mõõdukalt aktiivsed.

EKRE esimees Martin Helme väljendas hommikul soovi jätkata samas koalitsioonis ja märkis, et Isamaa tänane juhatus jagab seda soovi. Päeva peale selgus, et EKRE jääb Keskerakonna otsusel mängust välja, mis tuli rahvuskonservatiividele paraja üllatusena. Küsimusele, kas see muutus tuli ka Seedri jaoks ootamatult, vastas Isamaa esimees, et läbirääkimised on protsess, mille käigus seisukohad võivadki muutuda. Ta märkis, et ka praegused seisukohad võivad õhtuks olla teised.

Seeder lisas, et on täna olnud mitmel nõupidamisel, kus viibisid nii Keskerakonna kui ka EKRE esindajad, kes tema sõnul nii reljeefselt oma soove ei väljendanud, kui avalikkuses on räägitud.