VIDEO | Haridusministeeriumi esindaja: riik ülikoolidele ettekirjutusi teha ei saa, nad ise otsustavad, kuidas õppureid vastu võtavad

Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets selgitas, et kui juuli keskpaigaks on eksamid tehtud ja tulemused teada, läheb kõik nii nagu tavaliselt.

Aga teine stsenaarium? "Kui ei ole, siis osa ülikoole on öelnud juba praegu, et nad ei vaja riigieksamite tulemusi ja ülejäänud ütlevad, et nad saavad hakkama vastuvõtmisega."

Seega ülikoolide seas päris ühest konsensust pole, kuidas sisseastumine korraldada? Laidmets sõnas, et ülikoolid teevad nii, kuidas ise soovivad. "Nad on autonoomsed, neil keegi ei käsi riigieksamite tulemusi kasutada, nii on olnud lihtsalt mõistlikum ja mugavam."

Ta lisas: "Ettekirjutusi neile pole põhjust ega võimalust teha."

Kuidas neil siis üldiselt on plaanid, sisseastumiskatsed ja vestlused? Laidmets sõnas, et üldiselt on nii tehtud lisaks riigieksamite kasutamisele ka seni. "Näiteks Tartu Ülikool on juba pikemalt kasutanud komplekstesti, kui väga hästi sooritad, saad ükskõik kuhu õppima minna," tõi ta näiteks akadeemilise testi.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!