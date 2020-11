VIDEO | Härma selgitab, miks koroonastatistikas uus kurss võeti. Kas olukord parem, kui arvasime?

Alates tänasest teatab terviseamet iga päev kogu koroonatestide arvu - täna oli number 4851 ja neist positiivsed 3 protsenti. Võrdluseks võib märkida, et esmaseid teste tehti 2737.

Härma ütleb, et kevadise puhangu aegu oli mõistlik lähtuda vaid esmastest testidest, kuna kui inimene annab positiivse testi, võib see püsida kuid. "See ei tähenda, et inimene on nakkusohtlik või uuesti nakatunud. Testi eripära," märgib ta ja viitab, et paljud positiivsed tegid testi uuesti ja korduvad positiivsed tulemused oleks statistikat valesti mõjutanud, teinud olukorra näiliselt hullemaks. Toona otsustati, et lähevad arvesse vaid esmased negatiivsed ja positiivsed testid.

Härma lisab, et nüüd on näha, et olukord muutunud. Paljud, kes toona andsid positiivse testi, on taas negatiivseks muutunud. Samas annavad nüüd negatiivseid teste ka need, kel varasemalt negatiivne test all - ehk siiani nende tulemused arvesse ei läinud. "Praegu peaksime arvestama ka kõiki korduvnegatiivseid." Edaspidi arvestatakse ka korduvpositiivseid, tõenäoliselt on see number siiski väga väike.

Video teises pooles selgitab Härma, et kuigi edaspidi on positiivsete testide protsent väiksem võrreldes senise statistikaga, ei saa sellest vähemasti praegu suuremaid järeldusi teha, viirusepuhang on ikka tõusutrendis.