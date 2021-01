VIDEO, FOTOD JA OTSEBLOGI | Peaminister Jüri Ratas astub ametist tagasi: ma pole teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikku valeotsust

Küsimusele, et kas Keskerakonna rahaprobleemid pole mitte ajas vähenenud, vaid kasvanud, vastas Ratas, et pole sellega nõus. "Nelja aasta jooksul me oleme päris palju neid küsimusi lahendanud, kui vaadata ka eelmise aasta lõpu seisu rahavooliselt, siis see on üle pikkade aastate, selle sajandi võib-olla ka ainus, kui me oleme lõpetanud nullis või väikeses plussis. Aga loomulikult see eeldab väga suuri reforme erakonnas sees, et teha kõik selleks, et päris paljud kulud alla võtta ja tulla eelarvega toime. Erakond tuleb sellega toime, erakond läheb siit kindlasti edasi ja omab tugevat programmilist ja poliitilist platvormi, et Eesti elu edasi viia, et ükski Eesti inimene ei tunneks, et ta on maha jäetud," ütles Ratas.

Abielureferendum on laualt maas

Abielureferendumi kohta ütles Ratas, et kui koalitsioon on lõppenud, siis suuri poliitilisi otsuseid ei tehta enam. "Selleks on vaja kokku panna uus koalitsioon ja uued põhimõtted."

Ta sõnas, et mõistlik on, et see päevakorrapunkt homme riigikogus hääletusele ei läheks. Homme oli plaanis abielureferendumi eelnõu teine lugemine.

Ratas nentis, et tal jäi kripeldama palju, mis tegemata jäi regionaalpolitiikas ning sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. Ta märkis, et palju sai ka tehtud ja Keskerakond täitis oma valimislubadusi pensionitõusu ja haridus- ja teadusrahastuse osas. Samuti on Keskerakond tema sõnul näidanud tugevat toetust kohalike omavalitsustele ja regionaalpoliitikale.

"Mul on hea meel, et Eesti inimesed on hakanud rohkem tagasi pöörduma Eestisse, Eesti elanike arv kasvab. Oleme suutnud sellist ühiskonna sidusust ja tugevust tegelikult ehitada päris palju, et inimesed tunneksid, et siin on turvaline elada, siia on turvaline ja õige tagasi pöörduda," ütles Ratas.