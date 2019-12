VIDEO | Helir-Valdor Seeder: Helme avaldus Soome peaministri kohta oli ebaõnnestunud

"Eks meil kõigil võib olla oma arvamus, aga nii, nagu me ei taha, et meie sisepoliitika kohta jagatakse väljastpoolt hinnanguid ja hakatakse väljastpoolt juhtima, arvan ma, et me ei peaks ka ise selliseid hinnanguid andma," ütles Seeder.

"Ma võin kinnitada koalitsioonipartnerite sõnu, et me peame kõik ühtviisi oluliseks Eesti-Soome suhteid. Need on ajalooliselt nii olnud, need on ka täna ja on ka tulevikus," rõhutas Seeder.

Isamaa esimees märkis, et Helme avaldus on vaid jäämäe veepealne osa. "Peaksime nägema kogu seda jäämäge. Ja täna oli siin ka viide jäämäe veealusele osale. Kui Kaja Kallas parlamendisaadikuna ütleb, et Eesti Vabariigi ametis olev peaminister müüb Eesti riigi maha; või kui ametis olev riigipea ütleb, et valitsus on ohuks põhiseaduslikule korrale; või endine riigipea ütleb — ja seda väljaspool Eestit —, et Eesti valitsuses on saapa intelligentsi tasemega liikmeid ja ministreid, siis see avaldus (Helme sõnavõtt Soome peaministri kohta — toim) läks sinna ritta. Ei midagi enamat. See on laiema poliitilise kultuuri küsimus, millele me peame tõsiselt silma vaatama," leidis Seeder.

Küsimusele, kust see poliitiline kultuur pärineb, vastas Seeder, et see pärineb kõigi poliitikute seast. "Me peame kõik vaatama peeglisse, aga ma tahan rõhutada, et see on terve ahelreaktsioon ja ma võiks seda loetelu Eesti tipp-poliitikute avaldustest jätkata. See on väga kahetsusväärne."