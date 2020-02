VIDEO | Häirekeskus tänas tublisid teavitajaid lapsi. Meedik: tihti on täiskasvanud need, kes lähevad kannatanust mööda

Häirekeskus tähistas täna üle-Euroopalist 112 (11. veebruar!) päeva ning andis seega edasi ka oma suurimad tänud tublidele teavitajatele, kes vaatamata oma vanusele on päästnud inimese elu, hoiatanud tulekahju eest või lausa aidanud lapse ilmale tuua.

Videos kõnelevad Benno-Bert Põldre, Eeron Loonde ja Marten Malmre sellest hetkest, kui neil tuli helistada hädaabinumbrile 112. Veel said tänusõnad Adeele Loderaud ja Karoliine Aas.

"Marten jäi eriliselt meelde," ütles tänuüritusel häirekeskuse meedik Tiina Karpin. Just Tiina juhendas telefoni teel Martenit, kuidas maas lamava mehe elumärke kontrollida. "Vanahärra oli kokku kukkunud. Poiss ei kartnud kohe käsi külge panna ja inimest aidata," selgitas Karpin.

Ta sõnul on tihti probleem hoopis täiskasvanutega. "Inimene lamab maas või pingil, silmad kinni või näoli. Ja teine sõidab autoga mööda või jalutab edasi. Ja kui helistab mulle, siis ütleb, et on juba sealt ära läinud," noomib Karpin inimesi, kes peaksid abivajajale appi tõttama ja olema häirekeskusesse helistades kannatanu juures.