VIDEO | Helir-Valdor Seeder: parlament peaks Eestis toimunud rahapesu uurima

Seeder nentis, et tema jaoks on Eestis 2008-2014 toimunud rahapesu temaatika veel segane ja küsimusi on palju. "Ma tahaksin parlamendiliikmena saada siin rohkem selgust ja mõistlik oleks avada parlamendis arutelu ja uurimine, mis siis õieti kogu selle rahapesu juures on olnud. Siin on vaja parlamentaarset lähenemist," ütles ta.

Seeder rõhutas, et tuleks keskenduda rahapesule tervikuna, mitte sellele, kellega milline leping sõlmitud sai.

Isamaa esimees kommenteeris ka nelja EKRE saadiku lahkumist tänasel istungil presidendi kõne ajal. "Kuulata ära, mida on öelda riigipeal ja riigikogu esimehel on ühtpidi oluline ja kasulik, teistpidi ka viisakas," märkis Seeder. "Kas sa kõigega oled nõus ja kõik väljaöeldud mõtted meeldivad, on omaette küsimus," lisas ta.